Uno Rosso: la spiegazione del finale del film

Uno Rosso (qui la recensione) unisce azione, commedia, fantasia e spirito natalizio in una storia che racconta il rapimento e il salvataggio di Babbo Natale, con un messaggio commovente che fa da sfondo a tutte le scene d’azione. Diretto da Jake Kasdan, Uno Rosso vede Dwayne Johnson nei panni di Callum Drift, capo dell’Enforcement Logistics and Fortification (ELF) del Polo Nord e quindi responsabile della sicurezza di Babbo Natale (J.K. Simmons). Il giorno in cui Callum presenta la sua richiesta di andare in pensione dopo Natale, Babbo Natale viene rapito e Callum è determinato a trovarlo, ma non può farlo da solo.

Con l’aiuto di Zoe (Lucy Liu), capo della Mythological Oversight and Restoration Authority (MORA), Callum fa squadra con Jack O’Malley (Chris Evans), un hacker mercenario con molti problemi personali, soprattutto con suo figlio Dylan. Insieme, Callum e Jake scoprono che dietro il rapimento di Babbo Natale c’è Gryla (Kiernan Shipka), la strega dell’inverno, che ha in mente di porre fine al Natale e al Polo Nord. Con l’aiuto di un alleato inaspettato, Callum e Jake trovano Babbo Natale e salvano il Natale, il Polo Nord e il mondo intero, giusto in tempo per le festività.

Come viene salvato Babbo Natale in Uno Rosso

La vigilia di Natale, subito dopo che Callum ha lasciato Babbo Natale da solo, una squadra di agenti segreti guidata da una donna misteriosa irrompe al Polo Nord e rapisce Babbo Natale. Con l’aiuto di mezzi di trasporto terrestri e aerei, la squadra depista Callum e riesce a fuggire con Babbo Natale. Come scopre Zoe, Jack è solo l’ultimo anello di una catena che porta al rapitore, quindi lui e Callum si recano ad Aruba per affrontare il mediatore che ha assunto Jack. Il mediatore, Ted (Nick Kroll), rivela di lavorare per Gryla.

Callum sospetta che Gryla stia lavorando con il fratello estraniato di Babbo Natale, Krampus (Kristofer Hivju), e così lui e Jack vanno a trovarlo. Si scopre che Krampus è il creatore della Lista dei Cattivi ed è anche l’ex amante di Gryla, ma nonostante tutto ciò, non è coinvolto nel rapimento di Babbo Natale. Dopo che Gryla intrappola Jack e Dylan in uno dei suoi globi di neve magici, Zoe trova Jack grazie al localizzatore che gli ha messo addosso, e lei e Callum scoprono che Babbo Natale non ha mai lasciato il Polo Nord e che la tana di Gryla si trova sotto il Polo Nord.

Mentre Callum e Zoe salvano Jack, Dylan, la signora Claus (Bonnie Hunt) e il resto del personale imprigionato del Polo Nord, Gryla e i suoi figli fuggono con Babbo Natale. Sono pronti a mettere in atto il loro piano, ma hanno bisogno dei poteri di Babbo Natale per guidare la slitta. Fortunatamente, Callum e Jack la fermano e la combattono mentre Babbo Natale rimane incosciente, e quando lei si trasforma di nuovo in un troll, Krampus arriva con dei rinforzi.

Durante la lotta, Babbo Natale si riprende e li aiuta a sconfiggere Gryla, facendo anche pace con suo fratello. Con Gryla che non rappresenta più una minaccia, tutta la squadra del Polo Nord si affretta a preparare tutto per il Natale, e Babbo Natale invita Jack e Dylan a unirsi a loro. Non solo Babbo Natale, il Polo Nord e il Natale sono stati salvati, ma Babbo Natale ha anche l’opportunità di sistemare il suo rapporto con Krampus.

La spiegazione del piano di Gryla e la sua sconfitta in Uno Rosso

Gryla non è solo la strega dell’inverno, ma anche un troll molto antico che può assumere le sembianze di chiunque desideri. Gryla ha anche molti, molti figli, tutti mutaforma, il che rende più facile per tutti loro infiltrarsi al Polo Nord (uno di loro ha persino finto di essere la signora Claus per cercare di fuorviare Callum, ma ha commesso un grave errore parlando di biscotti). Gryla è molto potente, tanto da poter rintracciare chiunque pronunci il suo nome e mandare i suoi scagnozzi a dargli la caccia, come fa quando Jack pronuncia il suo nome ad Aruba.

Ciò che Gryla vuole è sbarazzarsi di tutti quelli che sono sulla lista dei cattivi e imprigionarli per sempre, e per farlo ha bisogno di un artefatto magico e di una macchina che si trova nel vecchio laboratorio di Babbo Natale sotto il Polo Nord. Tale artefatto è il “glaskafig”, un globo di neve magico che imprigiona chiunque lo tocchi, ma poiché la lista dei cattivi è molto lunga, lei usa una macchina per duplicare i giocattoli nel vecchio laboratorio di Babbo Natale per creare migliaia di questi globi di neve magici. Il passo successivo del piano di Gryla è quello di consegnare i globi di neve a tutte le persone sulla lista dei cattivi usando la slitta di Babbo Natale.

Il motivo per cui Gryla ha un forte desiderio di sbarazzarsi delle persone sulla lista dei cattivi nonostante sia un troll e una strega non viene spiegato, quindi si presume semplicemente che sia malvagia. Come spiegato sopra, Gryla viene fermata da Jack e Callum, che la gettano giù dalla slitta, ma lei ritorna per combatterli nella sua vera forma di troll gigante. Krampus arriva e la attacca prima di cercare di ragionare con lei, ma lei lo attacca a sua volta.

