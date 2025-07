James Gunn condivide nuovi aggiornamenti sul programma del DCU

All’inizio del 2023, la neonata DC Studios ha annunciato un ambizioso programma di film e serie TV. Gli scioperi di Hollywood hanno ritardato i lavori e, sebbene alcuni progetti sembra siano stati accantonati (tra cui Waller e Paradise Lost), il DCU sta iniziando a prendere forma. Creature Commandos è stato un successo di critica e Superman è stato un trionfo per lo studio, nonostante un andamento fiacco al botteghino internazionale. Intervenendo al San Diego Comic-Con di questo fine settimana, il regista e co-CEO della DC Studios James Gunn ha ora condiviso un aggiornamento sui progetti in fase di sviluppo per la DCU.

“Supergirl uscirà tra un anno, Lanterns uscirà probabilmente tra meno di un anno”, ha rivelato il regista di Superman. “Stiamo realizzando Clayface in questo momento e, cavolo, la sceneggiatura di Mike Flanagan è davvero ottima. Puro horror“. “Stiamo lavorando a The Brave and the Bold, Wonder Woman, The Batman 2 con Matt Reeves… Sgt. Rock”, ha continuato Gunn. “The Authority [qui Gunn ride] i cortometraggi di Krypto. Piccoli cartoni animati per bambini davvero divertenti”.

Non si fa però menzione di Swamp Thing, Teen Titans, Booster Gold e alcuni altri progetti che, a quanto pare, sono nelle prime fasi di sviluppo. L’implicazione sembra essere che questi film e programmi TV (Gunn ha anche definito la seconda stagione di Creature Commandos una “priorità davvero importante per noi”) siano ora la priorità principale per DC Studios. Gunn che ride però di The Authority è interessante. Quando il film è stato annunciato per la prima volta, è stato descritto come incentrato sui personaggi WildStorm che entrano a far parte della DCU, mentre i membri dell’Authority prendono in mano la situazione per fare ciò che ritengono giusto.

Non è mai sembrato un film di grande richiamo, anche se circolano voci secondo cui il prossimo progetto di Gunn sarebbe Superman vs. The Authority. “Mi piacevano molto i poteri dell’Ingegnere e mi piaceva prendere elementi della storia di The Authority – lei è un membro di The Authority nei fumetti – e darli a Lex Luthor, per combinare davvero i personaggi Wildstorm e DC nella DCU”, ha detto in precedenza Gunn riguardo all’inclusione di Angela Spica in Superman. “E pensavo che i suoi poteri fossero adatti per combattere Superman”.

Alla domanda, nella stessa intervista, se The Authority sarà ancora realizzato, ha risposto: “Potrebbe sicuramente succedere. Non è qualcosa che sta procedendo particolarmente velocemente in questo momento, ma potrebbe sicuramente succedere”. Intanto, però, il prossimo progetto in arrivo del DCU è la stagione 2 di Peacemaker, con protagonista John Cena, in arrivo dal 21 agosto e di cui è stato rilasciato un nuovo trailer proprio in occasione del San Diego Comic Con.