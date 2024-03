I film incentrati su un loop temporale sono, quando ben costruiti, molto affascinanti, in quanto invogliano lo spettatore a cercare di risolvere l’enigma di quella situazione insieme agli stessi protagonisti che ne sono coinvolti. Film come Ricomincio da capo (1993), Mezzanotte e un minuto (1993), Source Code (2011), Edge of Tomorrow (2014) e Palm Springs (2020) hanno ad esempio affrontato tale dinamica coniugandola su generi diversi. Per quanto riguarda l’horror, è invece senza dubbio esemplare il film del 2017 Auguri per la tua morte, diretto dal regista Christopher Langdon e descritto come un “Ricomincio da capo che incontra Scream“.

Non a caso la maschera dell’assassino di questo slasher è stata ideata da Tony Gardner, autore anche della maschera di Ghostface, il killer dei film Scream. La particolare maschera usata per Auguri per la tua morte, però, è nata da una suggestione del regista, il quale in quel momento aspettava il primo figlio ed era ossessionato dai neonati. A produrre il film vi invece è la Blumhouse di Jason Blum, lo studio di produzione esperto in film horror a basso costo e capaci di affermarsi come grandissimi successi di pubblico. Titoli come come Paranormal Activity, Insidious, Scappa – Get Out o i recenti M3GAN e Imaginary, sono solo alcuni di quelli che hanno reso grande questo studio. Prima di arrivare alla Blumhouse, però, il progetto

Per tutti gli appassionati del genere, dunque, si tratta di un titolo imperdibile, che regala grandi colpi di scena insieme a brividi e risate, il tutto accompagnato naturalmente dall’avvincente ricerca dell’identità dell’assassino caratterizzato da questa particolare maschera. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Auguri per la tua morte . Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale originale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Auguri per la tua morte

Il film racconta della viziata e prepotente studentessa Teresa ‘Tree’ Gelbman. Orfana di madre e con un complicato rapporto con il padre, Tree è la tipica ragazza convinta di poter ottenere tutto ciò che desidera grazie alla sua bellezza. Il giorno del suo compleanno, tuttavia, si scopre bloccata in un loop temporale al termine del quale viene sempre brutalmente uccisa da un misterioso killer. Nel rivivere continuamente quel giorno, la ragazza capirà di dover mettere da parte il proprio egocentrismo per stringere nuove e alleanze nel tentativo di scoprire chi si cela dietro la maschera, fermando così il suo assassino e ripristinando il regolare scorrere del tempo.

Ad interpretare Tree Gelbman vi è l’attrice Jessica Rothe, vista anche in L’estate addosso, La La Land e Per sempre la mia ragazza. Israel Broussard interpreta invece il compagno di college Carter Davis, mentre Ruby Modine è l’amica Lori. Recita poi nel film l’attore Charles Aitken nel ruolo del professore sposato con cui sta avendo una relazione, Gregory Butler. L’attrice Laura Clifton è invece la moglie di quest’ultimo, Stephanie. Jason Bayle è invece David Gelbman, padre di Tree, mentre Rob Mello interpreta John Tombs, sospettato di essere l’assassino. L’attrice Rachel Matthews, che nel film interpreta Danielle, è invece la nipote del regista di questo film, Christopher Landon.

Il finale del film: ecco chi è l’assassino!

Inizialmente il film aveva un finale diverso da quello poi effettivamente scelto. In questo Tree viene portata in ospedale dopo l’incontro con Lori e il medico le ordina di non assumere antidolorifici per almeno un giorno, data l’entità delle ferite. Dopo che se ne è andato, arriva però un’infermiera che dice di dare a Tree qualcosa per il dolore. Tree informa allora l’infermiera degli ordini del medico. Questa si presenta però come la moglie del dottor Butler, Stephanie, che dice che lo fa per il suo dolore. A quel punto uccide Tree per vendicarsi della relazione del marito con la ragazza. Questa versione è stata mostrata durante le proiezioni di prova del film ed è stata accolta negativamente dal pubblico, il che ha indotto gli sceneggiatori a creare il finale che oggi conosciamo.

In questo, dopo aver apparentemente risolto l’enigma, Tree mangia il cupcake che l’amica Lori continua ad offrirle. La mattina seguente, tuttavia, si sveglia ancora nel giorno del suo compleanno. Si rende così conto che il loop precedente era l’unica volta in cui aveva mangiato il cupcake e che era morta nel sonno. È dunque Lori la vera assassina, la quale mossa da una profonda gelosia per Tree le aveva sempre offerto un cupcake avvelenato. Poiché lei continuava a non mangiarlo, Lori ha dovuto trovare un’alternativa per ucciderla. A quel punto le due si scontrano e Tree riesce ad infilare il cupcake avvelenato nella bocca di Lori, buttandola poi giù da una finestra al secondo piano e uccidendola.

Auguri per la tua morte: i suoi sequel

Dato il successo di Auguri per la tua morte, il regista ha poi parlato di un possibile sequel, nel quale raccontare del perché Tree sia rimasta intrappolata in un loop temporale. Questo è poi effettivamente stato realizzato nel 2019, con il titolo Ancora auguri per la tua morte. In esso, Tree si ritrova nuovamente bloccata in un loop temporale, con però significative differenze che esplorano il funzionamento di tale dinamica. Successivamente, il regista Landon ha dichiarato di avere già in mente la storia per un possibile terzo capitolo. Nel giugno 2020 il produttore Jason Blum ha dichiarato di volersi impegnare affinché il terzo film si faccia, ma ad oggi non vi sono ancora stati aggiornamenti a riguardo.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Auguri per la tua morte grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 23 marzo alle ore 21:15 sul canale Italia 2.