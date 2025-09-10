The Girlfriend – La fidanzata, la spiegazione del finale: sveliamo i segreti di Cherry e la morte di [SPOILER]

The Girlfriend – La fidanzata di Prime Video è un thriller fortemente edipico che precipita verso un finale drammatico che svela i segreti di Cherry e una morte scioccante. La storia ha tre personaggi principali: Laura (Robin Wright), Cherry (Olivia Cooke) e Daniel (Laurie Davidson). Daniel, un ricco mascalzone, diventa cliente dell’agenzia immobiliare di Cherry, sperando di incontrarla.

Dopo che Daniel e Cherry iniziano a frequentarsi, lei cerca di nascondere le sue umili origini. Quando incontra i genitori di Daniel, si appoggia alla bugia sulla sua infanzia. Sfortunatamente, la madre di Daniel, Laura, è possessiva nei confronti del figlio, che tratta più come un fidanzato che come un figlio. Anche se cerca di essere aperta con Cherry, diventa rapidamente gelosa, come mostrato nel trailer di – La fidanzata. La sua gelosia la porta a scoprire le bugie di Cherry.

Dopo che un incidente durante un’arrampicata manda Daniel in ospedale, Laura mente a Cherry, dicendole che suo figlio è morto. Inoltre, mente anche a Daniel, convincendolo che Cherry lo ha abbandonato a causa del suo incidente. Quando la verità viene scoperta, questo porta a un finale drammatico, che mette Laura e Cherry l’una contro l’altra in una competizione per vedere chi è più squilibrata.

Come muore Laura in The Girlfriend – La fidanzata

Il dialogo nella criptica prima scena di The Girlfriend – La fidanzata porta a credere che Laura ucciderà Cherry alla fine dello spettacolo. Tuttavia, il finale ribalta questa dinamica. Laura ha davvero intenzione di uccidere la ragazza di suo figlio. Prima cerca di pugnalare Cherry, poi tenta di annegarla. Alla fine, però, è Laura a morire, non Cherry.

La parte interessante è che ciò non avviene per mano della persona che ci si aspetterebbe. Invece, in vero stile Edipo Re, Daniel uccide inconsapevolmente uno dei suoi genitori. Tranne che, in un colpo di scena rispetto alla favola, uccide la madre che adora più di ogni altra cosa. In uno stato di confusione dovuto ai farmaci, Daniel barcolla fino al seminterrato e vede Laura che sta affogando Cherry.

L’istinto protettivo di Daniel entra in azione e lui è costretto a scegliere una delle due donne. Invece di stare dalla parte di sua madre, è lui a causarne la rovina. Separa le donne spingendo Laura sott’acqua. Mentre controlla Cherry, Daniel non si rende conto di aver tenuto la testa di Laura sott’acqua troppo a lungo, uccidendola.

In definitiva, la morte di Laura è tragica per diversi motivi. Daniel dovrà convivere con il senso di colpa per aver ucciso sua madre, che aveva una relazione incestuosa con lui. Inoltre, è costretto a convivere con Cherry, che senza dubbio finirà per detestare. Infine, indipendentemente dalla sua scelta, Daniel sarebbe rimasto con una donna manipolatrice e pericolosa.

La spiegazione del passato segreto di Cherry in The Girlfriend – La fidanzata

Verso la fine di The Girlfriend – La fidanzata, la serie rivela che Cherry ha avuto un ruolo nell’incidente di suo padre, che analizzeremo nella prossima sezione. Tuttavia, la rivelazione più inquietante arriva nei momenti finali della serie. Quando Daniel trova il telefono di sua madre, vede il video che Laura ha registrato della sua conversazione con la madre di Cherry.

Nell’audio, la madre di Cherry afferma che l’aggressione al padre di Cherry non è stato un evento isolato. Al contrario, rivela che Cherry ha fatto di peggio che “romperle il viso con un bicchiere” quando ha avuto a che fare con i bambini a scuola che le hanno preso i giocattoli e con il ragazzo che le ha dato buca al ballo del college. Si sottintende che potrebbe aver ucciso quest’ultimo.

Infine, la madre di Cherry avverte Daniel di stare attento a Cherry perché, alla fine, lei troverà un modo per “sbarazzarsi di lui” quando lui non le darà ciò che vuole. Questo è in linea con il suo comportamento nei confronti di Laura, con cui Cherry è amichevole fino a quando Laura smette di comportarsi come lei vuole.

Cosa è successo davvero al padre di Cherry

Quando Cherry va a trovare suo padre, lui ha una reazione molto drammatica alla sua presenza, quindi lei se ne va. Questo è il primo indizio che lei sia responsabile delle sue condizioni. Più tardi, si scopre che Cherry ha cercato suo padre per affrontarlo riguardo al fatto che lui ha lasciato lei e sua madre. Alla fine, lei lo spinge, facendolo cadere.

In base al modo in cui affronta l’incidente nell’episodio finale, sembra che Cherry lo abbia fatto apposta per rabbia, piuttosto che agire d’impulso e pentirsene. Questo dimostra che le sue precedenti azioni drastiche, come colpirsi la testa con un bicchiere e vandalizzare l’opera d’arte, non sono state compiute per impulso emotivo. Probabilmente si è trattato invece di una mossa calcolata.

Cherry è interessata ai soldi di Daniel?

The Girlfriend – La fidanzata oscilla tra il punto di vista di Cherry e quello di Laura, che descrivono la storia in modo drasticamente diverso. Il punto di vista di Laura mostra Cherry come una donna che sta con Daniel solo per i suoi soldi.

Nel libro di Michelle Frances, ci sono argomenti molto più convincenti a sostegno di questa tesi. Tuttavia, non sembra essere questo il caso nella serie originale Prime Video.

Cherry non è contraria a usare i soldi di Daniel per alcune cose, ma non lo fa spesso. Anche quando prende i soldi in più dal volo, compra vestiti appositamente pensati per impressionare la famiglia di Daniel, in modo da integrarsi con loro. Non si tratta tanto di lei stessa, quanto piuttosto di fare una buona impressione sulla famiglia dell’uomo che ama.

Più spesso, si indebita per fare colpo su Daniel, senza mai dirgli quanto ha speso. Sta cercando di avere successo sul lavoro con le sue sole forze, nonostante la sua educazione la metta in una posizione di svantaggio. Inoltre, è preoccupata di uscire con Daniel perché è ricco e “un coglione”. Pertanto, è più probabile che abbia scelto Daniel in base alla sua personalità.

Laura è innamorata di suo figlio?

Mentre Laura trascorre la serie convinta che Cherry sia interessata ai soldi di Daniel, Cherry trascorre la serie convinta che Laura sia essenzialmente innamorata di suo figlio. È facile respingere la prima ipotesi, ma la seconda purtroppo non è del tutto infondata. Anche se potrebbe non essere innamorata di lui in senso stretto, Laura ha una relazione emotiva incestuosa con suo figlio.

Si aspetta che lui soddisfi i suoi bisogni emotivi come farebbe un partner. A lui non è permesso anteporre i propri desideri a quelli della madre, anche se è un adulto. Inoltre, i due sono così coinvolti che lui mente sul comportamento scorretto di Laura per proteggere la sua reputazione e si sente in colpa quando lei è turbata.

Lei è anche molto affettuosa con suo figlio, al punto che ho esclamato “accidenti” più volte durante la visione di The Girlfriend – La fidanzata. A un certo punto, si baciano persino sulle labbra. Per questi motivi, e anche di più, questa storia è allo stesso tempo edipica, ovvero quando un figlio è innamorato di sua madre, e ocastale, ovvero quando i ruoli sono invertiti.

La relazione aperta di Howard e Laura spiegata

In tutto il libro The Girlfriend – La fidanzata, Howard cerca disperatamente di compiacere sua moglie Laura. All’inizio, questo significa aprire il loro matrimonio. Trova una ragazza di nome Mariane, pensando che sia quello che sua moglie desidera. Poi, quando lei gli chiede di chiudere il matrimonio, lui accetta e rompe con Marianne.

Sfortunatamente, nulla di ciò che Howard fa sembra mai essere abbastanza per Laura. Lei continua a dedicare tutto il suo tempo e le sue attenzioni al figlio, a scapito del marito. L’unica persona, a parte suo figlio, che sembra davvero renderla felice è la sua ex ragazza, Lilith.

Tuttavia, non è chiaro se sia davvero felice con Lilith o se trovi conforto in lei perché l’ex fidanzata le permette di mantenere il suo rapporto tossico con il figlio. Potrebbe esserci un po’ di entrambi, dato che c’è una vera intesa tra le due donne. In ogni caso, è comprensibile il motivo per cui Howard si schieri così rapidamente dalla parte di Cherry, che conferma i suoi sentimenti, e di Daniel.

Il significato della canzone “Everybody Supports Women” in The Girlfriend – La fidanzata

La canzone “Everybody Supports Women” di Sophia Isella viene riprodotta più volte in The Girlfriend, il che è particolarmente degno di nota dato che la serie, che si può guardare tutta d’un fiato, è composta solo da sei episodi. In definitiva, il testo è direttamente collegato al conflitto centrale di questo thriller volgare.

Per quanto si tratti del terribile rapporto tra una fidanzata e una madre, la situazione diventa rapidamente più simile a un triangolo amoroso, a causa delle sfumature edipiche. Sebbene amino sinceramente Daniel, la competizione si trasforma rapidamente in una battaglia tra due donne che si odiano, nonostante apparentemente sostengano le altre donne nella loro vita quotidiana.

Come dice la canzone di Isella, “Tutti sostengono le donne finché una donna non ha più successo di te”. Cherry odia Laura perché è più ricca e ha l’ammirazione di Daniel. Laura odia Cherry perché è più bella e ha l’amore di Daniel. Alla fine si tratta di una battaglia su chi riesce a manipolare Daniel in modo più efficace.

Come il finale di The Girlfriend – La fidanzata prepara la seconda stagione

The Girlfriend – La fidanzata non ha necessariamente bisogno di una seconda stagione, poiché sembra completa così com’è. Daniel scopre di essere intrappolato in un matrimonio con una donna pericolosa e squilibrata, senza una via d’uscita facile. Tuttavia, un aspetto del finale prepara una trama per una possibile seconda stagione.

Nella scena finale, Cherry è incinta e sembra che stia per partorire da un giorno all’altro. Ora che Daniel conosce il passato segreto di Cherry e il suo comportamento manipolatorio, la seconda stagione di The Girlfriend – La fidanzata potrebbe approfondire il modo in cui Daniel affronta queste informazioni ora che stanno per diventare genitori.

Inoltre, il figlio di Cherry e Daniel potrebbe causare un conflitto che porterebbe Cherry a perseguire il marito nella seconda stagione di The Girlfriend – La fidanzata. Lei potrebbe diventare sempre più ostile e controllante mentre lui cerca di andarsene con il loro bambino.