The Rip – Non ti fidare: il trailer e il poster italiano

Rilasciati il teaser trailer, il teaser poster e le prime immagini di The Rip – Non ti fidare, il film di Joe Carnahan con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, con Scott Adkins, e Kyle Chandler e disponibile dal 16 gennaio solo su Netflix.

Dopo aver scoperto milioni in contanti in un covo abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell’entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, incluso di chi ci si possa fidare.

I dettagli di The Rip – Non ti fidare

REGIA DI: Joe Carnahan

SCENEGGIATURA DI: Joe Carnahan

UNA STORIA DI: Joe Carnahan e Michael McGrale

PRODOTTO DA: Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld, Luciana Damon

PRODUTTORI ESECUTIVI: Kevin Halloran e Michael Joe per Artists Equity

CAST: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, con Scott Adkins e Kyle Chandler

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

