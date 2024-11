The Boys 5: Eric Kripke rivela la data di inizio delle riprese della quinta stagione

Lo showrunner e produttore esecutivo di The Boys Eric Kripke rivela che le riprese inizieranno molto presto. Dopo lo scioccante finale della quarta stagione di The Boys, che ha lasciato in sospeso il destino di diversi personaggi principali, rimane solo una puntata della satira sui supereroi nominata agli Emmy da Prime Video. Anche se il pubblico probabilmente si metterà in pari prima con lo spinoff per giovani adulti Gen V, la serie principale si metterà al lavoro molto presto.

Secondo Collider, parlando a un evento di For Your Consideration incentrato sul successo di Prime Video, Kripke ha rivelato: “Cominciamo a girare tra una settimana da lunedì. Sono meno di due settimane“. Il veterano showrunner, che ha lavorato anche a drammi come Supernatural e Timeless, ha anche riflettuto sulla fine della satira sui supereroi:

“Sono fortunato, in quanto posso mantenere la mia negazione per un bel po’ di tempo, perché sono così impegnato in questo momento… La quantità di lavoro, è così impegnativa che penso che da qualche parte a metà della stagione, mi colpirà, e mi colpirà davvero emotivamente. L’ho volontariamente negato. Non l’ho ancora capito del tutto. Sarà dura”.

Cosa significa per The Boys l’aggiornamento di Kripke

La quinta stagione di The Boys dovrà rispondere a tutti i vari interrogativi emersi dalla puntata precedente, sia che si tratti di far luce sul nuovo lato oscuro e letale di Butcher (Karl Urban), sia che si tratti di mostrare il rafforzato team-up tra Patriota (Antony Starr) e Sister Sage (Susan Heyward). Ma prima che l’adattamento preferito dai fan possa rivelare troppo in termini di punti specifici della trama, ci sarà un lungo processo di riprese. Urban aveva già detto che la quinta stagione non sarebbe uscita prima del 2026.

L’assenza prolungata ha senso per alcuni motivi. Il primo è che The Boys, adattamento dei cruenti fumetti di Garth Ennis, è una serie ad alto contenuto di VFX. Il secondo è che la seconda stagione di Gen V uscirà nel 2025 e potrebbe presentare almeno qualche incrocio tra i due mondi. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento significa che non mancano ulteriori aggiornamenti sul casting e foto dal set.