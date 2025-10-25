Constantine: la spiegazione del finale del film

Il film Constantine del 2005 ha un finale complesso, con un colpo di scena che merita un’analisi più approfondita, dato che si parla sempre più spesso di Constantine 2. L’adattamento della DC Comics vede Keanu Reeves nei panni di John Constantine, alias Hellblazer, un detective occulto e stregone che trascorre le sue giornate combattendo demoni, spiriti e altri elementi soprannaturali in una lotta costante tra Terra, Paradiso e Inferno. La trama di Constantine, come quella dell’opera originale, coinvolge il mondo soprannaturale degli inferi. Dopo che Isabel Dodson (Rachel Weisz) si toglie la vita, sua sorella gemella, Angela (anch’essa interpretata dalla Weisz), cerca delle risposte, finendo per chiedere aiuto a Constantine.

Isabel si è uccisa per fermare Mammon

All’inizio di Constantine, Isabel si suicida gettandosi dal tetto dell’ospedale psichiatrico dove era ricoverata. Il motivo del suo suicidio rimane un mistero per gran parte del film. Alla fine, viene spiegato che Mammon, il figlio di Lucifero, vuole lasciare l’Inferno e fondare un regno sulla Terra. Può farlo solo attraverso una potente sensitiva come Isabel. Per impedire a Mammon di usarla come suo strumento, lei si toglie la vita.

A causa delle sue credenze cattoliche, Isabel va all’inferno per aver commesso suicidio, anche se è morta per fermare un male più grande. Con l’aiuto di Constantine, Angela cerca di svelare questo mistero, rendendosi conto di possedere anche lei poteri psichici, che Constantine la aiuta a liberare. Il problema è che questo attira immediatamente Mammon verso Angela, poiché lei condivide il legame gemellare con Isabel, riprendendo da dove lui aveva interrotto il suo tentativo di venire sulla Terra prima della morte di Isabel.

La Lancia del Destino è un potente manufatto religioso

Nel cristianesimo, la Lancia del Destino, nota anche come Lancia Santa, è una vera e propria reliquia religiosa. La Bibbia la descrive come la lancia usata da un soldato romano per trafiggere Gesù mentre veniva crocifisso, assicurandosi che fosse morto. La vera Lancia del Destino è attualmente esposta nel Tesoro Imperiale del Palazzo Hofburg a Vienna, in Austria. Durante la seconda guerra mondiale, i nazisti si impossessarono del manufatto. Sebbene sia stato successivamente restituito ufficialmente, molti ritengono che l’oggetto esposto sia un falso, suggerendo che la vera Lancia del Destino sia andata perduta o sia stata nascosta.

In Constantine, la “vera” Lancia del Destino viene dissotterrata da un uomo (Jesse Ramirez) sotto una chiesa messicana abbandonata, avvolta in una bandiera nazista. L’uomo cade in trance e la porta a Los Angeles, dove Gabriel può eseguire la cerimonia che porterà Mammon sulla Terra. Gabriel ha bisogno della Lancia del Destino perché è un oggetto divino (poiché su di essa è presente il sangue di Cristo), che può “uccidere” Angela e portare Mammon sulla Terra attraverso il suo corpo. È un MacGuffin, che funge da tassello del puzzle per completare la cerimonia.

Perché Gabriel stava cercando di scatenare l’inferno sulla Terra

Il complotto di Gabriel è confuso, ma alla fine si riduce alla sua convinzione che l’umanità possa trovare il suo “io più nobile” solo attraverso l’orrore e il dolore. Scatenando l’inferno sulla Terra, Gabriel crede che coloro che sopravvivranno alla conseguente esistenza orribile avranno dimostrato di essere degni dell’amore di Dio e, in definitiva, di un posto in Paradiso. Le intenzioni di Gabriel sono in definitiva la forza motrice della trama di Constantine, dall’uso di Balthazar per trovare un ospite per la rinascita di Mammon alla scoperta e alla consegna della Lancia del Destino. Gabriel è davvero al centro di tutto.

Per qualche motivo, Gabriel vive un’esistenza potente sulla Terra ed è influenzato dalla sua missione per Dio, sviluppando un disprezzo generale per l’umanità che lo porta a scatenare l’inferno su di essa. La missione di Gabriel non nasce dalla compassione o dalla comprensione, ma piuttosto da una delirante convinzione egocentrica che gli esseri umani debbano soffrire di più per ottenere l’amore di Dio. Gabriel vuole istituire un genocidio su tutta l’umanità per dimostrare che devono essere più grati e riconoscenti per il dono della vita, anche se ha intenzione di farli soffrire per ottenerlo.

Constantine inganna Lucifero uccidendosi

Dopo aver temporaneamente impedito a Mammon di possedere completamente Angela, Gabriel appare all’improvviso, uccidendo il partner di Constantine, Chas (Shia LaBeouf), prima di rivelarsi. Egli annuncia i suoi piani a Constantine, poi lo scaglia via e si prepara a trafiggere la carne di Angela con la Lancia del Destino per liberare Mammon. Constantine fa quindi l’unica cosa che gli viene in mente per fermare Gabriel: chiama Lucifero (Peter Stormare). Tagliandosi i polsi con dei frammenti di vetro, Constantine si uccide per la seconda volta, evocando Lucifero, che appare di persona per riportarlo all’Inferno.

