Charlie’s Angels: Sony prepara un nuovo reboot dopo il controverso revival con Kristen Stewart

Di Gianmaria Cataldo

Charlie's Angels

Sony intende riportare al cinema il franchise di Charlie’s Angels, 7 anni dopo l’ultimo controverso film della serie. Secondo The Hollywood Reporter, lo studios sta infatti portando avanti un altro reboot, che sarà scritto da Pete Chiarelli, già autore di Ricatto d’amore (2009) e Crazy & Rich (2018).

Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono noti i dettagli su chi o quali società produrranno il nuovo progetto Charlie’s Angels. Tuttavia, una fonte interna ha affermato che Drew Barrymore sarà una delle produttrici con la sua Flower Films, anche se questa notizia non è stata confermata.

Il Charlie’s Angels originale era in realtà una serie TV andata in onda dal 1976 al 1981. La popolare serie drammatica vedeva Farrah Fawcett (Jill Munroe), Kate Jackson (Sabrina Duncan) e Jaclyn Smith (Kelly Garrett) nei ruoli principali. Era prodotta da Aaron Spelling e raccontava la storia di tre investigatrici alle dipendenze della Townsend Agency, di proprietà di Charlie Townsend, il cui volto non veniva mai mostrato.

Il franchise è stato rilanciato per la prima volta nel 2000, quando la Columbia, filiale della Sony, ha distribuito nelle sale un film con Barrymore (Dylan Sanders), Cameron Diaz (Natalie Cook) e Lucy Liu (Alex Munday). Il film incassò 264,1 milioni di dollari in tutto il mondo, che oggi equivarrebbero a circa 493 milioni di dollari. Il successo del film aprì la strada al sequel, Charlie’s Angels – Più che mai, nel 2003. Un’altra serie TV andò in onda nel 2011. Tuttavia, il revival fu un flop e fu cancellato dopo i primi sette episodi.

La Sony, come anticipato, ha poi realizzato un altro film nel 2019. Il cast era ricco di star, con Kristen Stewart (Sabrina Wilson), Naomi Scott (Elena Houghlin) ed Ella Balinska (Jane Kano), ed è stato diretto da Elizabeth Banks, che ha anche interpretato Bosley. L’adattamento non è però stato ben accolto ed è stato considerato un fallimento commerciale, con risultati molto deludenti al botteghino. I fan della serie possono però ora riporre fiducia in questo nuovo revival, in attesa di maggiori informazioni sul progetto.

