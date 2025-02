Jack Quaid non sente il dolore nel trailer di Novocaine

La Paramount ha sfruttato la prestigiosa vetrine del Super Bowl per trasmettere un nuovo trailer di Novocaine, il suo prossimo film d’azione con Jack Quaid e Amber Midthunder. Il film sta prendendo forma prima della sua data di uscita del 14 marzo negli USA.

Robert Olsen e Dan Berk, il duo dietro il thriller del 2022 di Paramount+ Significant Other, sono i registi. La sceneggiatura di Lars Jacobson è incentrata su un dirigente di banca protetto di nome Nathan Caine (Quaid), che ha una rara condizione genetica che gli impedisce di provare dolore fisico. Quando la sua banca viene rapinata e uno dei suoi colleghi (Midthunder) viene rapito, deve agire e scopre che la sua più grande debolezza diventa la sua più grande forza.

Questo segna il primo film finito per Infrared, la nuova etichetta di produzione di FilmNation Entertainment, la società che ha sia Anora che Conclave nella corsa agli Oscar per il miglior film di quest’anno.

Jack Quaid ha lavorato sulle sue doti d’azione recitando in The Boys di Prime Video, che al momento è in produzione con la sua quinta e ultima stagione. Recita lì accanto a Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti.

Midthunder, che ha recitato nella serie CW Roswell, New Mexico, ha accresciuto la sua credibilità d’azione con progetti come Prey e Legion.