Avendo già tolto la vita a se stesso da bambino, Constantine è condannato all’inferno, motivo per cui porta avanti la sua missione di fermare la diffusione dei demoni e degli spiriti maligni, sperando di guadagnarsi il ritorno in paradiso. Purtroppo, l’esorcismo dei demoni di Lucifero ha creato un odio profondo nei confronti di Constantine, con il Diavolo che ha detto che sarebbe venuto a reclamare l’anima dell’uomo quando fosse giunta la sua ora. In punto di morte, Constantine dice a Lucifero che Mammon è nella stanza accanto con Gabriel e la Lancia del Destino. Lucifero rimanda Mammon all’inferno e brucia le ali di Gabriel.

Torna da Costantine e gli chiede cosa desidera. Costantino risponde che vuole che Isabel sia liberata e mandata in Paradiso, cosa che Lucifero concede prontamente prima di iniziare a trascinare Costantino all’Inferno. Prima che possa allontanarsi troppo, Constantine viene improvvisamente trascinato verso il Paradiso, mostrando il dito medio a Lucifero mentre ascende. Lucifero capisce cosa è successo: il sacrificio altruistico di Constantine per salvare Isabel dall’Inferno gli ha garantito l’assoluzione per andare in Paradiso. Condannando se stesso una seconda volta, Constantine ha ingannato Lucifero permettendogli di ottenere la redenzione.

Tuttavia, Lucifero non avrebbe mai permesso a un’anima come quella di Constantine di sfuggire così facilmente alla sua presa. Mentre Constantine ascende al Paradiso, Lucifero fa dunque un’ultima mossa, che consiste nel curare il corpo morente dell’uomo. Poiché anche lui sta morendo di cancro ai polmoni a causa di una vita passata a fumare come un turco, Constantine era già in fin di vita. Infilando la mano nel suo petto, Lucifero estrae tutto il cancro dai polmoni di Constantine, riportandolo in vita e dandogli una seconda possibilità per dannarsi di nuovo.

Lucifero crede che Constantine sia destinato a fallire e che le sue scelte di vita lo riporteranno di nuovo tra le sue braccia (e all’inferno). Sebbene Constantine si sia guadagnato la redenzione e, presumibilmente, abbia ancora un biglietto per il Paradiso grazie al suo sacrificio, ora deve continuare a vivere e mantenere quello status, che potrebbe svanire rapidamente se si ritrovasse a cadere nel peccato e nella dissolutezza. Questo risultato è esattamente ciò su cui Lucifero sta contando.

La spiegazione della scena post-credits

Dopo aver consegnato la Lancia del Destino ad Angela e aver scambiato delle sigarette con un pezzo di gomma da masticare, Constantine appare in una scena post-crediti mentre visita la tomba di Chas, ucciso da Gabriel. Si avvicina alla tomba e vi appoggia il suo accendino, dicendo: “Hai fatto bene, ragazzo”. Mentre si allontana, compaiono un paio di ali d’angelo e Chas si rivela in forma angelica prima di volare via nel cielo.

Nei fumetti Hellblazer, Chas agisce come autista/guardia del corpo noto per la sua forza e le sue capacità di sopravvivenza. Tuttavia, la trasformazione in forma angelica è riservata solo al film Constantine. Non è chiaro perché diventi un angelo, né quale possa essere il suo nuovo scopo, ma è sicuramente qualcosa che potrebbe essere esplorato nel sequel. È interessante notare che questo è uno dei primi utilizzi di una scena post-crediti in un film tratto da un fumetto, tre anni prima che Iron Man del 2008 lo rendesse uno standard.

Come il finale di Constantine prepara il terreno per un sequel

Il finale di Constantine apre interessanti prospettive per il sequel, poiché John Constantine si trova in una situazione che non ha mai vissuto da quando era bambino: la sua anima è stata salvata. Questo non è ciò che è accaduto nei fumetti, poiché la cura per il cancro è arrivata quando Constantine ha stretto un accordo con diversi sovrani dell’Inferno, che dovevano rispettare gli accordi degli altri per evitare lo scoppio di una guerra civile. Ciò significa che Constantine non poteva morire, altrimenti l’inferno sarebbe crollato. Qui, ha ingannato Lucifero e ha salvato la propria anima.

Ciò significa che il sequel di Constantine non avrebbe nulla a che vedere con i fumetti, in senso stretto. Con John in perfetta salute e senza peccati che lo opprimono, può andare avanti con la sua vita, ma poi si ritrova ad affrontare un’altra situazione dalla quale non può uscire senza dannare nuovamente la sua anima. Lucifero vuole chiaramente riavere l’anima di John per guadagnarsi il diritto di torturarlo per l’eternità, quindi il finale qui probabilmente prevede un piano per costringere John a usare la magia nera o comunque a oltrepassare quel limite, condannandosi così nuovamente all’inferno.