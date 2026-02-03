HomeCinemaApprofondimenti

A Royal Winter: l’amore regale che sta stregando Netflix

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Netflix ha quello che fa per te. Il dramma natalizio, A Royal Winter, disponibile su Netflix e in Top 10 al momento in cui scriviamo, è un film perfetto per chi ama le storie d’amore romantiche e coinvolgenti. Il film TV Hallmark del 2017, con Merritt Patterson (Ravenswood), Jack Donnelly (Atlantis) e Samantha Bond (Downton Abbey), segue una giovane donna americana che incrocia un principe durante una vacanza last minute in Europa.

Il classico film natalizio Hallmark, A Royal Winter è ambientato in un pittoresco villaggio europeo e racconta l’affascinante storia d’amore di una ragazza di provincia che incontra un principe in incognito. Come tutti i film Hallmark, gli spettatori sanno esattamente cosa aspettarsi: conflitti facilmente risolvibili e un pizzico di drammaticità sufficiente a garantire un finale commovente.

La storia di A Royal Winter

La storia segue la storia di Maggie Marks, una neolaureata americana che si reca in Europa per una vacanza. Lì, si ritrova immersa in una fiaba vera e propria, quando un incontro casuale con un affascinante abitante del posto porta a qualcosa di più.

La sinossi continua: “Tuttavia, le cose si complicano quando scopre che l’abitante del posto è in realtà un principe che sta per essere incoronato Re, e la cui madre è fermamente contraria alla storia d’amore del figlio reale con il turista.”

Cosa hanno detto gli spettatori di A Royal Winter?

Sebbene il film abbia ottenuto solo il 54% di recensioni su Rotten Tomatoes, gli spettatori hanno elogiato la storia d’amore come una visione piacevole e affascinante.

Una persona ha scritto in una recensione online: “Questo è stato un film molto piacevole! Una storia d’amore ben recitata e ben scritta. Personaggi davvero credibili e scenari incantevoli”, mentre un altro ha descritto il film come “da vedere assolutamente”.

Un terzo spettatore ha paragonato il film ad altre produzioni Hallmark, scrivendo: “Potrebbe non essere impeccabile o un capolavoro, ma per me è uno dei migliori film natalizi Hallmark tra un gruppo molto eterogeneo e uno dei migliori che mescolano Natale e regalità.”

Chi fa parte del cast di A Royal Winter?

Merritt Patterson, che non è nuova ai film per la TV di Hallmark, avendo recitato in Chateau Christmas, Gingerbread Miracle e altri, guida il cast nel ruolo di Maggie. Gli spettatori potrebbero anche riconoscere l’attrice per i suoi ruoli in Ravenswood, The Royals e The Art of More.

Merritt è affiancata da Jack Donnelly (Atlantis, House of Anubis) nel ruolo del Principe Adriano, Samantha Bond (The Marlow Murder Club, Outnumbered) nel ruolo di Beatrice, Rhea Bailey (The Bill, Coronation Street) nel ruolo di Sarah e Christopher Bowen (Castles, On Chesil Beach) in quello di Wickford.

Articolo precedente
Meryl Streep sarà Joni Mitchell nel film biografico diretto da Cameron Crowe
Articolo successivo
A Royal Winter: le location da sogno del film
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved