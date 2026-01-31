Vin Diesel rivela il titolo e la data di uscita di Fast & Furious 11

Il tanto atteso sequel di Fast X (leggi qui la recensione) ha subito numerosi ritardi e difficoltà di produzione dopo che il decimo film ha ottenuto risultati deludenti al botteghino e ha dovuto affrontare problemi dietro le quinte. Il decimo capitolo ha incassato 714 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 378 milioni, ben lontano dai 1,2 miliardi di dollari incassati dall’ottavo film. Ora, però, sembra che Vin Diesel e il resto della banda di Dom Toretto siano pronti a premere sull’acceleratore per Fast & Furious 11.

Diesel ha infatti rivelato su Instagram (qui il post) che l’undicesimo film di Fast & Furious uscirà il 17 marzo 2028. Inoltre, l’attore sembra aver rivelato che il film si intitolerà Fast Forever. Nel suo annuncio, Diesel ha sottolineato l’impatto del franchise, affermando: “Nessuno ha detto che la strada sarebbe stata facile… ma è la nostra”, alludendo apparentemente al percorso accidentato per realizzare questo film.

Il post di Diesel è accompagnato da un’immagine del suo personaggio Dom con Brian O’Conner di Paul Walker, che si ricollega al tema dell’eredità che il film finale approfondirà. “Una che ci ha definiti e che è diventata la nostra eredità”, ha continuato l’attore nella sua dichiarazione, “E un’eredità… dura per sempre”. Walker ha recitato in sei dei primi sette film di Fast & Furious, saltando solo lo spin-off Tokyo Drift.

Diesel ha già dichiarato che Brian, il personaggio interpretato da Walker, tornerà nell’ultimo film (il suo personaggio ha lasciato la serie, ma non è morto nei film). Non è ancora chiaro come ciò avverrà, ma si ipotizza che il fratello di Walker, Cody, possa assumere il ruolo o che si possa ricorrere alla CGI per riportare in vita Brian. Diesel è inoltre stato un fervente sostenitore del completamento della serie Fast & Furious anche quando sembrava che lo studio fosse meno fiducioso nel portarla a termine. Ha già rivelato che il film tornerà a Los Angeles per il suo finale, richiamando le origini del primo film.

Non è chiaro chi altro tornerà per Fast Forever, anche se sembra sicuro che la maggior parte del cast originale riprenderà i propri ruoli per un ultimo round. Inoltre, è previsto il ritorno del cattivo Dante Reyes interpretato da Jason Momoa. Il destino dei personaggi di Ludacris e Tyrese Gibson, Roman e Tej, è rimasto in sospeso, ma la serie Fast & Furious non è nuova a resurrezioni a sorpresa e finte morti.

Con un cast davvero ampio (Helen Mirren, Charlize Theron, John Cena, Dwayne Johnson, Brie Larson, Ria Moreno, Michelle Rodriguez, Jason Statham e molti altri sono apparsi nel corso degli anni), potrebbe volerci del tempo per definire i programmi e avviare la produzione. Tuttavia, la data di uscita di Fast Forever nel 2028 dovrebbe dare a Diesel tutto il tempo necessario per definire i dettagli.

