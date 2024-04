Shang-Chi 2: il sequel è ancora in lavorazione? Simu Liu aggiorna sul film

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha guadagnato la rispettabile cifra di 432 milioni di dollari quando è uscito nel 2021 nel panorama post-pandemico e, con un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, rimane uno dei titoli della Fase 4 dei Marvel Studios meglio recensiti. L’epico film di arti marziali ha fatto conoscere Simu Liu. Purtroppo, da allora non si è saputo granché su Shang-Chi 2 e il personaggio è stato messo da parte e sono passati quasi tre anni dall’ultima volta che abbiamo visto Shang-Chi sui nostri schermi.

Destin Daniel Cretton dovrebbe dirigere il sequel – che si dice si intitolerà Shang-Chi e il relitto del tempo – dopo aver abbandonato Avengers 5. Tuttavia, si pensa che sia impegnato nella serie Wonder Man di Disney+ per il prossimo futuro, lasciando i fan a chiedersi se un seguito di Shang-Chi diventerà mai realtà. Rispondendo a un fan su Threads che ha condiviso la sua convinzione che i Marvel Studios abbiano “abbandonato” la fanbase di Shang-Chi, Liu ha risposto dicendo: “Io credo che stia accadendo“.

Supponendo che il piano sia quello di rivelare la connessione tra i Dieci Anelli e Kang (o forse il Multiverso in generale, dopo il licenziamento di Jonathan Majors), allora Shang-Chi 2 deve davvero uscire prima dei prossimi film degli Avengers. Se così fosse, il palcoscenico potrebbe essere pronto per far sì che il più grande artista marziale vivente diventi un giocatore importante nella guerra del Multiverso che verrà…

“Oh, cavolo, non lo so ad essere sincero“, ha detto Liu il mese scorso dopo che gli è stato chiesto quando Shang-Chi farà probabilmente il suo ritorno nel MCU. “Voglio dire, queste cose sono al di sopra delle mie possibilità. Voglio solo continuare a esserne un fan. Sai, quando mi chiamano per dirmi: ‘Ehi, questo è il tuo ruolo e questo è il luogo in cui ti presenterai’. E questo è il momento in cui dovrai essere oscurato“”.

“In genere è questo che tende a succedere. Ma Destin è un regista speciale e siamo molto felici di averlo nel sequel. Quindi, ci lavorerà e non vediamo l’ora di vedere cosa ne verrà fuori. Penso che farà un lavoro brillante“.

“Ci sono molte idee che abbiamo avuto nell’opener, e alcune di queste idee sono state piantate come domande, alla fine del nostro film. Ci sono cose che potenzialmente vogliamo esplorare in futuro“, ha continuato la star di Barbie. “Tutto cambia così tanto, quindi è difficile dire quante di queste idee arriveranno effettivamente al traguardo, ma ce ne sono molte“.

Shang-Chi 2 non ha al momento una data di uscita confermata.