Una battaglia dopo l’altra: il trailer italiano del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

Da Warner Bros. Pictures e dal regista candidato all’Oscar® e vincitore del BAFTA Paul Thomas Anderson, arriva “Una battaglia dopo l’altra”, con protagonista l’attore Premio Oscar® e vincitore del BAFTA Leonardo DiCaprio.

Nel cast anche i vincitori di Oscar® e BAFTA Benicio Del Toro e Sean Penn, affiancati da Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti, oltre a Wood Harris e Alana Haim.

Paul Thomas Anderson, che firma la regia e la sceneggiatura originale, è anche produttore insieme ai candidati all’Oscar® e al BAFTA Adam Somner e Sara Murphy; Will Weiske è il produttore esecutivo.

Il team creativo dietro la macchina da presa include diversi collaboratori abituali di Anderson, tra questi i direttori della fotografia Michael Bauman e lo stesso Anderson, la scenografa candidata all’Oscar® e vincitrice del BAFTA Florencia Martin, il montatore candidato al BAFTA Andy Jurgensen, la costumista vincitrice di Oscar® e BAFTA Colleen Atwood, la direttrice del casting Cassandra Kulukundis; le musiche sono firmate dal compositore candidato all’Oscar® e al BAFTA Jonny Greenwood.

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Ghoulardi Film Company, un film di Paul Thomas Anderson, “Una battaglia dopo l’altra”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 25 settembre.

Il film ha iniziato le riprese principali con il titolo provvisorio “BC Project” nel gennaio 2024 in California, dove si svolge la maggior parte dei film di Anderson. One Battle After Another è stato girato su pellicola da 35 mm con telecamere VistaVision. Oltre alla produzione in California, sono state effettuate altre riprese in loco a El Paso, in Texas.