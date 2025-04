300: la spiegazione del finale del film di Zack Snyder

L’epopea storica di Zack Snyder, 300, si conclude in modo tragico, ma non risponde a tutte le domande che gli spettatori avrebbero potuto avere. Il film, come noto, segue la storia del re Leonida (Gerard Butler) che guida un gruppo di guerrieri spartani per difendersi dall’invasione dell’esercito persiano, guidato dal re Serse I (Rodrigo Santoro). Uno degli uomini di Leonida, Dilios (David Wenham), narra il film e racconta al mondo la storia dei valori spartani, che ispira i greci a reagire contro gli invasori.

Sebbene 300 sia noto soprattutto per lo stile registico di Snyder e le sue intense sequenze d’azione, è riuscito anche a trasmettere alcuni temi e messaggi importanti. Spesso sono stati i momenti di calma tra gli enormi combattimenti del film a far risplendere questi messaggi, sebbene anche le scene di guerra abbiano contribuito. Tuttavia, è facile che questi messaggi e temi sfuggano tra il sangue, le spade e gli spartani a torso nudo, per cui può essere utile dare un’occhiata più da vicino al finale di 300.

Perché Leonida ordinò ai 300 di restare indietro?

La fine di 300 vede la morte di Leonida e di tutti i suoi spartani, tranne Dilios. Dopo che Efialte tradì i Greci e mostrò ai Persiani un passaggio attraverso le montagne, molti degli altri Greci scelsero di fuggire. La decisione fu presa perché il passo di montagna portava i Persiani intorno alla prima linea greca e permetteva loro di accerchiare il nemico. Anche se andavano incontro a morte certa, gli spartani rimasero indietro perché Leonida glielo ordinò, dicendo che la legge spartana imponeva di non ritirarsi o arrendersi. La legge spartana e la lealtà delle truppe di Leonida li portarono però a morire in battaglia.

Nella vera storia della battaglia delle Termopili, il motivo per cui Leonida ordinò alle sue truppe di difendere le Termopili non è altrettanto chiaro. Gli storici non sono sicuri se all’epoca a Sparta esistesse davvero una legge che proibiva alle truppe di ritirarsi, o se la legge fosse stata creata a causa del coraggio dei 300. Alcuni hanno anche suggerito che Leonida stesse pensando alle parole dell’Oracolo e che avesse deciso di sacrificarsi per salvare Sparta. Una spiegazione probabile sembra essere che Leonida stesse semplicemente fornendo una retroguardia al resto delle truppe in ritirata e che volesse evitare che la cavalleria persiana le investisse.

La maledizione di Efialte

Una delle parti più dubbie del finale di 300 è quando Leonida dice al traditore Efialte: “Che tu possa vivere per sempre”. Nonostante la natura apparentemente positiva delle sue parole, Efialte sembrava sconvolto dopo averle sentite. Il motivo per cui Leonida disse a Efialte di vivere per sempre era che avrebbe potuto sperimentare per sempre il senso di colpa del suo tradimento, un destino che Leonida considerava peggiore della morte. Le azioni di Efialte portarono direttamente alla presa delle Termopili da parte dei Persiani e alla morte dei 300, quindi Leonida voleva che soffrisse per il suo peccato il più a lungo possibile, cosa che non avrebbe potuto fare se fosse morto.

La spiegazione del motivo per cui Leonida non uccide Serse I

Alla fine di 300, Leonida prende un’altra decisione scioccante nei confronti dei suoi nemici, questa volta nei confronti di Serse I. In un momento culminante, il condottiero finge di arrendersi per poi raccogliere la sua lancia e scagliarla contro il dio-re persiano. Anche se il suo inganno gli da la grande opportunità di uccidere Serse, Leonida sfiorò solo la guancia del re, ferendolo. Nella storia, questo è dovuto al fatto che Serse non morì nella Battaglia delle Termopili, ma nel film rimane il dubbio del se Leonida ha semplicemente sbagliato il tiro o se riteneva che ferirlo era sufficiente e non voleva ucciderlo.

Dilios parlò a lungo di quanto fosse difficile il lancio, il che potrebbe indicare che Leonida lo abbia semplicemente mancato. Se così fosse, il mancato centro di Leonida sarebbe il simbolo dell’intera battaglia delle Termopili. Sebbene gli Spartani siano stati sconfitti, hanno inflitto ingenti perdite ai Persiani e, sebbene Leonida abbia mancato il lancio, ha ferito gravemente Serse. Un’altra interpretazione potrebbe essere che Leonida non abbia mancato il bersaglio e che intendesse semplicemente ferire il re. Serse sosteneva di essere un dio vivente e, ferendolo, Leonida dimostrò che invece sanguinava come qualsiasi altro uomo.

Dilios diffonde la notizia del coraggio di Leonida

Uno dei pochi spartani sopravvissuti alla battaglia delle Termopili in 300 è Dilios, il narratore del film. Nella storia tramandata, tuttavia, egli non è mai esistito. Dilios è probabilmente basato su Aristodemo, uno spartano ferito agli occhi e rimandato a Sparta prima dell’inizio dei combattimenti. Aristodemo, tuttavia, fu considerato un codardo per non essere tornato in battaglia e si riparò la reputazione solo morendo coraggiosamente nella battaglia di Plataea, un anno dopo. Mentre Dilios diffonde la notizia del sacrificio di Leonida alle Termopili in 300, nella realtà la storia è diventata una leggenda a sé stante.

Cosa accadde dopo la battaglia delle Termopili in 300?

Sebbene Leonida e gli spartani abbiano dato la loro vita, la guerra greco-persiana non è stata vinta e 300 ha solo accennato all’esito finale. Le scene finali mostrano Dilios alla guida di un enorme esercito nella battaglia di Plataea, che fu una clamorosa vittoria greca che permise ai greci di porre fine all’invasione persiana. Mostrando Dilios alla battaglia di Platea, 300 indica che Leonida fu in grado di ispirare innumerevoli truppe greche anche dopo la sua morte e che la sua sconfitta portò alla vittoria. La guerra greco-persiana, tuttavia, non finirà prima del 449 a.C., quando i Greci invaderanno la Persia.

Le scene finali si svolgono solo un anno dopo la battaglia delle Termopili, quindi non spiegano come i greci siano riusciti a ribaltare le sorti della guerra. Fortunatamente, il sequel 300 – L’alba di un impero mostra la battaglia di Salamina, una delle battaglie più importanti della guerra greco-persiana. A Salamina, la flotta greca riuscì a decimare la marina persiana, in parte grazie all’aiuto della regina Gorgo e di alcune navi spartane. Il sequel rende quindi la vittoria postuma di Leonida ancora più completa, poiché il suo sacrificio ha permesso agli spartani di giungere alla vittoria.

Il vero significato del finale di 300

Sebbene 300 racconti una storia vera, il suo finale è intriso di simbolismo, significato tematico e messaggi profondi. Quello più importante che il film trasmette è che il coraggio, anche di fronte a una morte certa, è materia di leggenda. Il coraggio di Leonida e dei 300 ha ispirato tutta la Grecia e ha portato indirettamente alla vittoria greca nella guerra greco-persiana. È anche grazie al loro coraggio che i loro nomi e le loro storie sono ricordati più di duemila anni dopo. Quando si pensa alle Termopili, non si pensa a una vittoria persiana, ma piuttosto a una dimostrazione di valore spartano, frutto del loro coraggio.

300 ha anche alcune lezioni su come le grandi storie diventano leggendarie. Il film, infatti, non è molto accurato dal punto di vista storico, e non è necessario che lo sia. Dilios è un narratore inaffidabile: abbellisce chiaramente parti importanti della trama, come i mostri nell’esercito di Serse, perché vuole che Leonida e i 300 diventino leggende e ispirino altri greci a combattere. Lo ha detto lo stesso Zack Snyder: “Dilios è uno che sa come non rovinare una buona storia con la verità”. In 300 si afferma dunque che la storia è importante quanto la verità nel creare una leggenda.

Il messaggio che il finale del film cerca quindi di trasmettere è che avere qualcosa per cui vale la pena combattere è importante quanto la lotta stessa. Mentre Leonida esala gli ultimi respiri, parla e pensa a sua moglie, la regina Gorgo. Per tutti i suoi discorsi su un domani migliore e sulla difesa della Grecia contro gli invasori persiani, il vero motivo per cui Leonida si è sacrificato è stato quello di tenere al sicuro Gorgo e suo figlio. È grazie a loro che Leonida ha avuto la forza di morire alle Termopili.