Cosa è successo davvero alla madre di Eve Macarro in Ballerina?

Sebbene non compaia in Ballerina, la madre di Eve Macarro riveste un ruolo importante nella trama del film. All’inizio del film, Eve e suo padre conducono una vita tranquilla dopo essere fuggiti dalla Setta, i principali antagonisti di Ballerina. Tuttavia, la loro pace viene presto interrotta quando la Setta li rintraccia. Nonostante opponga una strenua resistenza, il padre di Eve muore all’inizio del film. Fortunatamente, però, Eve non viene catturata dalla Setta, ma diventa invece membro della Ruska Roma.

Dodici anni dopo, Eve decide di intraprendere una missione per vendicare la morte di suo padre. Durante questa missione, Eve incontra sua sorella, che suo padre aveva deciso di non portare con sé durante la fuga perché era troppo integrata nella Setta. Inoltre, anche la madre di Eve viene menzionata in Ballerina, ma la sua sorte rimane sconosciuta. Alla fine di Ballerina, Eve uccide il Cancelliere, ma il Culto potrebbe ancora svolgere un ruolo importante nei futuri film di John Wick. Pertanto, la madre di Eve potrebbe potenzialmente apparire in un possibile sequel di Ballerina.

Il Cancelliere sostiene che la madre di Eve sia stata uccisa dal Culto

Il Cancelliere mente sul destino della madre di Eve in Ballerina?

Secondo il Cancelliere, che guida il Culto, la madre di Eve è morta. Tuttavia, le sue parole non dovrebbero essere prese per vere, motivo per cui vale ancora la pena esaminare cosa sia realmente accaduto alla madre di Eve. In Ballerina, il Cancelliere sostiene che la madre di Eve “ha pagato il prezzo” per la diserzione di suo padre. Ovviamente, questo fa sembrare che sia stata uccisa dopo la fuga di Eve e suo padre, ma è possibile che sia stata punita in modo diverso.

È più probabile che la madre di Eve fosse in realtà completamente fedele al Culto, motivo per cui suo padre non è fuggito con tutta la famiglia.

Sebbene non si sappia molto della madre di Eve, sembra che fosse un membro importante del Culto. Pertanto, sarebbe sorprendente se il Cancelliere avesse deciso di ucciderla o anche solo di punirla. È più probabile che la madre di Eve fosse in realtà completamente fedele al Culto, motivo per cui suo padre non è fuggito con tutta la famiglia. Se così fosse, allora l’affermazione del Cancelliere secondo cui la madre di Eve “ha pagato il prezzo” in Ballerina è probabilmente solo una bugia.

La madre di Eve Macarro potrebbe essere ancora viva?

Il destino della madre di Eve rimane un mistero

Poiché non viene mai confermato che la madre di Eve sia morta in Ballerina, è molto probabile che sia ancora viva. Dopotutto, l’inizio del film fa anche pensare al pubblico che la sorella di Eve sia morta, prima che venga rivelato che in realtà si tratta di Lena. Il fatto che Lena sia un membro importante del Culto è un altro motivo per cui anche la madre di Eve è probabilmente completamente fedele al gruppo. In Ballerina, Lena e il Cancelliere hanno chiaramente un buon rapporto di lavoro.

Prima della sua morte, sembra che il Cancelliere si fidi di Lena più di molti altri membri della setta. Ordina ai suoi uomini di ucciderla solo perché Eve avrebbe ovviamente complicato il loro rapporto. Pertanto, il ruolo di Lena nel film suggerisce che anche la madre di Eve sia un membro importante del Culto. Anche se apparentemente non è nella città in Ballerina, potrebbe rintracciare Eve in un potenziale sequel. Nel complesso, sulla base di tutti gli indizi, sarebbe sorprendente se il Cancelliere avesse effettivamente ucciso la madre di Eve.

Il finale di Ballerina potrebbe nascondere un legame segreto con la madre di Eve

Il regista di Ballerina vuole che la madre di Eve sia viva

Oltre agli indizi nel film, anche i commenti del regista di Ballerina, Len Wiseman, sulla madre di Eve suggeriscono che in realtà non sia morta. Wiseman ha rivelato che Eve aveva effettivamente incontrato sua madre in una prima bozza della sceneggiatura. Anche se la versione finale del film suggerisce che sia morta, lo stesso regista ha ammesso che non si può mai sapere chi sia davvero morto nella serie di John Wick. Inoltre, Wiseman ha ipotizzato che la madre di Eve possa aver messo una taglia su di lei alla fine di Ballerina. Ha detto:

A un certo punto avevo scritto [nella sceneggiatura] che lei incontra sua madre, ma non ci siamo mai arrivati. Forse avremmo girato la scena, ma è sempre qualcosa che sentiamo dire, che sua madre è morta, ma in questo mondo non si sa mai chi è davvero morto. C’era un elemento per cui, quando Eve riceve la taglia alla fine, non sappiamo necessariamente chi l’abbia messa. E se quella strada ha portato a questo, forse è stata sua madre [a metterla sotto tiro]. Sarebbe brutale.

Sua madre dovrà comunque tornare in quel villaggio e vederlo decimato, e sua figlia uccisa. Quindi le ramificazioni possono assumere molte forme diverse.

Sulla base dei commenti di Wiseman, sarebbe scioccante se la madre di Eve non apparisse in un futuro progetto della John Wick franchise. Se venisse realizzato un sequel di Ballerina, avrebbe perfettamente senso che la madre di Eve avesse un ruolo di primo piano. Forse diventerà la nuova leader della setta e darà la caccia a Eve. Pertanto, anche se il pubblico è portato a credere che la madre di Eve sia morta in Ballerina, è molto probabile che sia ancora viva.