John Wick, la cronologia completa della saga: quando sono ambientati i vari film e spin-off

I film e gli spin-off di John Wick hanno una linea temporale unica, con la serie TV The Continental ambientata 40 anni prima di John Wick.

Il retroscena di John Wick rivela la sua infanzia, il suo addestramento e come è diventato Baba Yaga, mentre i primi tre film si svolgono nell’arco di una settimana.

Lo spin-off Ballerina è ambientato tra John Wick: Capitolo 3 e Capitolo 4, con Ana de Armas che si allena per diventare un’assassina al fianco di John Wick.

I film della serie John Wick e i loro spin-off sono stati distribuiti nell’arco di un decennio in ordine cronologico, ma la linea temporale all’interno dell’universo narrativo è molto diversa. La saga d’azione di Chad Stahelski, che include lo spin-off televisivo The Continental e il film Ballerina, con Ana de Armas, in uscita prossimamente, ha conquistato il mondo nel 2014 e ha riportato Keanu Reeves ai livelli di fama di una superstar nei panni dell’assassino d’élite John Wick. Ogni episodio si è basato sulla complessa tradizione e sulla costruzione del mondo che hanno reso la serie così unica, tra cui oscure cricche, l’Alto Consiglio e i suoi membri segreti, nonché The Continental e hotel simili per killer a pagamento.

Con le voci che John Wick Chapter 5 sarà realizzato con Reeves, i film di John Wick potrebbero continuare per diversi anni. Stahelski ha idee per almeno 9 film di John Wick, dimostrando che il franchise ha materiale forte per storie che vanno oltre il piano di vendetta di John Wick contro l’Alto Consiglio, che si pensava fosse stato risolto in John Wick: Capitolo 4. Ecco la cronologia presentata nei film e negli spin-off, sia in ordine cronologico, sia in relazione agli sviluppi narrativi che si svolgono nella ricerca di vendetta di Baba Yaga e nella conservazione della memoria di sua moglie.

Film e spin-off di John Wick in ordine cronologico

Come guardare lo svolgersi della storia di John Wick

Guardare la serie John Wick in ordine cronologico è piuttosto semplice, almeno per quanto riguarda i quattro film principali della serie. John Wick fino a John Wick Chapter 4 sono tutti ambientati più o meno nello stesso anno, che non viene mai specificato ma che si ritiene essere il 2014 o il 2015, in correlazione con l’uscita del primo film.

La timeline della serie e l’ordine cronologico di visione iniziano a diventare più complessi con gli spin-off attuali e quelli in programma.

La timeline della serie e l’ordine cronologico di visione iniziano a diventare più complessi con gli spin-off attuali e quelli in programma. La serie TV spin-off prequel, The Continental: From The World Of John Wick, è stata pubblicata nel 2023, ma è ambientata negli anni ’70 e racconta la storia di Winston e di come è diventato l’uomo che vediamo nei film principali. Il prossimo spin-off John Wick Presents: Ballerina è previsto per il 2025, ma sarà ambientato tra John Wick Chapter 3: Parabellum e John Wick: Chapter 4.

La serie TV The Continental è ambientata negli anni ’70

La prima serie TV di John Wick è ambientata decenni prima dei film

Per quanto riguarda la posizione di The Continental nella John Wick timeline, lo spin-off è ambientato oltre 40 anni prima degli eventi di John Wick, quando Winston Scott è un giovane che va in guerra contro Cormac (Mel Gibson) per la morte di suo fratello e alla fine prende il controllo di The Continental. Situato in un contesto di scioperi, ondate di criminalità e corruzione dilagante nelle strade di New York City, l’hotel degli assassini non è così affascinante come nei film di John Wick, ma la storia delle origini ridefinisce il retroscena dell’Alto Tavolo di Winston e mostra come l’hotel sia diventato il Continental più potente del mondo.

Il passato di John Wick: l’addestramento da mercenario e come ha lasciato

La sua vita di violenza è iniziata nell’Unione Sovietica

Secondo le informazioni raccolte da John, Winston e il Direttore nei film, John è nato come Jardani Jovonovich nella Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa dell’Unione Sovietica. È rimasto orfano in giovane età e ha lasciato il suo villaggio di Padhorje per andare a vivere con Winston, un vecchio amico di suo padre. Alla fine, ha preso il suo posto nella Ruska Roma, una potente organizzazione criminale controllata dal Direttore. La serie a fumetti John Wick rivela che ha anche trascorso un periodo significativo a El Sauzel, in Messico, durante la sua adolescenza.

Anche se erano passati anni dall’ultima volta che aveva dovuto usare le sue abilità, dopo l’uccisione del cucciolo, John Wick ha dimostrato il suo status leggendario tornando subito in azione come se il tempo non fosse mai passato.

