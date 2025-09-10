The Rip – Non ti fidare: il trailer e il poster italiano

Rilasciati il teaser trailer, il teaser poster e le prime immagini di The Rip – Non ti fidare, il film di Joe Carnahan con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, con Scott Adkins, e Kyle Chandler e disponibile dal 16 gennaio solo su Netflix.
Dopo aver scoperto milioni in contanti in un covo abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell’entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, incluso di chi ci si possa fidare.
I dettagli di The Rip – Non ti fidare
REGIA DI: Joe Carnahan
SCENEGGIATURA DI: Joe Carnahan
UNA STORIA DI: Joe Carnahan e Michael McGrale
PRODOTTO DA: Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld, Luciana Damon
PRODUTTORI ESECUTIVI: Kevin Halloran e Michael Joe per Artists Equity
CAST: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, con Scott Adkins e Kyle Chandler