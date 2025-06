100 Litri di birra, al cinema dal 17 luglio il nuovo film di Teemu Nikki

Il 17 luglio arriva nelle sale italiane, distribuito da I Wonder Pictures, 100 Litri di birra (titolo internazionale 100 Litres of Gold), l’ultimo originale e divertente lungometraggio del regista finlandese Teemu Nikki, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024 e al Festival International du Film de Fribourg 2025. Uscito a marzo in Finlandia, il film è diventato rapidamente il più visto dell’anno e a 10 settimane dall’uscita resta tuttora saldo tra i primi 5 posti al box office finlandese, al punto che la prestigiosa Hans Bubby, la casa di produzione di Dennis Lehane (Mystic River, Shutter Island, Gone Baby Gone, The Drop – Chi è senza colpa, La legge della notte), ne ha recentemente acquisito i diritti per un remake in lingua inglese. Il film, inoltre, sarà presentato in anteprima italiana il 10 giugno alla presenza del regista nell’ambito della 21ª edizione di Biografilm (Bologna, 6-16 giugno 2025), per poi approdare nei principali Festival europei: Emden-Norderney Filmfestival 2025, BIFAN 2025 ed Europe on Screen 2025.

Partendo dalla ricca tradizione legata alla produzione del sahti – una birra molto forte aromatizzata al ginepro, che si trova solo in Finlandia e che si produce preferibilmente in casa secondo metodi secolari – Nikki porta ancora una volta sul grande schermo una galleria di personaggi indimenticabili, catapultati in contesti grotteschi e situazioni esilaranti all’interno di una commedia assolutamente sui generis.

Powered by

La trama di 100 Litri di birra

Taina e Pirkko, due sorelle stralunate, vivono alla giornata, con poche idee e poche prospettive, ma con un talento indiscutibile: il loro sahti – la tipica birra artigianale che in Finlandia, per tradizione, accompagna ogni festa, matrimonio o funerale – è spaziale. Quando promettono di prepararne ben 100 litri per un matrimonio in famiglia, si superano e producono il lotto migliore di sempre, un sahti da 10, talmente buono che… finiscono per berselo tutto da sole! Alle prese con gli enormi postumi della sbornia, le due si troveranno coinvolte in una serie di esilaranti disavventure, mentre cercano disperatamente di procurarsi altra birra (con ogni mezzo necessario!), salvare il matrimonio e riconquistare la loro reputazione di migliori birrarie del villaggio.

Teemu Nikki dimostra di essere un cineasta unico nel panorama contemporaneo per la sua capacità di raccontare storie originali e coinvolgenti allo stesso tempo, mescolando trovate ironiche a formule introspettive dal forte coinvolgimento emotivo. 100 Litri di birra non fa di certo eccezione e va ad aggiungersi al “Teemu Nikki Universe” – 16 opere del regista, tra lungometraggi, corti e serie – un affascinante insieme di storie capaci di incantare il pubblico di tutte le età, scoperte e distribuite in Italia da I Wonder Pictures, e successivamente disponibili su IWONDERFULL Prime Video Channel.