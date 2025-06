Downton Abbey: Il Grand Finale, il trailer italiano

Universal Pictures ha finalmente diffuso il trailer ufficiale italiano a Downton Abbey: Il Grand Finale, il terzo e ultimo film della serie cinematografica basata sulla serie in costume della PBS creata da Julian Fellowes. Il film arriverà nelle sale il 12 settembre.

Con alcune delle stesse scene mostrate agli esercenti durante la presentazione di Focus al CinemaCon all’inizio di questa primavera, il teaser presenta la trama: la famiglia Crawley e il suo staff arrivano nel 1930, guardando al futuro e salutando il passato.

Questo include la famosa tenuta di famiglia Grantham. A un certo punto, il capofamiglia Robert Crawley (Hugh Bonneville) rende omaggio alla villa che ha reso famosa la serie – il vero Castello di Highclere nell’Hampshire, in Inghilterra – dandole una pacca e un bacio, apparentemente come segno di addio della famiglia.

Il castello era la dimora dei Grantham fin dal lancio della serie nel 2011. Sarebbe andata in onda per sei stagioni, con 52 episodi e cinque speciali natalizi. Per quanto riguarda il cinema, Downton Abbey è uscito nel 2019, seguito da Downton Abbey: Una Nuova Era nel 2022. I primi due film hanno incassato complessivamente oltre 287 milioni di dollari a livello globale.

Simon Curtis torna alla regia dell’ultimo capitolo dopo aver diretto Una Nuova Era. Fellowes ha scritto tutti e tre i film.

Il cast familiare torna anche per Downton Abbey: Il Grand Finale, che include Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Dominic West, Penelope Wilton, Joely Richardson, Paul Copley e Douglas Reith.

Nel cast del franchise compaiono anche Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan. I produttori sono Gareth Neame, Fellowes e Liz Trubridge. Nigel Marchant è il produttore esecutivo.