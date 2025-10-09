Aquaman e il regno perduto: dove è stato girato? Le location del film!

Aquaman e il Regno Perduto vanta alcuni dei luoghi più belli mai apparsi nella storia del cinema, girato in location reali in tutto il mondo. Il film rappresenta l’ultimo capitolo del DCEU (DC Extended Universe), concludendo la saga cinematografica della DC in modo esplosivo e visivamente straordinario.

Uscito nel 2023, Aquaman e il Regno Perduto è il sequel di Aquaman (2018), entrambi diretti dal visionario James Wan, che ha scelto una gamma di ambientazioni spettacolari per le riprese.

Il film vede Jason Momoa nel ruolo di Aquaman (Arthur Curry), Patrick Wilson come suo fratellastro Orm, Amber Heard come la moglie Mera e Yahya Abdul-Mateen II nei panni del malvagio Black Manta. Se il primo film era incentrato sulla storia d’amore tra Aquaman e Mera, il sequel esplora la vita successiva del protagonista e il suo regno su Atlantide, costringendolo a riunirsi con Orm.

Anche se non è previsto un nuovo film di Aquaman nel futuro immediato del DCU, Il Regno Perduto offre un capitolo finale visivamente mozzafiato per la saga del DCEU.

Warner Bros. Studios, Leavesden, Regno Unito

La maggior parte delle scene subacquee e dei set principali

La gran parte di Aquaman e il Regno Perduto è stata girata ai Warner Bros. Studios di Leavesden, a Watford, nel Regno Unito. Grazie ai suoi vasti studi, palcoscenici e vasche d’acqua, il complesso è stato il luogo ideale per le riprese subacquee e le scenografie spettacolari.

Le sequenze ambientate ad Atlantide e la maggioranza delle scene subacquee sono state girate qui, con una combinazione di green screen e complessi set fisici. In particolare, il sottomarino e la base di Black Manta sono set di grande impatto costruiti all’interno degli studi.

Secondo quanto dichiarato da James Wan su Instagram, il 95% del film è stato girato nel Regno Unito, la maggior parte proprio a Leavesden — lo stesso studio dove anni prima era stato girato Justice League.

Sebbene il primo Aquaman fosse stato realizzato negli Village Roadshow Studios sulla Gold Coast australiana, il sequel ha mantenuto gran parte del team originale, riunendo molti membri della produzione. Lo studio di Leavesden è celebre anche per aver ospitato la saga cinematografica di Harry Potter.

Saunton Sands, Devon, Regno Unito

La battaglia sulla spiaggia tra Aquaman, Orm e i Deserters

La spettacolare scena d’azione sulla spiaggia, che segue la fuga di Aquaman e Orm dalla prigione nel deserto, è stata girata a Saunton Sands, sulla costa rurale del Devon.

La spiaggia sabbiosa e suggestiva ha fornito l’ambiente perfetto per lo scontro tra i fratelli e i Deserters, sfruttando la bellezza naturale del Regno Unito. Qui, le onde del mare restituiscono a Orm la sua forza vitale, riportandolo al suo antico splendore.

Le dune dorate di Saunton Sands hanno offerto uno sfondo ideale per la sequenza, fungendo da doppione del deserto del Sahara, mentre i due fuggitivi tentano di scappare dai loro inseguitori.

Malibu, California

La scena sulla spiaggia di Devil’s Deep

Quando Aquaman e Orm approdano per la prima volta a Devil’s Deep, crollano esausti sulla sabbia. Questa breve ma importante scena è stata girata a Malibu, in California. Il regista James Wan ha condiviso su Instagram una foto dal set, nella quale posa insieme a Momoa e Wilson nei costumi di scena, scherzando accanto a una doccia improvvisata.

Wan ha spiegato che questa è stata l’ultima scena girata per Aquaman e il Regno Perduto, ringraziando le squadre di produzione del Regno Unito, delle Hawaii e di Los Angeles. Si tratta dunque dell’ultimo giorno di riprese prima dei reshoot, che si sono poi svolti in Nuova Zelanda.

Hawaii, Stati Uniti

La giungla di Devil’s Deep

La terra natale di Jason Momoa, le Hawaii, ha fornito il perfetto scenario tropicale per le scene ambientate nella giungla di Devil’s Deep. Le isole lussureggianti sono state utilizzate per mostrare Aquaman e Orm mentre attraversano un paradiso verdeggiante e misterioso, ricco di fiori esotici e di insetti giganti corrotti dall’Oricalco.

È possibile che alcune scene sulla spiaggia del film siano state girate anch’esse alle Hawaii, come quella in cui Aquaman, Mera, Orm, Atlanna e Nereus (interpretato da Dolph Lundgren) discutono del Regno Perduto su una roccia vulcanica — anche se ciò non è stato confermato ufficialmente.

Jersey City, New Jersey

Atlantide si rivela al mondo

Nel finale epico del film, Aquaman e gli Atlantidei decidono di rivelare la loro esistenza al mondo di superficie, prendendo il loro posto tra gli affari umani. Le scene sono state girate nella baia di Jersey City, che fa da sfondo al primo contatto tra Atlantide e il mondo esterno: le acque si aprono mentre Aquaman e i suoi alleati emergono a bordo delle loro navi.

È qui che Aquaman pronuncia il suo discorso al mondo, annunciando ufficialmente l’esistenza del popolo di Atlantide.

Centro di Londra, Regno Unito

Aquaman si rivolge al mondo

L’iconica Piccadilly Circus di Londra appare nell’ultima scena del film. Durante il discorso di Aquaman, il suo messaggio di pace e unità viene trasmesso in tutto il mondo, mostrato sui maxi-schermi della celebre piazza londinese.

La scena, girata in location reale nel centro di Londra, include anche un’inquadratura della metropolitana (London Underground), conferendo al momento un’atmosfera tipicamente britannica. Altre città mostrate nel montaggio finale derivano da filmati di repertorio del primo Aquaman, poiché Italia e Asia non figurano tra le location effettive del sequel.

LA Castle Studios, Burbank, California

Riprese aggiuntive in studio

Alcune riprese aggiuntive di Aquaman e il Regno Perduto sono state effettuate ai LA Castle Studios di Burbank, California.

Poiché la maggior parte del film è stata girata nel Regno Unito, queste scene consistono probabilmente in brevi reshoot o riprese di raccordo, girate in un secondo momento senza il cast principale. Si tratta comunque di una parte molto marginale della pellicola.

Nuova Zelanda

Riprese supplementari

Infine, Aquaman e il Regno Perduto ha realizzato ulteriori riprese in Nuova Zelanda. Non è chiaro quali scene siano state girate qui, ma James Wan ha dichiarato in un’intervista a Empire Magazine che si è trattato di sette-otto giorni di lavoro, un tempo ridotto per un film di questa portata.

Wan ha spiegato che la durata complessiva è stata prolungata solo per problemi di agenda del cast, smentendo le voci secondo cui il film avrebbe richiesto ampi reshoot. Le splendide ambientazioni naturali della Nuova Zelanda potrebbero aver fatto da sfondo ad alcune sequenze di spiaggia o della giungla di Devil’s Deep, contribuendo alla straordinaria bellezza visiva del film.