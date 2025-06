Ballerina, la spiegazione del finale: come la storia di Eve si collega a John Wick e cosa prepara

Dal mondo di John Wick: Ballerina apre un nuovo capitolo della saga di John Wick, che riesce comunque a collegare la missione di Eve, volta a salvare una ragazzina da una setta misteriosa, alla trama già consolidata di John. Ambientato durante gli eventi dei film precedenti della saga di John Wick, Ballerina segue le vicende di un’altra allieva della Roma Ruska, Eve Macarro. Figlia di un assassino professionista morto per proteggerla da una setta misteriosa, Eve è stata cresciuta principalmente dal Direttore, ma sfida gli ordini di indagare sulla setta, rischiando di scatenare una guerra tra le due fazioni.

I personaggi di Ballerina sono tutti avvincenti a modo loro, e si ritagliano un proprio spazio nella trama generale di John Wick. Eve e John si incrociano anche in due occasioni, arrivando alle mani (e collaborando) la seconda volta. Ecco come si svolge la battaglia di Eve Macarro contro la setta in Ballerina, come si intreccia con John Wick: Capitolo 3 – Parabellum e come prepara il futuro di Eve nella serie John Wick.

La setta mette una taglia su Eve Macarro: come si prepara il sequel di Ballerina

Il misterioso culto al centro di From the World of John Wick: Ballerina conclude il film mettendo una taglia enorme su Eve Macarro, mettendo in pericolo la sua vita e preparando le sue prossime avventure. Alla fine di Ballerina, Eve si è fatta strada attraverso la base del Culto a Hallstatt, massacrando tutti i membri del Culto che incontra lungo il percorso. Ha persino eliminato il Cancelliere, apparentemente evitando una guerra con i Ruska Roma (e placando il desiderio del Direttore di vederla morta). Tuttavia, il Culto si vendica offrendo una ricompensa enorme per la sua morte.

Ballerina termina con Eve che si avvia verso un futuro incerto. Eve è ora effettivamente sola, anche se conserva alcuni alleati come Winston. Qualsiasi storia futura che coinvolga Eve potrebbe ruotare attorno ai suoi sforzi per stare un passo avanti agli assassini che la cercano e alle misure che dovrà prendere per evitarli, soprattutto dopo che il suo legame con i Ruska Roma è stato così danneggiato dalla sua sfida al Direttore. Eve potrebbe nascondersi, fuggire o persino passare all’offensiva per combattere il Culto prima che loro la prendano.

John Wick fa il suo lavoro a Hallstatt?

Quando il Cancelliere minaccia di scatenare una guerra che potrebbe spazzare via i Ruska Roma a causa delle azioni di Eve, il Direttore gli offre i servizi di John Wick per eliminare la giovane agente. John ha poco tempo per ucciderla e inizialmente sembra avere un vantaggio su di lei. Tuttavia, John simpatizza con Eve e alla fine le concede tutto il tempo a sua disposizione per completare la sua missione. Se ci riesce, lui non dovrà portare a termine il proprio compito e ucciderla, ma per preservare i Ruska Roma, la ucciderà se il tempo a sua disposizione finirà.

Nonostante la promessa fatta al direttore di uccidere Eve, John la salva durante la sparatoria con il Culto, offrendole i suoi servizi come cecchino e aiutandola contro alcuni dei soldati più duri del Cancelliere. Alla fine, Eve porta a termine la sua missione e salva la propria vita, mentre John (e di conseguenza i Ruska Roma) sono soddisfatti che il conflitto sia stato risolto. Sebbene John tecnicamente non abbia svolto il suo lavoro durante la missione a Hallstatt, ha comunque raggiunto lo stesso obiettivo (evitando alla Ruska Roma una guerra con il Culto) aiutando Eve a sconfiggerli.

Come la storia di Ballerina si inserisce nella cronologia di John Wick

Mentre la sequenza iniziale della storia di Eve si svolge molto prima degli eventi dei film di John Wick, gran parte di Ballerina si svolge parallelamente agli eventi di John Wick 3: Parabellum​​​​​​. Durante il suo addestramento con i Ruska Roma, Eve assiste a John che “paga il suo debito” con l’organizzazione per cercare di evitare l’Alto Consiglio. Eve parla anche brevemente con John prima che lui parta per Casablanca per incontrare Sofia. Il film fa poi un piccolo salto in avanti per mostrare Eve sul campo e infine impegnata nella sua missione per sconfiggere il Culto.

