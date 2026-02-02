HomeTrailerMichael: il trailer internazionale del biopic sul Re del Pop
Trailer

Michael: il trailer internazionale del biopic sul Re del Pop

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

Il Re del Pop sta per riconquistare il suo trono sul grande schermo. La Lionsgate ha pubblicato un nuovo trailer di Michael, l’attesissimo film biografico che ripercorre il percorso di Michael Jackson dagli esordi con i Jackson 5 alla sua ascesa a superstar mondiale. Il film mira a catturare sia lo spettacolo che le contraddizioni dell’artista che è diventato noto come il Re del Pop.

A interpretare il ruolo principale è Jaafar Jackson, nipote di Michael, alla sua prima grande interpretazione cinematografica. Il progetto è diretto da Antoine Fuqua (“Training Day”, “The Equalizer”) da una sceneggiatura di John Logan (“Il Gladiatore”, “Rango”). Fuqua ha espresso grande fiducia nell’interpretazione del suo protagonista. “Ma soprattutto, è Jaafar che incarna Michael”, ha detto Fuqua a People. “Va oltre la somiglianza fisica. È lo spirito di Michael che si manifesta in modo magico. Bisogna viverlo per crederci.”

Il film presenta un cast corale con Colman Domingo nel ruolo del patriarca Joe Jackson, Nia Long in quello della matriarca Katherine Jackson, Miles Teller in quello dell’avvocato dello spettacolo John Branca e Laura Harrier in quello della produttrice musicale Suzanne de Passe. Include anche Kat Graham nel ruolo di Diana Ross e Larenz Tate in quello del fondatore della Motown Berry Gordy. I fratelli di Jackson sono interpretati da Jamal R. Henderson nel ruolo di Jermaine, Tre’ Horton in quello di Marlon, Rhyan Hill in quello di Tito, Joseph David-Jones in quello di Jackie e Jessica Sula in quello di La Toya.

La trama di Michael

Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell’eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo.

Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d’ora. È qui che inizia la sua storia. Michael vede protagonisti Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico, Nia Long (Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all’Oscar®.

Articolo precedente
Wonder Man: anche Simon, dopo Kamala, potrebbe essere un mutante nel MCU?
Articolo successivo
Motorvalley: i protagonisti e gli autori raccontano la nuova serie italiana Netflix
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved