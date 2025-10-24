27 Nights è una storia vera? cosa è successo a Martha Hoffman nella vita reale?

Diretto da Daniel Hendler, 27 Nights di Netflix è un film drammatico argentino in lingua spagnola che segue Martha Hoffman, una famosa collezionista d’arte tanto ricca quanto audace. Il suo stile di vita avventuroso, tuttavia, la mette in conflitto diretto con le sue figlie, e le cose precipitano quando viene ricoverata in una struttura psichiatrica senza il suo consenso. Segue un’estenuante analisi della sua psiche, con un esperto nominato dal tribunale che porta alla luce la verità nascosta dietro molti strati di pensieri e desideri. A tal fine, anche lui è costretto a guardarsi dentro e a decifrare i limiti che si è imposto. Sebbene il viaggio riguardi espressamente la diagnosi e il destino finale di Martha, racchiude anche una serie di ansie moderne sull’azione del corpo e della mente.

27 Nights reinterpreta il caso reale della scrittrice e artista Natalia Kohen

Sebbene il film “27 Nights” sia vagamente ispirato all’omonimo romanzo della scrittrice Natalia Zito, entrambe le opere condividono una caratteristica biografica, con la vita reale dell’artista e scrittrice Natalia Kohen che funge da fonte di ispirazione parziale. Scritto da Daniel Hendler, Mariano Llinás e Martín Mauregui, il film raccoglie i numerosi racconti radicati nella realtà e aggiunge il proprio tocco creativo, dando vita a una storia che solleva diverse questioni mediche, etiche e morali in un colpo solo.

Il cuore della storia attinge dal doloroso episodio realmente accaduto a Natalia Kohen, alla quale, all’età di 86 anni, fu erroneamente diagnosticata la malattia di Pick, una forma di demenza frontotemporale che compromette le capacità comunicative di una persona. Poco dopo, nel 2005, è stata ricoverata con la forza in una clinica psichiatrica, dove ha trascorso 27 notti, come riportato da Global Comment, un dettaglio che probabilmente ha influenzato la scelta del titolo del film.

Nata nella provincia argentina di Mendoza nel 1919, Natalia era una studiosa di letteratura e filosofia, nonché appassionata d’arte. Dopo il matrimonio con Mauricio Kohen, un magnate dell’industria che fondò l’azienda farmaceutica Argentia, Natalia assunse il ruolo di direttrice della Fondazione Argentia. Poco dopo la morte del marito, la loro figlia maggiore, Nora Kohen, subentrò come nuova responsabile e le cose rimasero così per circa un altro decennio. Tuttavia, tutto si interruppe quando Natalia annunciò il suo interesse a contribuire alla creazione di un centro d’arte locale.

Natalia Kohen fu ricoverata in un istituto psichiatrico contro la sua volontà

A seguito di disaccordi sulle finanze, le figlie di Natalia, Nora e Claudia, avrebbero iniziato a consultare uno psicoterapeuta per la madre. Le sorelle cercarono presto un neurologo di nome Dr. Facundo Manes. In particolare, gli avvocati di Natalia le consigliarono di agire immediatamente o di rischiare di essere ricoverata ingiustamente, ma lei respinse quel pensiero come una reazione eccessiva. In breve tempo, è stata dichiarata bisognosa di assistenza medica urgente, con conseguente ricovero coatto presso l’Ineba, noto anche come Instituto de Neurociencias de Buenos Aires.

La fonte primaria che descrive in dettaglio le esperienze vissute da Natalia Kohen dopo il suo ricovero in una clinica psichiatrica proviene da un rapporto dettagliato di Página 12. Nell’articolo pubblicato il 13 luglio 2006, Natalia descriveva la sua vita rigidamente regolamentata all’interno dell’istituto e come questo l’avesse traumatizzata. Determinata a cambiare le cose, contattò i suoi amici dall’interno dell’istituto e successivamente lanciò una campagna pubblica, completa di indagini giornalistiche, che la costrinse a lasciare l’istituto in anticipo.

Tuttavia, la vita nella sua residenza si rivelò altrettanto difficile per Natalia, che ricordava le limitazioni su dove poteva andare e con chi poteva interagire. Fu in quel periodo che decise di portare la questione in tribunale, presentando una denuncia contro il dottor Facundo Manes per la presunta creazione di referti medici falsi. Il caso fece notizia a livello nazionale, con questioni relative all’agenzia medica e ai diritti di proprietà al centro del dibattito.

