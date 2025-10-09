HomeTrailerBreve storia d'amore: trailer e poster del film d'esordio di Ludovica Rampoldi
Breve storia d'amore: trailer e poster del film d'esordio di Ludovica Rampoldi

Sono disponibili il trailer e il poster di Breve storia d’amore, esordio alla regia di Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino, che sarà presentato alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public.

Breve storia d’amore è una produzione Indigo Film, HT Film con Rai Cinema, è prodotto da Nicola Giuliano, Viola Prestieri, Francesca Cima, Carlotta CaloriIl film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura. Breve storia d’amore uscirà nelle sale il 27 novembre distribuito da 01 Distribution.

Il poster di Breve storia d’amore

Il film è scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, la fotografia è di Gogò Bianchi, il montaggio di Francesca Calvelli, la musica di Fabio Massimo Capogrosso, la scenografia di Massimiliano Nocente, i costumi sono di Stefano Ciammitti, il suono di Gianluca Scarlata, il casting di Gabriella Giannattasio.

La trama di Breve storia d’amore

Questa è la storia di due coppie. I trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui Lea conosce Rocco in un bar e inizia con lui una relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo. Un tradimento come tanti, in apparenza, che prende una piega imprevista quando Lea comincia a infilarsi nella vita di Rocco, fino a coinvolgere i rispettivi compagni in una resa dei conti finale.

