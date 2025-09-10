HomeTrailerChainsaw Man - Il Film: La Storia di Rez, trailer del film...
Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Rez, trailer del film in arrivo al cinema

Lo studio MAPPA svela il trailer ufficiale di Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Reze. Il lungometraggio adatta l’arco di Reze del manga di Tatsuki Fujimoto e mostra immagini inedite ricche di azione e tensione.

La trama di Chainsaw Man – Il Film: La Storia di Rez

Tratto dalla storia originale “Chainsaw Man” di Tatsuki Fujimoto (pubblicata in serie su Shonen Jump+ di Shueisha), è ambientato in un mondo in cui i demoni nascono dalle paure umane e racconta la storia di Denji, un ragazzo che lavora come cacciatore di demoni insieme al fedele cane “Diavolo Motosega” Pochita. La sua vita scorre segnata dalle difficoltà e dal peso del debito ereditato dai genitori, finché un giorno viene tradito e ucciso. Sul punto di perdere conoscenza, Denji stringe un patto con Pochita e rinasce come Chainsaw Man, un essere metà uomo e metà demone, destinato a combattere in una guerra senza tregua tra cacciatori e creature infernali. Chainsaw Man – Il Film: La Storia Di Reze sarà al cinema dal 23 ottobre distribuito da Eagle Pictures.