Il procedimento giudiziario ha portato alla luce diverse verità nascoste relative alla diagnosi errata di Natalia

Nella sua intervista a Página 12, Natalia ha affermato che la diagnosi di malattia di Pick fatta da Facundo Manes era falsa, richiamando l’attenzione sulle presunte lacune nel processo diagnostico. Secondo quanto riferito, all’inizio del procedimento, l’istituto FLENI, dove Manes lavorava come neurologo, ha affermato di non avere alcuna documentazione relativa alla valutazione di Natalia presso la propria struttura, il che sembrava rafforzare le sue affermazioni. Successivamente, il 5 giugno 2005, Manes ha rilasciato un nuovo certificato medico in cui si affermava che i sintomi manifestati da Natalia erano compatibili con la diagnosi originale di morbo di Pick.

Tuttavia, è stato subito fatto notare che questo documento non era stato firmato da Manes, ma dal suo avvocato, Griselda Russo, che ha ammesso di non aver mai valutato personalmente Natalia. Questo, insieme all’incongruenza dei due certificati e delle descrizioni allegate, ha portato a una sentenza della corte d’appello del 16 ottobre 2007, in cui si affermava che Natalia Kohen non soffriva di demenza frontotemporale.

Sebbene la corte abbia dichiarato nulla la diagnosi medica di demenza di Natalia, sulla base sia delle perizie sia delle discrepanze nelle informazioni fornite dal FLENI, Natalia è stata comunque ritenuta legalmente incapace. Un team di tre esperti ha riferito che presentava sintomi caratteristici della sindrome psico-organica, che rientra nella categoria più ampia dei disturbi mentali organici. Questa diagnosi ha ulteriormente influenzato la decisione del giudice di assegnare un curatore definitivo a Natalia.

In materia legale, il ruolo di un curatore è tradizionalmente quello di gestire le finanze e i beni per conto di qualcuno che non è in grado di farlo. Tuttavia, nel caso di Natalia, le condizioni sono state modificate, con il cambiamento più significativo rappresentato dalla rimozione di qualsiasi limite alle sue spese mensili. Natalia è morta nel 2022, all’età di 103 anni, lasciando dietro di sé un’importante eredità culturale. Secondo un documentario del 2009 sulla sua esperienza, negli anni successivi al caso ha riconciliato il suo rapporto con le figlie.

27 Nights riunisce sotto lo stesso tetto le questioni scottanti del passato e del presente

La narrazione di “27 Nights” tiene conto di diversi dettagli di questa storia vera e utilizza una licenza creativa per collegarli tra loro. Tuttavia, i creatori del film hanno parlato a lungo della loro intenzione di non esitare a dare vita alla rilevanza politica e contemporanea della storia. In una conversazione con Variety, il produttore Santiago Mitre ha sottolineato gli aspetti unici del film, affermando che, invece di puntare sullo spettacolo, il film mette in luce i dettagli più sottili della psicologia umana e le interazioni sottili che danno peso alle note drammatiche.

Da lì, Mitre ha anche parlato delle dimensioni politiche del film, dicendo che “anche se è sottovalutato, non posso fare a meno di collegarlo all’attuale drammatica situazione politica in Argentina. Ogni mercoledì assistiamo alla repressione da parte dello Stato di anziani che chiedono semplicemente condizioni di vita migliori. In questo contesto, raccontare la storia di una donna che cerca di essere felice diventa, a suo modo, un atto politico, un riflesso del Paese in cui viviamo oggi”.

La scrittrice e psicoanalista Natalia Zito, autrice del romanzo originale su cui è parzialmente basato il film, ha affrontato la narrazione da una prospettiva diversa, come spiegato nella sua conversazione con GPS Audio Visual. Ha spiegato che la storia riguarda, in parte, il modo in cui percepiamo la vecchiaia, aggiungendo che tratta di “ciò che riteniamo possibile in quel momento e ciò che invece ci disturba, soprattutto per le donne, e la questione di chi eredita è un argomento controverso”. In quanto tale, “27 Nights” funge da punto di incontro per una miriade di questioni sociali, trasformando il grande schermo in una piattaforma per un’indagine più approfondita sulla verità.