Michael: il trailer internazionale del biopic sul Re del Pop

Il Re del Pop sta per riconquistare il suo trono sul grande schermo. La Lionsgate ha pubblicato un nuovo trailer di Michael, l’attesissimo film biografico che ripercorre il percorso di Michael Jackson dagli esordi con i Jackson 5 alla sua ascesa a superstar mondiale. Il film mira a catturare sia lo spettacolo che le contraddizioni dell’artista che è diventato noto come il Re del Pop.

A interpretare il ruolo principale è Jaafar Jackson, nipote di Michael, alla sua prima grande interpretazione cinematografica. Il progetto è diretto da Antoine Fuqua (“Training Day”, “The Equalizer”) da una sceneggiatura di John Logan (“Il Gladiatore”, “Rango”). Fuqua ha espresso grande fiducia nell’interpretazione del suo protagonista. “Ma soprattutto, è Jaafar che incarna Michael”, ha detto Fuqua a People. “Va oltre la somiglianza fisica. È lo spirito di Michael che si manifesta in modo magico. Bisogna viverlo per crederci.”

Il film presenta un cast corale con Colman Domingo nel ruolo del patriarca Joe Jackson, Nia Long in quello della matriarca Katherine Jackson, Miles Teller in quello dell’avvocato dello spettacolo John Branca e Laura Harrier in quello della produttrice musicale Suzanne de Passe. Include anche Kat Graham nel ruolo di Diana Ross e Larenz Tate in quello del fondatore della Motown Berry Gordy. I fratelli di Jackson sono interpretati da Jamal R. Henderson nel ruolo di Jermaine, Tre’ Horton in quello di Marlon, Rhyan Hill in quello di Tito, Joseph David-Jones in quello di Jackie e Jessica Sula in quello di La Toya.

La trama di Michael

Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell’eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo.

Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d’ora. È qui che inizia la sua storia. Michael vede protagonisti Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico, Nia Long (Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all’Oscar®.