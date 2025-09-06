Bumblebee: spiegazione della cronologia dei Transformers

Bumblebee, lo spin-off della saga di Transformers diretto da Travis Knight, ha risposto a diverse domande chiave sul film. Dà un’idea del tono e dello stile del film, un’idea di alcuni dei conflitti che saranno esplorati dalla trama e un forte senso di dove questo si inserisce nella cronologia di Transformers.

Transformers – L’ultimo Cavaliere ha rivelato che Bumblebee era attivo sulla Terra da molto più tempo di quanto pensassimo inizialmente. Aveva visitato il pianeta durante la Seconda Guerra Mondiale, in un periodo in cui era molto più militarista e, francamente, insubordinato. All’inizio Bumblebee aveva poca tolleranza per gli umani. Bee si era affezionato a un’unità militare che aveva svolto un ruolo chiave durante la guerra, e “gentile” non era una delle parole usate per descriverlo all’epoca.

Questa era un’ovvia preparazione per lo spin-off Bumblebee. Da qualche parte tra gli eventi di L’ultimo Cavaliere e il primo film di Transformers, Bumblebee sarebbe tornato sulla Terra e la sua esperienza lì avrebbe cambiato per sempre la sua visione dell’umanità.

Bumblebee ha una trama guidata dai personaggi

I film di Transformers sono stati tipicamente film d’azione, ma questo primo trailer si concentra sui personaggi. Sembra che, nel 1985, Bumblebee venga scoperto da Charlie Watson, interpretata da Hailee Steinfeld. Lei diventa l’autista di Bumblebee e i due stringono un forte legame. Una voce fuori campo sottolinea che c’è un lato quasi spirituale nella loro relazione: “È un legame mistico tra uomo e macchina”, viene detto agli spettatori. Alcune scene rasentano persino il romanticismo!

Proprio come nel primo film di Transformers, questa versione di Bumblebee non è in grado di parlare; è Charlie che ha l’idea di comunicare attraverso la musica. Lei gli dà una cassetta, che – in un momento esilarante – Bumblebee rifiuta senza tanti complimenti. Il film utilizzerà presumibilmente una colonna sonora classica per ricreare lo stile dell’epoca.

Collegare Bumblebee alla continuity di Transformers

Il trailer è in realtà piuttosto leggero sia nell’azione che nella trama, evitando di rivelare troppo. È importante ricordare che, negli anni ’80, i Decepticon avrebbero setacciato la galassia alla ricerca di Megatron e dell’All-Spark. Il trailer offre un assaggio del design di G1 Starscream, suggerendo che una manciata di Decepticon è arrivata sulla Terra, quindi è possibile che Bumblebee sia qui per monitorarli.

Il trailer sottolinea anche la presenza del Settore 7, l’agenzia segreta fondata dal presidente Hoover per monitorare il coinvolgimento degli alieni sulla Terra. In realtà possiedono sia Megatron che l’All-Spark, e la tecnologia dei Transformers è stata decodificata nel corso del XX secolo per creare macchine umane. Bumblebee dovrà muoversi con molta cautela: se i Decepticon si rendono conto che la tecnologia umana deriva dalla scienza dei Transformers, capiranno che Megatron, almeno, è sulla Terra. Ma non dovrebbero farlo fino al primo film Transformers, ambientato decenni dopo.

Optimus Prime è confinato ad apparire in Bumblebee, ma è probabile che avrà solo un cameo. Questo è solo uno spettacolo con un solo robot, con un unico eroico Autobot che lotta per proteggere l’umanità dalla minaccia dei Decepticon.