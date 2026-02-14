The Rip 2: ci sarà un sequel del thriller con Ben Affleck e Matt Damon?

Dopo il buon riscontro su Netflix, molti spettatori si stanno chiedendo se The Rip avrà un seguito. Il thriller vietato ai minori con Ben Affleck e Matt Damon, nei panni di due poliziotti corrotti di Miami alle prese con 20 milioni di dollari del cartello, è rapidamente diventato uno dei titoli più commentati sulla piattaforma.

Il film, prodotto da Artists Equity – la società fondata proprio da Affleck e Damon – racconta una storia compatta e moralmente ambigua, costruita attorno ai temi dell’avidità e della corruzione.

The Rip 2 è in sviluppo? E cosa suggerisce il finale

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su The Rip 2. Né Netflix né la casa di produzione hanno annunciato lo sviluppo di un sequel. Molto dipenderà dalle metriche di visualizzazione: se il film continuerà a performare bene in termini di ore viste e permanenza nella Top 10, la piattaforma potrebbe decidere di investire in un secondo capitolo.

Attenzione: seguono lievi spoiler.

Il finale chiude la storia in modo piuttosto netto. L’identità dell’assassino di Jackie viene rivelata senza ambiguità, i conflitti principali trovano una risoluzione e Dane e JD arrivano a una riconciliazione che funziona come punto definitivo del racconto. Non ci sono cliffhanger evidenti né ganci narrativi pensati per un seguito.

Detto questo, in ambito thriller action nulla è davvero impossibile. I due protagonisti potrebbero essere facilmente coinvolti in un nuovo caso, magari con una scala più ampia e un tono ancora più esplosivo, sfruttando la chimica tra Affleck e Damon in chiave buddy-cop.

Per ora, però, The Rip resta un film autoconclusivo. Se un giorno sentiremo parlare ufficialmente di un sequel, sarà solo perché i numeri lo avranno reso inevitabile.