Ecco il trailer di Una Storia Nera, il nuovo film di Leonardo D’Agostini, con Laetitia Casta, Andrea Carpenzano, Cristiana Dell’Anna, Lea Gavino, Mario Sguiglia, Giordano De Plano e con Licia Maglietta. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Antonella Lattanzi, che firma anche la sceneggiatura insieme al regista e a Ludovica Rampoldi. Una Storia Nera è prodotto da Matteo Rovere e prodotto da Groenlandia con Rai Cinema. Il film è distribuito da 01 Distribution.

Una Storia Nera, la trama

Vito e Carla sono separati da qualche anno. Si sono amati molto, prima che gelosia e violenza distruggessero il loro amore. Ora Vito ha una nuova vita e Carla ha un nuovo partner. Unico legame i tre figli Nicola, Rosa e la piccola Mara. Ma su Carla incombe ancora la sensazione di avere evitato una tragedia annunciata. Quando Mara chiede di avere il padre accanto a sé il giorno del suo compleanno, Carla, per farla felice, lo invita a cena. Nonostante la paura, la festa procede sorprendentemente tranquilla: ridono, scherzano, scartano insieme i regali. Ma dopo quella sera di Vito non si hanno più notizie. Sparisce nel nulla senza lasciare tracce. Sarà la polizia a far luce sulla sua scomparsa. Alla giustizia verrà affidato il compito di accertare la verità su quanto accaduto. Ma in questi casi esiste davvero una sola, chiara, inconfutabile verità?