Il culto in Ballerina spiegato: da quanto tempo esiste e come si collega all’Alto Tavolo

Nel classico stile di John Wick, Eve Macarro, interpretata da Ana de Armas, affronta molti, molti nemici in Ballerina. La maggior parte di questi nemici fa parte di un gruppo chiamato Cult, che ha un rapporto unico con le famiglie che servono sotto l’Alto Consiglio. Alla fine di Ballerina, Eve ha effettivamente bisogno dell’aiuto di John Wick per portare a termine con successo la sua missione di vendetta. Le difficoltà di Eve nel film lo distinguono dagli altri John Wick, poiché lei non è chiaramente abile come l’iconico personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Dopo aver visto il talentuoso John Wick sconfiggere centinaia di nemici in quattro film, questo è un cambiamento rinfrescante per la serie. Di conseguenza, le recensioni di Ballerina sono state piuttosto positive.

Il ruolo del Culto in Ballerina e chi ne fa parte

Il padre, la madre e la sorella di Eve erano tutti membri del Culto

Il Culto viene presentato proprio all’inizio di Ballerina, quando Eve è ancora una bambina. Durante il prologo del film, viene rivelato che il padre di Eve ha lasciato il Culto e l’ha portata con sé. Sembra che abbiano vissuto una vita tranquilla per un po’ di tempo, ma il Culto, guidato dal Cancelliere interpretato da Gabriel Byrne, alla fine li rintraccia. Una notte, diversi membri del Culto irrompono nella loro casa e attaccano il padre di Eve. Lui combatte valorosamente e, con l’aiuto di Eve, elimina tutti gli assassini mandati per ucciderlo.

Tuttavia, il padre di Eve rimane ferito nella lotta e alla fine soccombe alle ferite. Dopo questa tragica morte, il film fa un salto in avanti di 12 anni e mostra Eve che si allena con i Ruska Roma. Per anni, la direttrice interpretata da Anjelica Huston ha scelto di proposito di non dire a Eve del gruppo di cui faceva parte suo padre, ma lei è ovviamente curiosa. Dopo aver notato una “X” sul polso di qualcuno che la attacca e averla ricollegata alla notte in cui suo padre è morto, Eve decide di mettersi in viaggio da sola per rintracciare la setta e ucciderne il leader.

La caccia di Eve alla setta la porta in una città di montagna in Europa. Dopo essere arrivata nella città coperta di neve, scopre rapidamente che tutti i residenti sono membri della setta. Nella seconda metà del film, Eve deve continuamente combattere per farsi strada attraverso la città mentre cerca il Cancelliere. Questo porta alla rivelazione che la sorella maggiore di Eve, Lena, è ancora viva ed è stata per anni un membro fedele della setta. Dopo essersi riunite, il Cancelliere ordina spietatamente ai suoi uomini di ucciderle entrambe.

Poco prima, Lena rivela che il padre di Eve non l’ha portata via dalla setta perché era già stata addestrata come assassina e aveva ucciso qualcuno. Sfortunatamente, il tempo che Eve trascorre con sua sorella è breve, poiché Lena muore quando gli uomini del Cancelliere lanciano delle granate nella casa in cui stavano parlando. Dopo questo episodio, durante il climax del film, Eve continua a uccidere i membri del Culto, con l’aiuto di John Wick, fino a quando non trova e uccide il Cancelliere, una decisione che sconvolgerà sicuramente la struttura di potere del gruppo.

Il Culto esiste da 1.000 anni nell’universo di John Wick

Il Culto esiste da quando esiste l’Alto Tavolo

Poiché Ballerina si concentra principalmente sull’attuale missione di vendetta di Eve contro il Culto, nel film non vengono rivelati molti dettagli sulla storia del gruppo. Tuttavia, è chiaro che il Culto esiste da molto, molto tempo. Questo gruppo esiste nel mondo di John Wick da circa 1000 anni, il che significa che è antico quanto l’Alto Tavolo. Ciò significa che, proprio come l’Alto Tavolo, il Culto esisteva già ai tempi dell’Impero Romano ed è sopravvissuto attraverso diverse altre epoche significative della storia.

Anche se il Cancelliere viene ucciso da Eve, il Culto rimarrà probabilmente un gruppo unificato.

Il fatto che il Culto esista da così tanto tempo rende ancora più impressionante il fatto che Eve sia riuscita a farsi strada attraverso la città e uccidere il Cancelliere. Anche se il Cancelliere viene ucciso da Eve, il Culto rimarrà probabilmente un gruppo unito. Pertanto, dato che ha una storia che risale all’Alto Tavolo, i membri rimanenti del gruppo troveranno probabilmente un modo per riconquistare la forza del Culto. Ciò significa che il gruppo potrebbe tornare in un sequel di Ballerina o in un futuro progetto di John Wick.

Come il Culto è collegato all’Alto Tavolo

Il Culto non segue le regole dell’Alto Tavolo

Poiché il Culto esiste praticamente da quando esiste l’Alto Tavolo, è logico che le due organizzazioni abbiano un rapporto di collaborazione. Anche se il Culto non serve l’Alto Tavolo e i suoi membri non seguono le stesse regole, sono comunque i benvenuti negli hotel Continental di tutto il mondo. Come spiega Winston a Eve prima che lei parta per la sua missione di vendetta, le organizzazioni che servono l’Alto Tavolo accolgono i membri del Culto a braccia aperte in modo da poter tenere sotto controllo le azioni di questo gruppo imprevedibile.

Come si vede verso la fine di Ballerina, anche il Direttore, che gestisce la Ruska Roma, conosce il Cancelliere. Durante una conversazione telefonica, il Cancelliere minaccia addirittura di dichiarare guerra alla Ruska Roma. Questo è qualcosa che il Direttore vuole evitare, il che dimostra che le famiglie che servono l’Alto Consiglio hanno ancora molta paura del Culto. Pertanto, sebbene il Culto sia associato all’Alto Tavolo e alle numerose organizzazioni criminali che lo servono, il gruppo opera in modo molto diverso e ha una propria serie di regole, il che lo rende molto pericoloso.

Il futuro del Culto in John Wick dopo Ballerina

Il Culto tornerà dopo Ballerina?

Dopo aver ucciso il Cancelliere, Eve prende Ella e lascia la città del Culto. Dopo essersi assicurata che Ella si ricongiunga con suo padre alla fine di Ballerina, Eve torna a New York. Nel film, riesce a vendicare la morte di suo padre e sua sorella, ma viene suggerito che il Culto continuerà a darle la caccia. Pertanto, se verrà realizzato un sequel di Ballerina, è probabile che il Culto avrà ancora una volta un ruolo di primo piano.

Sulla base di questo accenno alla fine del film, è possibile che Eve continuerà a combattere il Culto nei futuri film di Ballerina, proprio come John Wick ha combattuto contro l’Alto Consiglio nei film principali della serie. Ora che Eve ha una taglia sulla sua testa, i membri del Culto saranno ancora più motivati a darle la caccia e cercare di ucciderla. Pertanto, sembra che il Culto tornerà se verrà realizzato un sequel di Ballerina, il che significa che nei film futuri potrebbero essere rivelati ulteriori dettagli sulla storia del gruppo.