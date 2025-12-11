Daniel Day-Lewis difende Paul Dano dalle critiche di Quentin Tarantino

Il leggendario attore Daniel Day-Lewis ha utilizzato i social media per elogiare il suo ex collega di Il petroliere, Paul Dano. La comunità cinematografica è stata recentemente molto preoccupata per le dure critiche espresse del regista Quentin Tarantino alla performance di Dano nel film che è stato storicamente considerato il capolavoro di Paul Thomas Anderson, per il quale Day-Lewis ha vinto un Oscar.

Sebbene Tarantino avesse già criticato in passato la performance di Dano in Il petroliere, questa volta molte più persone hanno reagito alle sue parole. Tarantino è in realtà un grande ammiratore del film nel suo complesso e sostiene essenzialmente che Dano sia l’unico punto a suo sfavore. Si è trattato di un ruolo particolarmente impegnativo per Dano, che si è trasformato inaspettatamente in un doppio ruolo quando l’attore che avrebbe dovuto interpretare il gemello del suo personaggio ha abbandonato il progetto.

Sulla scia del clamore suscitato dai commenti di Tarantino, dunque, anche Daniel Day-Lewis, noto per concedere pochissime interviste, ha sentito l’esigenza di rompere il silenzio ed elogiare apertamente Dano tramite Instagram. L’attore ha infatti condiviso alcune clip di Dano in Il petroliere, accompagnando il tutto con la didascalia: “Paul Dano è uno dei migliori e più talentuosi attori della sua generazione”.

Day-Lewis non cita direttamente l’opinione di Tarantino o il fatto che così tante persone su Internet abbiano risposto ad essa, ma il riferimento dietro le sue poche parole sono inequivocabili e la dicono lunga, poiché egli sfrutta l’elogio definitivo di “uno dei migliori della sua generazione” mentre mostra clip dei momenti più drammatici di Il petroliere.

Daniel Day-Lewis è tornato a recitare in Anemone

Daniel Day-Lewis è recentemente uscito dal suo presunto ritiro per recitare in Anemone (qui la recensione), diretto da suo figlio Ronan Day-Lewis. Il petroliere, tuttavia, è ancora considerato una delle imprese più significative della carriera dell’attore. L’attore si è riunito con Paul Thomas Anderson per recitare nel film del regista del 2017 Il filo nascosto, che è stata la sua ultima apparizione sullo schermo prima di quest’anno.