Sotto l’occhio vigile del Direttore, John ha imparato le arti marziali, l’uso di varie armi, il combattimento corpo a corpo, lo spionaggio, la guida tattica e tutto ciò che è necessario per diventare un killer di livello mondiale. Alla fine, entrò in conflitto con il Direttore, commise un crimine non specificato e fu imprigionato. Dopo il suo rilascio, divenne uno dei principali esecutori del sindacato criminale russo a New York, e fu in questo periodo che si guadagnò il soprannome di “Baba Yaga”. Gli fu concesso di abbandonare quello stile di vita e di sposare una giovane donna di nome Helen solo dopo aver completato un “compito impossibile” assegnatogli dal capo del sindacato.

John riuscì a portare a termine questo compito con l’aiuto di Santino D’Antonio della Camorra, ed è così che gli rimase debitore del marchio di sangue che si vede in John Wick: Chapter 2. John visse con Helen nel New Jersey per circa cinque anni prima che lei morisse a causa di una grave malattia, e in quel momento lei gli regalò un cucciolo per ricordarla e per ricordare i momenti felici. Anche se erano passati anni dall’ultima volta che aveva dovuto usare le sue abilità, dopo che il cucciolo fu ucciso, John Wick dimostrò il suo status leggendario tornando subito in azione come se il tempo non fosse mai passato.

John Wick 1, 2 e 3 si svolgono nell’arco di una settimana

Il tempo passa molto lentamente nella trilogia iniziale di John Wick

Secondo Collider, Staheski ha spiegato che la linea temporale di John Wick per i primi tre film è incredibilmente breve, con solo una o due settimane che passano tra l’inizio di John Wick e la fine di John Wick: Chapter 3 – Parabellum:

“Beh, abbiamo pensato che i primi tre film si svolgessero quasi tutti in una settimana, una settimana e mezzo, più o meno”.

John Wick inizia con Iosef Tarasov (Alfie Allen), il figlio del precedente datore di lavoro di John Wick, che uccide un cucciolo regalato a John dopo la morte di sua moglie, il che innesca una serie di eventi che portano “Baba Yaga” a uscire dal pensionamento e a dare la caccia a Viggo Tarasov (Michael Nyqvist) e alla sua intera banda, mentre sulla sua testa pende una grossa taglia.

Gli eventi frenetici che si susseguono in un arco di tempo così breve creano un senso di urgenza e tensione.

Dopo aver ucciso Tarasov, John si ritrova a cercare aiuto da Winston (Ian McShane), il direttore dell’hotel per assassini noto come The Continental in John Wick: Chapter 2, che gli ricorda il codice di condotta inerente al loro mondo criminale. Il pensionamento continua a sfuggire a John quando Santino D’Antonio, ansioso di ottenere un posto all’Alto Tavolo, gli chiede un favore con un marker d’oro, che lo obbliga a recarsi a Roma per assassinare sua sorella, leader dell’organizzazione criminale Camorra. Questa decisione rende John Wick “scomunicato” e porta la misteriosa gilda degli assassini a mettere una taglia di 14 milioni di dollari sulla sua testa.

Con tutti i principali assassini allertati, John deve trovare un modo per sopravvivere contro di loro in una serie di combattimenti che lo porteranno in giro per New York City. Quando l’Arbitro, un ambasciatore dell’Alto Consiglio, ritiene che sia Winston che John abbiano agito contro gli standard dell’organizzazione, i due vengono minacciati di morte. Fingendo la propria morte, John fugge da New York City e viaggia all’estero per rovesciare l’Alto Consiglio una volta per tutte.

L’assenza di un salto temporale significativo mantiene lo slancio dei film e, anche se John intraprende un’avventura intorno al mondo, tutti gli eventi frenetici che si susseguono in un lasso di tempo così breve creano un senso di urgenza e tensione.

Il film spin-off di John Wick, Ballerina, è ambientato tra il terzo e il quarto capitolo

Il prossimo film incentrato su Rooney sarà sia un sequel che un prequel

Il prossimo spin-off di John Wick, John Wick Presents: Ballerina, si colloca tra John Wick: Chapter 3 – Parabellum e John Wick: Chapter 4. Segue Rooney, interpretata da Ana de Armas, la ballerina titolare (originariamente interpretata da Unity Phelan in John Wick 3) che si allena per diventare un’assassina proprio come Baba Yaga, con una piccola parte per la famigerata assassina che la guida nel suo viaggio. Secondo Entertainment Weekly, Reeves ha deciso quando si sarebbe svolto lo spin-off di John Wick, determinando non solo come il personaggio di Armas si sarebbe inserito nella timeline di John Wick, ma anche quanto la star del franchise sarebbe stata coinvolta e in che veste.

Armas si è allenata intensamente per le sue scene d’azione, che senza dubbio rivaleggeranno con quelle del film originale.

È possibile che Reeves volesse apparire nel film in un ruolo non d’azione e concentrarsi maggiormente su alcune scene chiave con Armas. “Ho avuto modo di lavorare con Ana de Armas e il regista Len Wiseman, e avevano una sceneggiatura fantastica”, ha dichiarato Reeves, indicando che la collaborazione potrebbe aver riguardato più gli elementi drammatici della trama che le eleganti coreografie dei combattimenti. Naturalmente, i fan possono comunque aspettarsi molto di tutto ciò, dato che Armas si è allenata intensamente per le sue scene d’azione che senza dubbio rivaleggeranno con quelle del film originale.

John Wick: Chapter 4 si svolge sei mesi dopo John Wick 3

Il quarto film presenta il primo salto temporale della serie

Mentre la maggior parte dei film di John Wick si svolge in un arco di tempo relativamente breve, John Wick: Capitolo 4 si svolge ben sei mesi dopo John Wick: Capitolo 3 – Parabellum. Dopo aver combattuto con le forze speciali dell’Alto Consiglio sul territorio del Continental ed essere stato “colpito” da Winston, John Wick deve riprendersi con l’aiuto del Bowery King prima di cercare vendetta.

Era opportuno sottolineare che anche John Wick ha bisogno di riprendersi e riflettere sulla sua prossima mossa contro l’Alto Consiglio.

È a questo punto che decide di scatenare tutta la sua vendetta contro l’Alto Consiglio, e l’organizzazione decide di sostenere il marchese Vincent de Gramont (Bill Skarsgård) in un duello contro Baba Yaga che, se perderà, permetterà a John di essere libero per sempre. I film di John Wick sono noti per essere eccessivamente violenti e iper-stilizzati, con il loro eroe titolare che sopravvive a pugni, calci e colpi di pistola ripetuti, ma che continua comunque a perseguire senza sosta la sua preda. Era opportuno sottolineare che anche John Wick ha bisogno di riprendersi e riflettere sulla sua prossima mossa contro l’Alto Consiglio.

John Wick: Chapter 4 ha mostrato un significativo ritorno alla traiettoria del film originale, quando John cercava attivamente vendetta piuttosto che passare il tempo a essere braccato per essersi opposto ai suoi superiori e aver smantellato attivamente le regole sociali e le relazioni che governano la loro peculiare società criminale.

Come sarà il futuro della timeline di John Wick

Ci sono ancora altre storie dal mondo di John Wick in arrivo

Nonostante la morte di John Wick alla fine di John Wick: Capitolo 4, ci sono ancora diversi film e potenziali spin-off televisivi in programma per l’universo di John Wick. Tuttavia, mentre alcuni sono confermati, altri sono ancora nelle prime fasi di sviluppo o sono stati anticipati ma non hanno ancora ricevuto il via libera. Il prossimo film noto di John Wick è, ovviamente, John Wick Presents: Ballerina, che è già in fase avanzata e uscirà nel 2025. Ballerina è entrato in post-produzione all’inizio del 2023, anche se nel 2024 sono state lavorate alcune sequenze extra.

Il prossimo film confermato dopo Ballerina sarà John Wick: Chapter 5, che ha avuto un percorso di sviluppo incredibilmente interessante. Inizialmente era stato confermato nel 2020, ma sia Keanu Reeves che il produttore Chad Stahelski hanno poi inviato segnali contrastanti sulla sua effettiva realizzazione, soprattutto dopo il finale scioccante di John Wick: Chapter 4. Ora sembra però che il progetto stia definitivamente andando avanti, dato che Lionsgate ha confermato che il lavoro sulla sceneggiatura è ripreso dopo la risoluzione degli scioperi SAG-AFTRA e WGA del 2023.

Ci sono diversi progetti che sono stati anticipati come potenziali nuovi film o serie TV di John Wick.

Oltre a questo, ci sono diversi progetti che sono stati anticipati come potenziali nuovi film o serie TV di John Wick. La Lionsgate ha confermato che sono in fase di sviluppo altri spin-off, anche se finora i dettagli al riguardo sono stati tenuti segreti. Questi potrebbero includere potenziali crossover con i film Atomic Blonde e Nobody (anche se questi sono improbabili, nonostante le menti creative dietro di essi sembrino interessate).

Poiché Ballerina è il primo John Wick spin-off incentrato su un personaggio introdotto nei quattro film principali, i futuri spin-off seguiranno probabilmente lo stesso percorso. Alcuni di quelli che sono stati anticipati includono un film su Sofia, basato sul personaggio di Halle Berry in John Wick 3, un film su Bowery King di Laurence Fishburne e un film potenzialmente intitolato Akira and Caine, che fornirebbe maggiori dettagli sul passato della coppia protagonista. Tuttavia, fino a quando questi non saranno confermati, non è chiaro dove si inserirebbero nella cronologia di John Wick.