Ballerina si svolge in gran parte durante gli eventi di John Wick 3: Parabellum, con il regista che sembra chiedere un favore a John qualche tempo dopo che lui ha “pagato il suo debito”. È difficile collocare questo evento nella cronologia esatta, ma potrebbe essere durante quel breve lasso di tempo dopo che John ha giurato fedeltà all’Anziano, ma prima di disobbedire al suo ordine di uccidere Winston. Questo collocherebbe gran parte di Ballerina nella settimana in cui si svolge la maggior parte del terzo film di John Wick. Ciò suggerisce che un sequel di Ballerina potrebbe riprendere durante o dopo gli eventi di John Wick: Capitolo 4.

Chi è a capo del Culto dopo la morte del Cancelliere?

Il Cancelliere è presentato come l’antagonista principale di Ballerina fin dall’inizio del film, quando arriva per affrontare Javier riguardo alla sua defezione dal Culto insieme a Eve. La sua morte (così come la distruzione totale di Hallstatt) sembrerebbe essere un grave colpo per il Culto. Tuttavia, Ballerina suggerisce che il Culto abbia operato dietro le quinte per secoli, con il finale del film che dimostra che il Culto ha ancora abbastanza influenza e potere da mettere una taglia molto alta su Eve.

In tutto il film Ballerina si accenna al fatto che il Culto sia un’antica cospirazione vecchia quanto l’Alto Tavolo, se non di più.

La nuova leadership del Culto rimane un mistero per il pubblico, sollevando interrogativi su come potrebbe influire sulle trame future della serie John Wick. Il Culto stesso è avvolto nel mistero, tanto che nemmeno il vero nome dell’organizzazione viene rivelato. Con l’Alto Tavolo che sembra fare un passo indietro come antagonista principale nel futuro di John Wick, il mistero della sua nuova leadership e il suo desiderio di vendetta contro Eve e coloro che l’hanno aiutata potrebbero diventare il motore narrativo della serie.

Cosa è successo ai genitori di Eve?

I genitori di Eve sono entrambi personaggi minori ma importanti in Ballerina, anche se il padre non appare nel film. La madre di Eve era membro del Culto e alla fine ha sposato Javier nonostante fosse un “estraneo”.

Accettati nel loro stile di vita, la coppia ha avuto due figlie: Lena ed Eve. Alla fine, stanco della setta e dei suoi metodi, Javier è fuggito portando con sé Eve, ancora innocente. Javier ha lasciato Lena con la setta, temendo che la figlia maggiore fosse troppo indottrinata e potesse minacciare Eve.

Mentre il destino della madre di Eve rimane oscuro, il Cancelliere suggerisce che lei abbia “pagato il prezzo” per la sua defezione. Javier viene ucciso nella prima sequenza di Ballerina, mentre salva Eve dalle grinfie della setta, ma a costo della propria vita. Anche se Javier non c’è più, c’è la possibilità che la madre di Eve e Lena sia ancora là fuori e collegata alla setta, il che potrebbe preparare il terreno per la sua apparizione in un futuro sequel di Ballerina.

Il vero significato di Ballerina

Ballerina è in definitiva un film su una donna che sceglie di essere una guardiana vendicatrice piuttosto che ciò che il mondo vuole da lei. Invece di essere un membro fedele della Roma Ruska o un’innocente come sperava suo padre, Eve sceglie di indagare sulla setta e poi salvare Ella dalle loro grinfie. Eve rifiuta di unirsi al Culto e diventare una delle loro soldatesse, sfidando il Cancelliere semplicemente sopravvivendo ai suoi tentativi di ucciderla. Ballerina è un film divertente che punta più sull’azione creativa che su grandi temi.

Tuttavia, la resilienza di Eve e il suo ruolo di guardiana di fronte al mondo pericoloso che la circonda sono il grande insegnamento morale del film. Eve lavora per onorare suo padre e aiutare un uomo che sta vivendo la stessa esperienza che ha vissuto lui, salvando una bambina dall’essere orfana proprio come lei un tempo. Tutto questo dipende dalle scelte di Eve, una scelta che la separa da sua sorella Lena, che tragicamente non ha mai avuto una scelta del genere prima di diventare un braccio del Culto. Ballerina è in definitiva la storia di una donna che sceglie di essere una guardiana invece che una semplice soldatessa.