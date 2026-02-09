Michael: Lionsgate diffonde il nuovo trailer al Super Bowl

Sebbene Lionsgate non sia solitamente attiva durante il Super Bowl, lo studio ha fatto di tutto per promuovere il prossimo film biografico su Michael Jackson, riservandogli anche un posto al Big Game. Invece di aspettare la partita per pubblicarlo, Lionsgate ha pubblicato online il trailer ufficiale di Michael il lunedì precedente.

Il trailer include numerose nuove immagini di Jaafar Jackson (il nipote di Michael Jackson nella vita reale) nei panni dell’icona musicale. Sulle note di “Don’t Stop ‘til You Get Enough” all’inizio, “Billie Jean” diventa la canzone scelta per la seconda parte. Il trailer sottolinea anche la sua ascesa alla fama e i rapporti familiari. Michael arriverà nei cinema il 24 aprile.

Nel cast del film Jaafar Jackson, Nia Long, Juliano Krue Valdi, Colman Domingo, Miles Teller.

La trama ufficiale di Michael

Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell’eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo. Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d’ora. È qui che inizia la sua storia.

Michael vede protagonisti Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico, Nia Long (Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all’Oscar. Diretto da Antoine Fuqua, pluripremiato regista di Training Day, Olympus Has Fallen e della serie The Equalizer, con una sceneggiatura del tre volte candidato all’Oscar John Logan (Il gladiatore, The Aviator), il film è prodotto dal vincitore dell’Oscar Graham King (The Departed, Bohemian Rhapsody), John Branca (produttore esecutivo di This Is It, Thriller 40) e John McClain (produttore esecutivo di This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).