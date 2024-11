Solo Leveling -ReAwakening- trailer dell’evento al cinema

Solo Leveling -ReAwakening- è un evento speciale di tre giorni al cinema che presenta, in un’ unica esperienza, il riassunto della prima stagione e i primi due episodi della seconda stagione dell’anime in anteprima.

Solo Leveling è la web novel coreana più celebre al mondo, scritta da Chugong, e racconta la storia di un mondo in cui i “cacciatori”, guerrieri umani dotati di abilità soprannaturali, devono combattere dei mostri per proteggere l’umanità dall’annientamento. Il protagonista, Sung Jinwoo, è un cacciatore molto debole che dopo essere sopravvissuto miracolosamente a un difficilissimo doppio dungeon viene scelto da un misterioso programma chiamato “System” che gli dà l’abilità esclusiva di far salira la sua forza di livello. Sung Jinwoo dovrà scoprire i segreti che si celano dietro i suoi nuovi poteri e del dungeon che li ha generati.

Solo Leveling -ReAwakening- è animato da A-1 Pictures (Sword Art Online), con la motion graphic di Production I.G (Attack on Titan, PSYCHO-PASS). La serie è diretta da Shunsuke Nakashige (Sword Art Online), le musiche sono di Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) e del gruppo K-Pop “Tomorrow X Togheter”, il design dei personaggi è a cura di Tomoko Sudo (Star Wars: Visions) e il design dei mostri di Hirotaka Tokuda (Dragon Ball Z: Battle of Gods). La prima stagione di Solo Leveling -ReAwakening- ha debuttato a livello globale su Crunchyroll il 6 gennaio 2024, mentre la seconda è prevista per gennaio 2025.

Crunchyroll e Sony Pictures porteranno Solo Leveling -ReAwakening- al cinema il 2, 3 e 4 dicembre distribuito da Eagle Pictures.