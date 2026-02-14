The Vampire Lestat: AMC pubblica il primo singolo rock ufficiale “Long Face”

AMC Networks ha lanciato ufficialmente il primo singolo rock di Lestat de Lioncourt, intitolato “Long Face”, brano che anticipa la nuova stagione di The Vampire Lestat.

La canzone è interpretata “in character” da Sam Reid, che nella serie veste i panni del vampiro musicista. Il brano ha debuttato il 13 febbraio 2026 sulle principali piattaforme di streaming musicale, tra cui Spotify, Apple Music e Amazon Music, attraverso pagine artista ufficiali dedicate a Lestat. Il progetto è realizzato in collaborazione con Lakeshore Records, e AMC ha già anticipato che nei prossimi mesi verranno pubblicati altri brani legati alla serie.

Un nuovo capitolo dell’Immortal Universe di Anne Rice

The Vampire Lestat è tratto da The Vampire Chronicles di Anne Rice e rappresenta un nuovo capitolo dell’Immortal Universe televisivo di AMC. Inizialmente concepita come terza stagione di Interview with the Vampire, la serie è stata ribattezzata per spostare il focus narrativo su Lestat.

La nuova stagione adatta il secondo romanzo della saga, The Vampire Lestat, e segue il protagonista mentre abbraccia la fama nell’era moderna. Lestat e la sua band intraprendono un tour in più città, ma con la crescente popolarità aumentano anche i pericoli. Figure del passato tornano a perseguitarlo, costringendolo a confrontarsi con il peso della propria influenza e con il fenomeno della “Great Conversion”, che vede il numero di vampiri nel mondo crescere rapidamente.

Il cast e l’anima rock del progetto

La serie vanta un ampio cast corale, tra cui Jacob Anderson (Louis de Pointe du Lac), Assad Zaman (Armand), Eric Bogosian (Daniel Molloy), Jennifer Ehle (Gabriella de Lioncourt), Delainey Hayles (Claudia), Ben Daniels (Santiago) e Sheila Atim (Akasha), oltre allo stesso Sam Reid.

Il comunicato stampa che accompagna l’uscita del singolo include anche una finta intervista tra il compositore Daniel Hart e lo stesso Lestat. Hart ha dichiarato che David Bowie è stata un’ispirazione fondamentale per il suono del personaggio, richiamando in particolare l’era glam di Ziggy Stardust e la natura camaleontica dell’artista.

Coerentemente con il tono ironico e teatrale della serie, Lestat – sempre nel registro narrativo – ha invece accusato il compositore di “rubare” da Bowie e di non avere idee originali, criticando perfino la linea di basso del brano. Un gioco metanarrativo che rafforza l’identità del personaggio e il taglio rock dell’intero progetto.

Con “Long Face”, AMC amplia ulteriormente l’universo narrativo di Anne Rice, trasformando Lestat non solo in protagonista televisivo, ma anche in vera e propria icona musicale all’interno dello streaming contemporaneo.