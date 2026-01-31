Auguri per la tua morte: la spiegazione del finale del film

Auguri per la tua morte si è rivelato una piacevole sorpresa quando è uscito nelle sale, balzando in cima alle classifiche di incassi, raccogliendo un totale di 55 milioni di dollari con un budget di 4,8 milioni e ottenendo recensioni entusiastiche sia dalla critica che dal pubblico. È un risultato notevole per un film che può essere descritto come un incrocio tra Ricomincio da capo e Scream.

In apparenza, la storia segue una studentessa universitaria costretta a rivivere lo stesso giorno più e più volte, cercando di non essere uccisa nel frattempo. Ma mentre il film offre un divertente mix di intrighi, umorismo di genere e spaventi improvvisi, Auguri per la tua morte esplora inaspettatamente anche alcune questioni profonde. Questo non è solo un film su una ragazza di nome Tree (Jessica Rothe) che è bloccata in un circolo vizioso di omicidi. Facciamo un passo indietro e analizziamo tutto. Attenzione: seguono spoiler importanti.

Un loop temporale inspiegabile

Ci sono due elementi principali che guidano la trama di Auguri per la tua morte: la misteriosa identità dell’assassino di Tree e la causa di quello sfortunato loop temporale. Anche se alla fine il film rivela chi è l’assassino di Tree, il pubblico non riceve mai una vera spiegazione per il loop in cui è intrappolata la nostra eroina. Ciò che il film fa, però, è darci i pezzi di un puzzle più grande, lasciando che siano gli spettatori a riempire gli spazi vuoti. In un’intervista con Thrillist, il regista Christopher Landon ha ammesso che, durante la pre-produzione, la Universal ha insistito per avere una ragione chiara per il loop temporale.

Ma Landon è rimasto fermo sulle sue posizioni, sostenendo che il mistero dietro la situazione di Tree (il suo omicidio, il loop temporale, la morte di sua madre, il suo rapporto conflittuale con il padre e la lista crescente di sospetti assassini) avrebbe tenuto gli spettatori incollati allo schermo fino agli ultimi momenti del film. “Per me”, ha spiegato, “era importante assicurarmi che ci fossero abbastanza false piste e sospetti credibili”. Lo sceneggiatore Scott Lobdell ha aggiunto: “Volevo prendere i tropi dei film horror e slasher e capovolgerli”. Sebbene capovolgere questa formula fosse un rischio evidente, il risultato finale si è rivelato un successo inaspettato che ha fatto discutere il pubblico anche dopo la fine dei titoli di coda.

La redenzione di una ragazza cattiva

All’inizio della storia, Tree è descritta come la tipica ragazza da confraternita femminile, il cliché trito e ritrito che è stato esplorato in film come Mean Girls e serie TV come Scream Queens. È cattiva con quasi tutti e il suo comportamento materialista ed egoista viene continuamente premiato da Danielle (Rachel Matthews), la leader della confraternita in questione. Ma mentre il pubblico è immediatamente incline a odiare Tree, il suo percorso ribalta rapidamente la situazione, poiché il film pianta alcuni semi misteriosi (anche soprannaturali) per lo svolgersi di questo giallo.

Nel corso della storia, la trama ideata dallo scrittore di fumetti Scott Lobdell offre alcuni livelli complessi del personaggio, rendendo la protagonista non convenzionale di Happy Death Day degna di empatia. È un concetto semplice, e uno degli elementi della trama che ha aiutato il film horror a sconfiggere Blade Runner 2049 al botteghino. “Ogni film slasher inizia con la ragazza cattiva che viene uccisa e la ragazza buona che vive fino alla fine”, ha detto Lobdell a Thrillist. “E ho pensato: come posso rendere la ragazza cattiva e la ragazza buona la stessa persona?”

Una teoria sull’angelo custode

Una teoria popolare sul loop temporale coinvolge la madre defunta di Tree. Il giorno che la nostra eroina rivive non è solo quello in cui viene uccisa, ma è anche il suo compleanno… che è anche il compleanno della madre defunta. Ogni mattina, Tree si ritrova a svegliarsi nella stanza del dormitorio di un ragazzo un po’ studioso di nome Carter (Israel Broussard). Mentre vive questo incubo ripetitivo, Tree continua a lasciare il braccialetto che le ha regalato sua madre, spingendo Carter a restituirglielo più e più volte. Dimenticare un oggetto così importante è solo uno dei segni del rifiuto di Tree.

Vive in una routine fatta di feste che la aiutano ad affogare lo stress emotivo e fisico di affrontare il dolore per la morte della madre. Il film ha alcuni momenti fugaci in cui Tree guarda vecchi video di compleanni, riflettendo su alcuni ricordi più felici con sua madre. Ma ogni giorno continua a ignorare le telefonate di suo padre, il che allude a una dinamica familiare frammentata che si manifesta non solo nelle continue feste di Tree, ma anche nella sua pessima personalità. È possibile che questo ciclo temporale omicida sia stato orchestrato dalla sua stessa madre dall’aldilà? Il concetto soprannaturale è piuttosto sciocco, se ci pensate bene, ma gli indizi sono decisamente allineati.

Un’esplorazione del dolore

In apparenza, Auguri per la tua morte è un giallo che tiene il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Ma in realtà, il film è un’esplorazione del dolore e del peso emotivo e fisico che esso può avere su una persona. Abbiamo già parlato della morte della madre di Tree e del suo rapporto conflittuale con il padre. E mentre il loop temporale in cui si trova la intrappola fisicamente in un mondo da incubo in cui deve ripetere lo stesso giorno più e più volte, l’anniversario della sua nascita, che ancora una volta lega la sua esistenza a quella di sua madre, con cui condivideva il compleanno, il film allude al fatto che la vita di Tree è già bloccata in un ciclo ripetitivo di feste sfrenate e comportamenti distruttivi.

In sostanza, sta conducendo uno stile di vita che soffoca la realtà e le responsabilità degli adulti che ne derivano. Ci vuole questo loop temporale per aprirle gli occhi sul percorso distruttivo che ha già intrapreso. C’è un momento nel film in cui Tree ammette con una frase buttata lì che a suo padre non piacerebbe la persona che è diventata. È una giustificazione debole per ignorare le sue telefonate. Ma mentre la caccia al suo assassino entra nel vivo e Tree si ritrova in ospedale, riceve i risultati delle radiografie che indicano danni estremi ai suoi organi interni. Ad ogni morte – e alla successiva rinascita – porta con sé il tessuto cicatriziale. È un segno che, per quanto lei lotti per tenere sepolto il suo trauma, il danno verrà a galla in un modo o nell’altro.

La rivelazione del serial killer era solo un diversivo

Sebbene non ci sfugga il fatto che un assassino vestito da bambino sia intenzionato a uccidere la nostra eroina nel giorno del suo compleanno, non passa molto tempo prima che venga rivelato il sospettato numero uno di Auguri per la tua morte: il serial killer Joseph Tombs (Rob Mello). Quando Tree finalmente si confida con Carter, raccontando al ragazzo della morte di sua madre e del rapporto incrinato con suo padre, una notizia annuncia il ricovero di Tombs in un ospedale situato proprio nel campus del suo college. Questo dettaglio non solo infonde una gradita speranza in Tree, ma dà al mistero dell’omicidio una chiara direzione verso la redenzione e la conclusione.

