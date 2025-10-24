Oi Vita Mia: il trailer del nuovo film di Pio e Amedeo

Ecco il trailer di Oi Vita Mia, il nuovo film diretto e interpretato da Pio e Amedeo, con la partecipazione di Lino Banfi e con Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuele La Torre.

Distribuito da Piperfilm, Oi Vita Mia arriva nelle sale il 27 novembre.

Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l’altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme.