Avengers: Doomsday, una rumor spiega come l’universo degli X-Men sia collegato ai film della Fox

Dare un senso all’universo degli X-Men della 20th Century Fox è quasi impossibile. I film prequel hanno fatto salti da un decennio all’altro senza che i protagonisti invecchiassero di più di un anno o due, e mentre X-Men: Giorni di un futuro passato avrebbe dovuto riscrivere il futuro e correggere le peggiori decisioni creative di X-Men – Conflitto finale, Logan – The Wolverine ha finito per dipingere un quadro cupo del destino della squadra.

Aggiungete il franchise di Deadpool al mix e il tutto diventa ancora più complicato. Deadpool & Wolverine ha cercato di risolvere la questione introducendo una variante di Wolverine molto simile, ma non abbiamo ancora idea di come siano gli X-Men su Terra-10005. Colosso e Testata Mutante Negasonica fanno parte della squadra, ma secondo Deadpool 2, lo sono anche mutanti dell’era prequel come il Professor X di James McAvoy.

Ora, in Avengers: Doomsday, torneremo nell’universo degli X-Men, ma apparentemente non quello dei film precedenti (e questo potrebbe includere il mondo che Deadpool e Logan ora chiamano casa). Recentemente, Alex Perez di The Cosmic Circus ha infatti condiviso una vignetta (la si può vedere qui) tratta da Ultimatum, apparentemente in riferimento ai recenti commenti di Sir Ian McKellen sulle azioni di Magneto nel prossimo film degli Avengers.

Approfondendo in seguito la sua vaga anticipazione, Perez ha scritto: “In Doomsday, l’universo degli X-Men che vedremo nel film è un universo variante in cui si sono verificati eventi simili a quelli della trilogia originale e Giorni di un futuro passato, solo per rendere più semplice la comprensione al pubblico che non ha voglia di fare troppi compiti a casa”. “La novità è che questo universo esiste come utopia per gli esseri umani e i mutanti. Ma viene da chiedersi… cosa è successo esattamente prima che questa utopia potesse esistere? Quali sacrifici sono stati necessari per il bene superiore? E questa domanda è il motivo generale di Doomsday”.

“Non solo per Magneto, ma anche per Sam, i suoi Avengers, i Thunderbolts*, i Wakandans, gli X-Men, i Fantastici Quattro, Steve Rogers, Thor, Loki, la TVA, le varianti che vediamo in questo film e, soprattutto, Doom”, ha continuato Perez. “Cosa saresti disposto a sacrificare per ottenere ciò che desideri? Per avere successo? Per salvare le persone che ami? La tua morale? Le tue convinzioni? I tuoi poteri? La tua mortalità? La tua vita?” Ci sono infinite realtà nel Multiverso, e sembra che la casa degli X-Men vedrà alcuni volti familiari in nuovi ambienti (e costumi). Quindi, quelli di voi che sperano in un seguito diretto dei film della 20th Century Fox potrebbero rimanere delusi.