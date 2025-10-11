X-Men ’97 rinnovato per la Stagione 3, la Stagione 2 arriverà nell’estate 2026

Un trailer di X-Men ’97 – Stagione 2 mostrato nella sala ai partecipanti al Comic Con di New York ha mostrato il ritorno del malvagio mutante Apocalisse e dei personaggi degli X-Men sparsi nel tempo. Gli eroi, come Wolverine, Ciclope, Jean Grey, Jubilee, Nightcrawler e altri, devono ritrovare la strada per gli anni ’90 dopo essersi persi nel passato e nel futuro.

La prima stagione ha debuttato su Disney+ il 20 marzo 2024 e ha concluso la sua prima stagione di 10 episodi il 15 maggio. Ha proseguito le trame della serie animata “X-Men: The Animated Series” degli anni ’90, molto amata dai fan, e il revival ha ricevuto recensioni positive sia dalla critica che dal pubblico.

La nuova serie Disney+ è ripresa proprio dopo la fine di “X-Men: The Animated Series” nel 1997. Gli X-Men dotati di superpoteri sono ancora odiati e temuti da molti umani normali, e la squadra è sconvolta dall’apparente morte del loro amato Prof. Charles Xavier. Il nemico principale degli X-Men, Magneto, ha preso il controllo della squadra per volontà di Charles, ma presto si scopre che il telepate è vivo e si trova nell’impero alieno Shi’ar. Charles alla fine torna sulla Terra per aiutare i suoi X-Men a sconfiggere Bastion, un ibrido tra un umano e un robot Sentinella onnipotente, ma la squadra viene catapultata indietro nel tempo.

Negli ultimi momenti della prima stagione, viene rivelato che Ciclope e Jean Grey sono bloccati nel futuro 3960 d.C.; Rogue, Beast, Nightcrawler, Charles e Magneto sono bloccati nell’antico Egitto nel 3000 a.C., dove incontrano un giovane, futuro supercriminale, Apocalisse. C’è anche un indizio che Gambit, che si è sacrificato durante una battaglia con le Sentinelle, potrebbe essere ancora vivo. Inoltre, Magneto ha strappato tutto l’adamantio dal corpo di Wolverine nel penultimo episodio, quindi c’è molto da esplorare nella seconda stagione.

Lo sceneggiatore originale Beau DeMayo era stato licenziato dalla Marvel poco prima della première della prima stagione e dopo aver terminato il lavoro sulla seconda. Matthew Chauncey, sceneggiatore di “What If?”, scriverà la terza stagione. Il cast vocale include Ray Chase nel ruolo di Ciclope, Jennifer Hale nel ruolo di Jean Grey, Alison Sealy-Smith nel ruolo di Tempesta, Cal Dodd nel ruolo di Wolverine, JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio nel ruolo di Gambit, Holly Chou nel ruolo di Jubilee, Isaac Robinson-Smith nel ruolo di Bishop, Matthew Waterson nel ruolo di Magneto e Adrian Hough nel ruolo di Nightcrawler.