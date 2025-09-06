Cosa è successo al vero Jordan Belfort dopo The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street racconta le gesta del magnate di Wall Street Jordan Belfort, ma non approfondisce ciò che accade al truffatore dopo gli eventi narrati nel film. The Wolf of Wall Street è basato sulle memorie dello stesso Belfort, mettendo in dubbio alcuni dei momenti più scandalosi descritti nel film. Sebbene il film sia certamente fedele alle memorie di Belfort, alcune figure chiave della sua vita hanno contestato l’accuratezza di The Wolf of Wall Street rispetto alla vera storia.

The Wolf of Wall Street include brevi informazioni sulla successiva carriera di Belfort dopo il suo arresto, ma gran parte di ciò che è accaduto dopo rimane sconosciuto nel film. Il vero Belfort ha dovuto senza dubbio affrontare le conseguenze finanziarie delle sue azioni illegali e, secondo The Wall Street Journal, una grande percentuale dei guadagni di Belfort serve come risarcimento per gli investitori che ha truffato per milioni di dollari. Tuttavia, la successiva mossa professionale di Belfort ha rappresentato un passo in qualche modo positivo verso l’aiuto agli altri, anche se le polemiche hanno continuato a seguirlo.

Il vero Jordan Belfort è diventato un motivatore e scrittore dopo The Wolf of Wall Street

La scena dell’epilogo di The Wolf of Wall Street offre uno sguardo su una delle iniziative intraprese dal vero Belfort dopo il suo rilascio dal carcere: i discorsi motivazionali. Come riportato da Business Week, Belfort ha lasciato il mondo della finanza per dedicarsi alle conferenze, che lo portavano a viaggiare in tutta l’Australia. I seminari di Belfort hanno trattato diversi argomenti, tra cui l’etica aziendale – una discussione in gran parte aiutata dal racconto delle sue stesse pratiche commerciali nefaste – così come la motivazione, le tecniche di vendita e l’imprenditorialità.

Dopo il suo rilascio dal carcere, Belfort ha scritto due libri di memorie: The Wolf of Wall Street nel 2007, che è il materiale di riferimento per il film di Scorsese, e Catching the Wolf of Wall Street nel 2009, che racconta la sua vita dopo l’arresto. Entrambi i libri presentano uno stile di scrittura e un linguaggio in linea con la volgare interpretazione di Belfort da parte di Leonardo DiCaprio sul grande schermo. L’ex truffatore ha scritto un terzo libro nel 2017 intitolato Way of the Wolf: Straight Line Selling: Master the Art of Persuasion, Influence, and Success, che delinea le tecniche di vendita che hanno reso Belfort e i suoi complici così efficaci nel manipolare i clienti di Wall Street.

Jordan Belfort è finito sotto accusa per uno scandalo relativo a un corso di formazione in Australia nel 2015

Belfort è rimasto sotto accusa dopo la sua incriminazione per frode nella vita reale. Come riportato da Investment News nel 2018, Belfort non stava effettuando i pagamenti di risarcimento con la rapidità che avrebbe dovuto. Tuttavia, lo scandalo più significativo in cui Belfort è stato coinvolto di recente si è verificato in Australia nel 2015, dove un’inchiesta giornalistica ha scoperto dei legami tra Belfort e un’agenzia di formazione professionale. Come riportato dal Courier Mail, Belfort ha tenuto due seminari per l’organizzazione Face to Face Training, che ha ricevuto denaro dai contribuenti per condurre corsi di formazione e valutazioni, ma secondo quanto riferito non lo ha utilizzato per i suoi eventi. Belfort ha minimizzato il suo rapporto con Face to Face Training, così come ha fatto il proprietario di maggioranza dell’organizzazione.

