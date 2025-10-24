HomeCinema News2025

Spider-Man 4: un video sembra rivelare uno spoiler sul personaggio di Sadie Sink nell’MCU

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Sadie Sink
Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Sadie Sink entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe nel 2026 con Spider-Man: Brand New Day, ma il suo personaggio potrebbe già trovarsi in difficoltà. La timeline dell’MCU vedrà finalmente il ritorno di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, sul grande schermo nel 2026, poiché il suo prossimo capitolo è attualmente in produzione.

Attraverso @CosmicMMedia, è emerso un nuovo video dal set di Spider-Man: Brand New Day, questa volta incentrato su Sink, poiché il suo personaggio viene visto ferito. Tuttavia, non sembrano essere i paramedici del pronto soccorso a prenderla in carico, poiché viene vista trasportata su una barella da personaggi sconosciuti in un veicolo nero.

Nessuno degli altri membri del cast principale è stato avvistato durante le riprese della scena, e non è chiaro cosa o chi abbia causato le ferite al misterioso personaggio interpretato da Sadie. La star di Stranger Things è uno dei numerosi nuovi attori che hanno aderito al progetto, poiché la sesta fase vedrà anche la partecipazione di Marvin Jones III nel ruolo di Tombstone, insieme a Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

Spider-Man: Homecoming Tom Holland
Foto di Chuck Zlotnick – © 2017 CTMG, Inc. © Marvel Studios

Ci sono state varie teorie e voci su chi interpreterà l’attore 23enne, da Jean Grey della Marvel, dato l’imminente X-Men reboot in lavorazione, a Rachel Cole-Alves, che lavora con Frank Castle come vigilante. Il Punisher di Jon Bernthal, che è recentemente tornato nel franchise con Daredevil: Rinascita, farà il suo debutto cinematografico nell’MCU nel film di Holland.

Una prima immagine di Sink sul set è apparsa per la prima volta il 19 ottobre 2025, dove è stata avvistata insieme al regista del film, Destin Daniel Cretton. La storia di Spider-Man: Brand New Day sarà incentrata su Peter che ora opera da solo, poiché gli Avengers e il resto del mondo hanno dimenticato chi è, a causa dell’incantesimo del Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home.

Poiché Spider-Man: Brand New Day è in programma per il 2026, sarà l’ultimo film prima dei rivoluzionari film della saga Multiverse, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Al momento della pubblicazione non è chiaro se Holland sarà coinvolto nel film.

Mentre le riprese continuano, il personaggio di Sink potrebbe essere svelato completamente nel primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, non appena sarà pronto per essere mostrato dalla Sony Pictures e dalla Marvel Studios.

Articolo precedente
Oi Vita Mia: il trailer del nuovo film di Pio e Amedeo
Articolo successivo
La Diaspora delle Vele: intervista a Francesca Comencini
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved