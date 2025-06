Springsteen: Liberami dal Nulla, il trailer del biopic su Bruce Springsteen

Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nel primo trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla. Nelle sale il 24 ottobre!

La trama e il cast di Springsteen: Liberami dal Nulla

Prodotto dai 20th Century Studios, il film racconta la realizzazione dell’album ”Nebraska” di Bruce Springsteen del 1982, quando era un giovane musicista sulla soglia della superstar mondiale, che lottava per conciliare le pressioni del successo con i fantasmi del suo passato. Registrato su un registratore a 4 tracce nella camera da letto di Springsteen nel New Jersey, l’album segnò un momento cruciale della sua vita ed è considerato uno dei suoi lavori più duraturi: un disco acustico crudo e tormentato, popolato da anime perse alla ricerca di una ragione per credere.

Interpretato da Jeremy Allen White nel ruolo del Boss, il film è scritto per lo schermo e diretto da Scott Cooper sulla base del libro “Deliver Me from Nowhere” di Warren Zanes. Nel cast ci sono anche Jeremy Strong nel ruolo del manager e confidente di lunga data di Springsteen, Jon Landau; Paul Walter Hauser nel ruolo del tecnico della chitarra Mike Batlan; Stephen Graham nel ruolo del padre di Springsteen, Doug; Odessa Young nel ruolo dell’amante Faye; Gaby Hoffman nel ruolo della madre di Springsteen, Adele; Marc Maron nel ruolo di Chuck Plotkin e David Krumholtz nel ruolo del dirigente della Columbia, Al Teller.

In arrivo solo nelle sale il 24 ottobre 2025, il film è prodotto da Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber. Tracey Landon Jon Vein e Zanes sono i produttori esecutivi.