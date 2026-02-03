HomeCinemaApprofondimenti

A Royal Winter: le location da sogno del film

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

A Royal Winter, un affascinante film romantico che ha conquistato i cuori degli spettatori di Netflix questa settimana, è stato girato principalmente nella pittoresca cittadella di Sighisoara, situata nel distretto di Mureș, in Romania. Questa splendida fortezza medievale non è solo uno sfondo; infonde vita alla storia con le sue strade acciottolate e la sua storia vibrante. Passeggiando per gli stretti vicoli di Sighisoara, è facile capire perché i registi siano attratti da questo luogo incantevole.

La cittadella stessa è intrisa di leggende e tradizioni, notoriamente nota per essere il luogo di nascita di Vlad l’Impalatore – sì, quel Vlad! Ma al di là del suo oscuro passato si cela un’innegabile bellezza che si presta perfettamente a narrazioni fiabesche come A Royal Winter. Il film racconta una commovente storia d’amore ambientata in questo scenario mozzafiato.

Immaginate scene in cui i personaggi passeggiano mano nella mano lungo antiche mura o condividono momenti intimi sotto alberi secolari. L’atmosfera creata dall’architettura e dal paesaggio di Sighisoara esalta ogni slancio emotivo del film. Sembra che ogni pietra abbia assistito a innumerevoli storie dispiegate nel tempo.

Prodotto da Hallmark Channel insieme a Brad Krevoy Television e Motion Picture Corporation of America (MPCA), A Royal Winter dimostra come le location possano elevare la narrazione. Mentre molti film si affidano a set elaborati o effetti speciali, questa produzione ha abbracciato l’autenticità scegliendo location reali ricche di personalità.

Per i fan desiderosi di esplorare personalmente questi luoghi delle riprese, visitare Sighisoara offre più di una semplice nostalgia per gli spettatori: offre un’esperienza immersiva in un mondo in cui il romanticismo fiorisce tra lo splendore storico. Che stiate passeggiando per i mercati locali o sorseggiando un caffè in pittoreschi caffè immersi nel fascino medievale, troverete echi delle vostre scene preferite in ogni angolo.

Quindi, la prossima volta che guardate A Royal Winter, prendetevi un momento per apprezzare non solo le interpretazioni degli attori, ma anche quanto sia splendidamente intrecciato il loro viaggio con una delle città più affascinanti d’Europa.

Articolo precedente
A Royal Winter: l’amore regale che sta stregando Netflix
Articolo successivo
Avengers: Doomsday, una rumor spiega come l’universo degli X-Men sia collegato ai film della Fox
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved