Ballerina 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

Ballerina è l’ultimo capitolo della saga di John Wick, e il film è già stato accolto calorosamente dal pubblico di questa innovativa serie d’azione. La storia segue una nuova assassina, interpretata da Ana de Armas, che cerca vendetta contro la violenta tribù che ha ucciso suo padre quando era bambina. Come gli altri film di John Wick, presenta scene d’azione estremamente creative e coreografie raffinate che tengono il pubblico con il fiato sospeso per tutta la durata del film.

Con la notizia cheJohn Wick 5 è in fase di sviluppo e la conferma che Caine di Donnie Yen da John Wick 4 avrà uno spin-off, è naturale pensare che Ballerina potrebbe non essere la fine della storia per Eve Macarro. Non solo John Wick è chiaramente interessato a diventare un franchise, ma Ballerina anticipa esplicitamente un sequel nei suoi momenti finali che molti spettatori vorrebbero vedere realizzato.

Ballerina 2 non è confermato

È solo questione di tempo prima che venga presa una decisione

Purtroppo, finora non ci sono stati commenti ufficiali da parte della Lionsgate riguardo a un potenziale sequel di Ballerina. Questa decisione verrà probabilmente presa dopo che i risultati al botteghino di Ballerina saranno più chiari, consentendo allo studio di capire meglio se un sequel sarebbe commercialmente redditizio. La questione diventa ancora più complicata dal momento che John Wick 5 è già in fase di sviluppo presso lo studio e ci vorrà del tempo prima che gli sceneggiatori sappiano esattamente quanto potranno collegare le due storie.

Tuttavia, è chiaro che la visione originale di Len Wiseman per questo progetto abbraccia più di un film, dato il non troppo sottile accenno al sequel nel finale di Ballerina. Con Eve ufficialmente fuori dai giochi con i Ruska Roma, l’assassina si ritrova ad essere il bersaglio più importante di New York City quando viene messa una taglia enorme sulla sua testa. Ricorda molto il finale di John Wick 2, dove John uccide Santino al Continental e diventa “scomunicato”. L’unica differenza è che il finale sospeso di Ballerina sembra leggermente meno concreto, dato che il pubblico sta ancora aspettando una conferma per il secondo film.

Cast di Ballerina 2: chi potrebbe tornare?

Il sequel riporterebbe diversi volti familiari

Poiché Ballerina 2 non è stato confermato, è impossibile dire quali membri del cast torneranno. Naturalmente, non potrebbe accadere senza il coinvolgimento di de Armas, ma il bello di questo spin-off è che nessuno degli altri personaggi di John Wick è legato ad esso. Sarebbe logico che Keanu Reeves facesse un’altra apparizione nel ruolo del killer protagonista, date le sue interazioni con Eve nel primo film, ma non sarebbe strettamente necessario.

La maggior parte dei conoscenti di Eve in Ballerina sono morti alla fine del film, ma ci sono alcuni volti familiari che potrebbero tornare nella storia.

Winston, interpretato da Ian McShane, è sempre una scelta sicura, dato che è strettamente coinvolto con l’Alto Consiglio e ha un passato personale con la famiglia di Eve. Anche i Ruska Roma avrebbero un ruolo importante, data la loro vendetta contro di lei, quindi è lecito supporre che la Direttrice (Anjelica Huston) tornerà in un ruolo più malvagio.

Ballerina 2 Trama: cosa succede a Eve?

Il futuro non sembra roseo per l’assassina

La trama di Ballerina 2 è piuttosto semplice dopo il finale del primo film. Eve dovrà combattere per sopravvivere a New York, mentre gli assassini e i sicari della città le danno la caccia. È molto simile alla direzione che i film di John Wick hanno preso nei loro sequel successivi, e che ha sempre funzionato molto bene.

Parlando con Entertainment Weekly, il regista di Ballerina, Len Wiseman, ha offerto la sua visione sul sequel: “Il Cancelliere le dice alla fine che questo ciclo continuerà: ‘Mi hai ucciso, hai tagliato la testa al serpente, ma il corpo è ancora vivo’. Ci saranno delle conseguenze. E lei non ha ucciso l’intero villaggio”. Sembra una direzione davvero entusiasmante per il potenziale sequel di Ballerina, supponendo che il primo film abbia un successo sufficiente da renderlo possibile.