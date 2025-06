Superman: dopo i metaumani e i nemici, ecco i poster della stampa!

Quello che immaginiamo sarà l’ultimo lotto di poster dei personaggi di Superman è arrivato, ed è ora che lo staff della redazione del Daily Planet sia al centro dell’attenzione.

La giornalista stellare Lois Lane (Rachel Brosnahan) guida la carica, con Clark Kent (David Corenswet) la segue, non troppo lontano. I successivi sono il fotografo Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), la giornalista di gossip Cat Grant (Mikaela Hoover), il caporedattore Perry White (Wendell Pierce) e il giornalista sportivo Steve Lombard (Beck Bennett).

Mamma e papà Kent non hanno ancora ricevuto i loro poster, e non contiamo sul fatto che il regista James Gunn rovini l’attore che interpreta Jor-El con un singolo poster. Forse arriveranno in futuro. Anche Ultraman è tenuto segreto, così come i personaggi di Kaiju, Abominevole Uomo delle Nevi e Baby Joey che abbiamo visto grazie al merchandising.

Durante una recente intervista con Elle, Brosnahan ha condiviso nuovi spunti sul suo approccio al personaggio di Lois nel DCU. “È un’icona e io mi appoggio alle donne brillanti che hanno contribuito a darle vita per diverse generazioni”, ha detto l’attrice. “Adoro il fatto che non sia sempre aggraziata nella sua ricerca, ma che sia instancabile nella sua ricerca della verità”.

“Penso che abbia resistito perché è fonte di ispirazione vedere qualcuno arrivare fino ai confini del mondo per ciò in cui crede. A volte letteralmente, nel suo caso”, ha continuato Brosnahan. “È anche divertente vedere una persona così mettersi nei guai, cosa che capita spesso, e dover fare affidamento sulla propria intelligenza e sul proprio istinto (e occasionalmente su un Superman) per uscirne vincitore”.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).