Tree mette a punto un piano per affrontare Tombs all’ospedale, durante il blackout che si verifica ogni notte, decidendo di ucciderlo e rompere il loop temporale una volta per tutte. Come ci si può aspettare, le cose non vanno secondo i piani. Invece di eliminare Tombs, Carter si precipita ad aiutare Tree e viene ucciso dall’assassino. Questo mette la nostra eroina in una situazione sfortunata: se uccide Tombs, il suo loop temporale si chiuderà lasciando Carter morto per sempre, quindi sale in cima a una torre dell’orologio e si impicca. Alla fine, si scopre che Tombs non è nemmeno l’assassino che lei sta cercando. Ma questa scena mette in evidenza la crescita personale di Tree: lei si uccide altruisticamente, salvando la vita di Carter. In sostanza, Tree ha finalmente messo il benessere di qualcun altro prima del proprio.

Gravi problemi con il padre

All’inizio di Auguri per la tua morte, Tree è terrorizzata, con i postumi di una sbornia e confusa nel ritrovarsi nella stanza del dormitorio di Carter. Lui è un vero gentiluomo e la chimica tra loro è evidente, ma Tree decide invece di intraprendere una relazione romantica con il suo professore sposato Gregory (Charles Aitken). Attraverso il suo dolore irrisolto, cerca conforto in un uomo più anziano che è tecnicamente irraggiungibile, il che le dà potere mentre il matrimonio del suo insegnante è in bilico. Man mano che la storia si evolve, diventa chiaro che, tra tutti gli uomini nella vita di Tree, Carter è l’unico di cui lei può davvero fidarsi. Una volta che lei si confida con lui, Carter crede alla sua teoria del loop temporale e le offre una semplice base di relazione che le mancava dalla morte di sua madre.

Il legame umano nasce dalla comunicazione e, grazie al sostegno emotivo e fisico di Carter, Tree inizia ad aprire gli occhi sul mondo che la circonda e sullo stile di vita distruttivo che ha condotto fino a quel momento. La barriera superficiale tra la ragazza festaiola della confraternita femminile e il ragazzo nerd del college viene così abbattuta, dando a Tree la motivazione per affrontare finalmente suo padre. Dire che Auguri per la tua morte segue un arco di redenzione inaspettato sarebbe un eufemismo. È un film horror in stile “final girl” che racconta la storia di una ragazza cattiva che diventa buona. Morendo più e più volte, Tree riscopre l’apprezzamento per la vita, il che porta a una deliziosa storia d’amore con Carter e all’inevitabile ricongiungimento con il padre da cui si era allontanata.

Solo un killer superficiale in un mondo superficiale

L’assassino di Tree era stato sotto il suo naso per tutto il tempo. Invece di un serial killer incallito o di un ex stalker, la colpevole era la sua gelosa coinquilina Lori (Ruby Modine). A volte un delitto passionale non è il grande mistero che si pensa: a volte un omicidio può essere commesso per motivi semplici e stupidi. Fin dall’inizio, Tree ha ricevuto in regalo un cupcake di compleanno. E ogni volta, la nostra eroina non l’ha mai mangiato, fino al momento in cui lei e Carter si sono riuniti per festeggiare la morte del serial killer Jeffrey Tombs. Dopotutto, la sua scomparsa significava che il loop temporale era stato spezzato. Hanno condiviso un morso e Tree è morta di nuovo.

Nel confronto finale tra Tree e Lori, è venuto alla luce che la sua coinquilina infermiera aveva incastrato Tombs per fargli addossare la colpa dell’omicidio di Tree, solo perché un ragazzo che piaceva a Lori era invece attratto da Tree. Questa rivelazione può sembrare un po’ deludente, ma il vero fulcro di Happy Death Day non è la missione di Tree di trovare il suo assassino, ma le sue lotte interiori. Da questo punto di vista, Tree aveva già trovato la sua redenzione e, se lo si guarda da questa prospettiva, il fatto che Lori sia l’assassina funziona piuttosto bene. Tree che calcia la sua coinquilina dalla finestra ha offerto l’azione fisica che coincideva con il culmine del suo percorso emotivo. Ha letteralmente calciato via il suo passato superficiale, andando avanti alla ricerca di un’esistenza normale e felice.

LEGGI ANCHE: Auguri per la tua morte: tutte le curiosità, dal finale ai sequel