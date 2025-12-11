Black Panther 3: il film è previsto al cinema nel 2028

La timeline del Marvel Cinematic Universe è attualmente concentrata sul completamento della Fase 6, ma come noto sono già in corso lavori su progetti al di fuori della Saga del Multiverso. In un’intervista al NY Times, il regista Ryan Coogler ha ad esempio parlato del suo futuro e di Black Panther 3, che secondo quanto rivelato dovrebbe uscire nel 2028. Alla domanda se stesse riflettendo sulla sua carriera dopo il sequel Marvel, il regista ha risposto così:

“Ad essere sincero, sì. L’immagine che mi viene in mente è un prato verde avvolto dalla nebbia della Bay Area, all’alba. È quello che vedo dopo quel film, perché mi sembra una terra aperta, un’opportunità aperta”. Coogler ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di quel film, amico”. Con Black Panther 3 apparentemente previsto per il 2028, ciò significa ufficialmente che il terzo capitolo arriverà dopo il completamento della Saga del Multiverso.

Come rivelato in esclusiva a ScreenRant, la Shuri di Letitia Wright, alias la nuova Black Panther dell’MCU, tornerà in Avengers: Secret Wars. Parlando con Liam Crowley, ha però detto di non avere “alcuna idea” su Black Panther 3. La trama del film è infatti ancora segreta, ma un dettaglio che è stato rivelato è che Denzel Washington avrà un ruolo nel terzo capitolo. Non si sa ancora chi interpreterà, ma la sua aggiunta rende questo film uno dei più grandi casting della Marvel Studios di sempre.

Mentre resta da vedere cosa succederà con Black Panther 3 in termini di coinvolgimento di Washington, per rispettare una possibile uscita nel 2028 le riprese dovrebbero iniziare nel 2026 o nel 2027. Ma dipenderà anche da dove si collocherà il progetto nel calendario delle uscite. Dato che Avengers: Secret Wars sembra resetterà l’MCU, la Fase 7 sarà sicuramente molto diversa, poiché l’universo dei supereroi dovrà affrontare i cambiamenti causati dal finale della Fase 6. Anche il reboot degli X-Men è uno dei principali progetti in cantiere alla Marvel Studios e probabilmente si unirà a Black Panther 3 nella Fase 7.