Balla coi lupi: il film è ispirato ad una storia vera?

A causa degli elementi di realismo incorporati nel film, molte persone si chiedono se il film epico western del 1990 Balla coi lupi sia basato su una storia vera. Nel film d’esordio alla regia di Kevin Costner, il tenente John J. Dunbar abbandona la sua vita e il suo lavoro di soldato dell’Unione per andare a vivere con la tribù dei Lakota. Il film ottenne immediatamente grandi consensi e vinse l’Oscar come miglior film nel 1991 per la sua rappresentazione compassionevole dei nativi americani.

Il cast di Balla coi lupi include inoltre numerosi nativi americani e molti dei personaggi parlano la lingua Lakota invece dell’inglese, distinguendosi così dagli altri film di quel periodo. A distanza di decenni, si continua però a discutere sulle origini della storia. Il film possiede infatti caratteristiche comuni ai film biografici, come l’attenzione ai dettagli e una trama realistica. Inoltre, sono le esperienze e le prospettive dei personaggi a guidare la trama, piuttosto che l’azione. Tutti questi fattori portano le persone a credere che Balla coi lupi sia tratto da una storia vera.

Balla coi lupi non è una storia vera (ma è radicato nella storia)

Spesso le persone scambiano il film Balla coi lupi per una storia vera; tuttavia, il film è basato sull’omonimo romanzo storico-fantastico di Michael Blake. Nonostante la sua trama fittizia, ha comunque fatto uso di eventi storici, persone e culture reali. Ad esempio, al tempo in cui è ambientata la trama del film, esistevano davvero delle basi dell’Unione al confine tra il Kansas e il Colorado. Inoltre, il capo Ten Bears era la versione romanzata di un vero leader del periodo della Guerra Civile, anche se guidava la nazione Comanche e non quella Lakota.

Poiché i realizzatori del film hanno dedicato molto tempo alla ricerca sulla storia e sullo stile di vita della nazione Lakota, molti degli elementi mostrati in Balla coi lupi erano accurati. Il team di produzione ha incorporato costumi, oggetti di scena e dialoghi realistici in Balla coi lupi, anche se ha utilizzato solo il linguaggio femminile dei Lakota. Anche la musica e la danza in questo film hanno mostrato la ricca cultura della nazione Lakota. Tutti questi elementi combinati hanno contribuito a far sì che Balla coi lupi ottenesse elogi dalle comunità indigene americane.

C’era un vero John Dunbar, ma diverso dal personaggio di Kevin Costner

Sebbene John Dunbar fosse un personaggio immaginario in Balla coi lupi, una persona con quel nome è esistita nello stesso periodo del film, con un numero sorprendente di somiglianze. Secondo un articolo del quotidiano The Day, il vero John Dunbar ha vissuto con le popolazioni indigene delle Grandi Pianure durante la sua infanzia. Si è anche arruolato due volte nelle forze armate, combattendo nella guerra civile come il suo omologo immaginario. In seguito, insegnò lingue e culture indigene americane al Washburn College di Topeka, in Kansas. Anche se il John Dunbar immaginario non visse con gli indigeni americani fino all’età adulta, il numero di somiglianze sembra troppo grande per essere vero.

Blake rimase altrettanto stupito dalle coincidenze tra il vero Dunbar e il personaggio immaginario. Secondo quanto riferito, prese in prestito il nome da un elenco di soldati del Kansas che combatterono nella guerra civile senza sapere nulla della persona reale. L’autore ha anche affermato che il sergente da cui ha preso il cognome non aveva il nome John. È interessante notare che c’è un altro strano collegamento tra il vero John Dunbar e Balla coi lupi. Michael Blake ha utilizzato il libro Plains Indian Raiders di William Nye come fonte per il suo romanzo, e quel libro di saggistica attingeva dai libri del padre missionario di John Dunbar. È strano come molti elementi si sovrappongano tra finzione e vita reale.

Alzata Con Pugno in Balla con i lupi è stato probabilmente ispirato da Cynthia Ann Parker

Mentre Blake ha creato molti personaggi di Balla con i lupi da zero, Cynthia Ann Parker sembra aver ispirato il personaggio di Alzata Con Pugno. Secondo History, i guerrieri Comanche rapirono Cynthia Ann Parker quando aveva solo nove o dieci anni. Ha vissuto nella nazione comanche fino all’età di 30 anni, avendo due figli e una figlia con un capo comanche molto rispettato di nome Peta Nocona. Dopo che i Texas Rangers rapirono lei e la sua bambina, cercò di riadattarsi alla sua vita precedente, ma continuò a cercare di tornare nella nazione comanche.

Il libro Balla coi lupi si concentra sulla nazione Comanche, non sui Lakota, rendendo più chiaro il legame tra le due donne. Sia Park che Alzata Con Pugno erano donne bianche che hanno vissuto con una comunità indigena americana durante tutta la loro infanzia. Erano profondamente legate alla cultura che le aveva cresciute. Una delle differenze più significative è però che i Lakota non uccisero la famiglia di Alzata Con Pugno nel film Balla coi lupi, mentre i Comanche uccisero la famiglia di Parker durante un raid. Inoltre, Parker fu rapita dai Texas Rangers prima dell’inizio della guerra civile. Infine, Alzata Con Pugno si innamora di John Dunbar invece che di un uomo Lakota.

Quanto è storicamente accurato Balla coi lupi?

Molti critici e indigeni americani hanno elogiato Balla coi lupi per la sua rappresentazione culturalmente accurata dei Lakota e degli indigeni americani nel loro complesso. Mentre altri film dell’epoca si basavano su stereotipi, questo film ha cercato di rappresentare gli indigeni americani in modo compassionevole e umanizzato. L’attore Oneida Graham Greene, che ha interpretato Kicking Bird in Balla coi lupi, ha dichiarato all’UPI che il film era la rappresentazione più autentica degli indigeni americani che avesse mai visto a Hollywood. Nonostante gli elogi, il film presenta comunque alcune inesattezze storiche che meritano attenzione.

Nell’adattamento cinematografico, come precedentemente accennato, la nazione Comanche è stata infatti sostituita dalla nazione Lakota, nonostante l’intera trama del libro si basasse sulla storia dei Comanche. In realtà, i Lakota avevano il sopravvento sui Pawnee, loro nemici di lunga data, piuttosto che il contrario, come si vede nel film Balla coi lupi. Inoltre, nel film i Lakota ricordano le loro battaglie storiche con i colonizzatori spagnoli, un fatto che riguarda la nazione Comanche, non la nazione Lakota.

Inoltre, l’epopea della guerra civile di Kevin Costner sbaglia i dettagli sulle relazioni tra i bianchi e gli indigeni americani. Il film presenta John Dunbar come estremamente rispettoso e positivo nei confronti della comunità Lakota. All’epoca di Balla con i lupi, gli indigeni americani subivano però mancanza di rispetto, crudeltà e violenza da parte dei bianchi americani. È improbabile che John Dubar avrebbe trattato il popolo Lakota nel modo in cui lo ha fatto. Il film perpetua anche il tropo del salvatore bianco, poiché il popolo Lakota aveva bisogno di Dubar per salvarli dai colonizzatori. Sebbene il film stravolga la storia degli indigeni americani e presenti dei difetti, ha comunque indubbiamente cambiato in meglio la rappresentazione di queste comunità a Hollywood.