Spider-Man 4: un video sembra rivelare uno spoiler sul personaggio di Sadie Sink nell’MCU

Sadie Sink entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe nel 2026 con Spider-Man: Brand New Day, ma il suo personaggio potrebbe già trovarsi in difficoltà. La timeline dell’MCU vedrà finalmente il ritorno di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, sul grande schermo nel 2026, poiché il suo prossimo capitolo è attualmente in produzione.

Attraverso @CosmicMMedia, è emerso un nuovo video dal set di Spider-Man: Brand New Day, questa volta incentrato su Sink, poiché il suo personaggio viene visto ferito. Tuttavia, non sembrano essere i paramedici del pronto soccorso a prenderla in carico, poiché viene vista trasportata su una barella da personaggi sconosciuti in un veicolo nero.

Nessuno degli altri membri del cast principale è stato avvistato durante le riprese della scena, e non è chiaro cosa o chi abbia causato le ferite al misterioso personaggio interpretato da Sadie. La star di Stranger Things è uno dei numerosi nuovi attori che hanno aderito al progetto, poiché la sesta fase vedrà anche la partecipazione di Marvin Jones III nel ruolo di Tombstone, insieme a Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

Ci sono state varie teorie e voci su chi interpreterà l’attore 23enne, da Jean Grey della Marvel, dato l’imminente X-Men reboot in lavorazione, a Rachel Cole-Alves, che lavora con Frank Castle come vigilante. Il Punisher di Jon Bernthal, che è recentemente tornato nel franchise con Daredevil: Rinascita, farà il suo debutto cinematografico nell’MCU nel film di Holland.

Una prima immagine di Sink sul set è apparsa per la prima volta il 19 ottobre 2025, dove è stata avvistata insieme al regista del film, Destin Daniel Cretton. La storia di Spider-Man: Brand New Day sarà incentrata su Peter che ora opera da solo, poiché gli Avengers e il resto del mondo hanno dimenticato chi è, a causa dell’incantesimo del Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home.

Poiché Spider-Man: Brand New Day è in programma per il 2026, sarà l’ultimo film prima dei rivoluzionari film della saga Multiverse, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Al momento della pubblicazione non è chiaro se Holland sarà coinvolto nel film.

Mentre le riprese continuano, il personaggio di Sink potrebbe essere svelato completamente nel primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, non appena sarà pronto per essere mostrato dalla Sony Pictures e dalla Marvel Studios.