Solo quando Babbo Natale si riprende e riacquista i suoi poteri magici chiama le sue renne per attaccare Gryla, facendola cadere nella pozza di globi di neve magici che lei stessa ha creato, intrappolandola così in uno di essi. Zoe prende il globo di neve in cui è intrappolata Gryla, che sarà custodito al sicuro dalla MORA.

Perché Callum voleva andare in pensione (e perché ha deciso di restare)

Come accennato in precedenza, Callum si sta preparando ad andare in pensione dal suo lavoro al Polo Nord dopo secoli passati al servizio di Babbo Natale. Callum ha un rapporto molto stretto e speciale con Babbo Natale e la signora Claus, e il motivo non viene rivelato fino alla fine di Uno Rosso, con Callum che durante tutto il film si limita a dire che ha “perso la testa”. Ciò che viene menzionato in tutto il film è l’aumento dei comportamenti scorretti nel mondo, che ha portato a un allungamento della lista dei bambini cattivi. Alla fine, durante il periodo natalizio, Callum osserva Jack e Dylan che condividono questa esperienza insieme, con Jack che ritrova il suo stupore.

Jack era stato a lungo nella lista dei cattivi, il che lo aveva reso bersaglio del piano di Gryla, ma l’intera esperienza del salvataggio di Babbo Natale, il miglioramento del suo rapporto con Dylan e la corsa natalizia con Babbo Natale provocano in lui un cambiamento radicale. Callum vede Jack come un bambino di nuovo, ed è proprio questo che aveva perso: la capacità di vedere il bene e la meraviglia nelle persone, che era una conseguenza della sua disillusione per l’aumento dei comportamenti negativi nel mondo. Rendendosi conto che c’è ancora del bene e della speranza nel mondo, Callum decide di rimanere con Babbo Natale.

Come Jack ha salvato se stesso e Dylan in Uno Rosso

Parallelamente al salvataggio di Babbo Natale, c’è la storia di Jack e di suo figlio Dylan. Jack dice a Callum che non è mai stato sposato con la madre di Dylan, ma questo non significa che non abbia delle responsabilità come padre. Tuttavia, Jack fatica a essere un padre, figuriamoci uno buono, e non riesce a instaurare un vero legame con Dylan, tanto che quest’ultimo non sa come parlargli. Sapendo che rapire Dylan fermerà la missione di Callum e Jack di trovarla, Gryla manda una palla di neve a Dylan e una a Jack, ma è il primo a trovarla.

Pensando che fosse una sorta di regalo per scusarsi di non aver partecipato al suo evento scolastico, Dylan chiama Jack arrabbiato e gli mostra la palla di neve, finendo per rimanere intrappolato al suo interno e portato nella tana di Gryla. Jack prende la palla di neve che gli è stata inviata per poter stare con Dylan, e le loro palle di neve vengono poste una accanto all’altra. Dylan e Jack hanno una conversazione sincera sul loro rapporto, che li ammorbidisce e li rende più gentili, riscattandoli e cancellandoli dalla lista dei cattivi. Questo fa rompere le loro palle di neve, e loro si riuniscono a Callum e Zoe nella missione di salvataggio.

Il vero significato di Uno Rosso spiegato

Al di là di tutte le scene d’azione e i momenti divertenti, Uno Rosso è una storia sulla famiglia e sui diversi tipi di famiglie. La più evidente è la storia di Jack e Dylan, che purtroppo hanno dovuto vivere l’esperienza di essere imprigionati in una palla di neve per poter trascorrere del tempo di qualità insieme e aprirsi l’uno all’altro. C’è anche il rapporto conflittuale tra Babbo Natale e Krampus, che sono completamente opposti quando si tratta del Natale e di chi e come dovrebbe essere ricompensato per le proprie buone o cattive azioni.

Sebbene Uno Rosso non entri nei dettagli del rapporto tra Babbo Natale e Krampus, almeno i due si riconoscono a vicenda dopo aver sconfitto Gryla, che è il loro modo di fare ammenda. Anche la storia di Callum è una storia di famiglia, poiché la sua famiglia è composta dai suoi colleghi ELF, dai Claus e praticamente da tutti quelli che vivono al Polo Nord. Non si sa cosa avrebbe fatto Callum dopo il pensionamento, ma sicuramente si sarebbe sentito piuttosto solo. Jack ha anche imparato che non deve isolarsi e bruciare i ponti, e che è sicuro aprirsi alle persone e alle nuove esperienze.

Come Uno Rosso prepara il terreno per un sequel

Nonostante abbia dato a ogni personaggio principale un finale soddisfacente, Uno Rosso lascia la porta leggermente aperta per un sequel. Anche se Gryla è stata sconfitta, alla fine è una troll e una potente strega, quindi è difficile credere che rimarrà nella sua palla di neve al MORA fino alla fine dei tempi – inoltre, ha sicuramente ancora molti altri figli che possono pianificare il suo salvataggio e la sua fuga. Ci sono anche Callum e Jack, una squadra improbabile ma molto efficace grazie ai loro talenti e abilità combinati.

Quindi potrebbero intraprendere insieme altre missioni a tema natalizio per la MORA, e non necessariamente per Natale. Il Polo Nord può anche affrontare molti altri problemi e sfide oltre al rapimento di Babbo Natale. Molte cose possono andare storte in un luogo grande, affollato e importante come il Polo Nord, soprattutto una volta iniziata la stagione delle feste. C’è anche la grande domanda su cosa faranno tutti una volta finito il Natale, il che renderebbe interessante un sequel di Uno Rosso.