Mercoledì – Stagione 2: gli autori spiegano l’importanza del ruolo di Lady Gaga

La cantante Lady Gaga era stata precedentemente annunciata come Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante di Nevermore che incrocia il cammino di Mercoledì nella seconda stagione della serie. Il personaggio era stato descritto come “avvolta nel mistero, con una reputazione che la precede”. Presentata anche come una visione velenosa, Rotwood è poi apparsa nell’episodio 6 della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì. Si scopre che l’accogliente cottage in cui Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luiz Guismán) soggiornano vicino a Nevermore era la sua casa molto tempo fa.

“Si inserisce perfettamente in questo mondo”, ha detto lo showrunner Al Gough della musicista. “In realtà è un personaggio molto importante per quell’episodio e per la mitologia della serie. Quindi averla con noi è stato fantastico”. Dopo che Mercoledì chiede a sua nonna un altro modo per accedere al suo dono psichico, Hester (Joanna Lumley) le consiglia di andare alla tomba di Rosaline Rotwood, recitare l’iscrizione che vi si trova e connettersi con la defunta professoressa di Nevermore, che era anche una Raven.

Il talento psichico della Rotwood era leggendario, ed era una professoressa quando Hester era studentessa a Nevermore, dove insegnava Rune e Criptologia Antica, oltre a Possessioni Avanzate. “Per quanto riguarda la creazione del suo personaggio, volevamo renderlo qualcosa di radicato nella mitologia di Nevermore, e il personaggio di Rosaline Rotwood ci è sembrato naturale”, ha detto l’altro showrunner, Miles Millar, a Deadline. “Si vede il cottage, è allestito, è lì, e poi si scopre la storia attraverso l’interazione con Mercoledì. È venuto fuori molto rapidamente”.

Cosa accade tra Mercoledì e la Rosaline Rotwood di Lady Gaga

Mercoledì segue dunque il consiglio di sua nonna, che Hester le dà con un piccolo avvertimento di stare attenta. Nel cimitero, la lapide di Rotwood, intrisa della sua energia oscura, sembra quella della visione di Mercoledì, con un corvo appollaiato sopra, con le ali spiegate. L’iscrizione recita: “All’ombra del corvo, concedimi l’uso della tua vista effimera. Stai attenta. Se il mio sguardo dovesse essere spezzato, ti giocherò un trucco mortale“. Come Hester aveva detto a sua nipote, pronunciare queste parole l’avrebbe aiutata ad acquisire temporaneamente il dono della chiaroveggenza.

Dopo aver recitato l’iscrizione, Mercoledì viene trasportata in una stanza del cottage di Rotwood, dove Gaga appare come la mitica professoressa Nevermore, vestita di bianco e dall’aspetto etereo. Dice alla ragazza di non spezzare lo sguardo del corvo tenendo il palmo della mano sopra una fiamma accesa da una candela nera. Sfortunatamente, Enid (Emma Myers) va a prendere Mercoledì al cimitero perché stanno controllando il coprifuoco, quindi questo rompe lo sguardo. Rotwood aveva detto che ci sarebbe stato “un prezzo da pagare” se ciò fosse accaduto.

Il prezzo, a quanto pare, è uno scambio di corpi tra Mercoledì ed Enid. Mercoledì nel corpo di Enid si intrufola nella vecchia camera segreta di Rotwood, dove l’aveva visitata alla tomba, nel cottage per cercare indizi su come tornare indietro. Rotwood appare poi in un’altra apparizione spettrale e dice a Mercoledì nel corpo di Enid che devono svelare i segreti delle vite in cui sono entrate ed essere disposte a morire nelle rispettive pelli.

La nuova canzone di Lady Gaga

Oltre ad apparire nella seconda stagione, Gaga ha anche scritto una nuova canzone per lo show, “The Dead Dance”, che è stata pubblicata insieme all’arrivo della seconda parte su Netflix. La canzone accompagna la routine di danza di gala di Enid e Agnes (Evie Templeton). “Sapevamo che lei amava la serie, il suo team ci aveva contattato, poi lei ha replicato la danza di Mercoledì. Stavamo cercando un modo per averla nello show, e poi lei ha pensato alla canzone per noi“, ha aggiunto Gough.

”Si sente così emarginata a causa della canzone “Bloody Mary” e del ballo, che è diventato virale nella prima stagione. Poi è arrivata la canzone, e quando l’abbiamo ascoltata per la prima volta, era su un link segreto, potevamo ascoltarla solo una volta, ma era incredibile“. Sia Gough che Millar hanno poi detto a Deadline che la porta è aperta per il ritorno della cantante anche nella terza stagione.

