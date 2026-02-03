Adam Driver confermato in Heat 2, il sequel di Michael Mann

Un’indiscrezione che circolava già dal 2023 trova ora una conferma sostanziale: Adam Driver farà parte del cast di Heat 2, il sequel diretto da Michael Mann. La notizia emerge indirettamente da un articolo di Deadline dedicato al prossimo film di Nancy Meyers, nel quale si specifica che Driver ha rinunciato al ruolo da protagonista nella rom-com perché attualmente “impegnato” proprio con il sequel di Heat – La sfida.

La sua partecipazione al progetto di Mann appare quindi ormai certa e lo vedrà affiancare un cast di primo piano che include già Leonardo DiCaprio e Christian Bale. Driver aveva già collaborato con il regista in Ferrari ed è stato, secondo le ricostruzioni, il primo attore a cui Mann ha offerto un ruolo nel sequel, entrato in sviluppo tra il 2021 e il 2022.

Basato sul romanzo scritto dallo stesso Mann, Heat 2 avrà una struttura a doppia linea temporale: da un lato racconterà il passato dei personaggi di Neil McCauley e Vincent Hanna (interpretati nel film originale da Robert De Niro e Al Pacino), dall’altro seguirà nuove rapine su scala globale ambientate dopo gli eventi della celebre sparatoria finale del primo film.

L’inizio delle riprese è attualmente previsto per agosto, e tra i nomi già accostati al progetto figura anche Stephen Graham, mentre nelle ultime settimane continua a circolare con insistenza quello di Austin Butler. Ulteriori annunci di casting sono attesi a breve.

A sostenere il film saranno Amazon/MGM, subentrati dopo che Warner Bros. ha rinunciato ai diritti a causa delle richieste economiche di Mann, che avrebbe spinto per un budget superiore ai 150 milioni di dollari. Un investimento importante per un regista che, a 82 anni, ha dedicato gli ultimi anni a costruire con estrema attenzione questo ambizioso progetto, concepito come un ibrido tra prequel e sequel.

Secondo quanto riportato, Mann è coinvolto in ogni fase creativa e la sceneggiatura viene descritta come “densa” e “operistica”. Colpisce inoltre una scelta tecnica controcorrente: nonostante sia stato uno dei pionieri del cinema digitale, il regista ha rivelato che Heat 2 verrà girato in pellicola, esattamente come il film originale del 1995. Un ritorno al celluloide che sembra perfettamente coerente con l’idea di riportare Heat alle sue radici.