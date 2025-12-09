HomeTrailerMercy: Sotto Accusa, il trailer con Chris Pratt e Rebecca Ferguson
Mercy: Sotto Accusa, il trailer con Chris Pratt e Rebecca Ferguson

Amazon MGM STUDIOS ha diffuso il trailer italiano ufficiale di Mercy: Sotto Accusa, il nuovo film di Timur Bekmambetov con protagonisti Chris Pratt, Rebecca Ferguson. Il film arriverà in Italia il 22 gennaio 2026 distribuito da SONY.

La trama di Mercy: Sotto Accusa

In un futuro non lontano, un detective (Chris Pratt) è sotto processo, accusato di aver ucciso sua moglie. Ha solo 90 minuti per dimostrare la propria innocenza davanti al Giudice, un’intelligenza artificiale avanzata (Rebecca Ferguson) che lui stesso aveva contribuito a creare in passato, prima che decida il suo destino.

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

