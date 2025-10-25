The Informer – Tre secondi per sopravvivere: la spiegazione del finale del film

Negli ultimi anni, Joel Kinnaman è emerso come il nuovo eroe d’azione intellettuale grazie alle sue interpretazioni cerebrali ma divertenti in progetti come “Suicide Squad”, “Edge of Winter”, “Altered Carbon” e “Hanna”. In The Informer – Tre secondi per sopravvivere (qui la recensione), interpreta un veterano militare che viene condannato al carcere dopo aver ucciso accidentalmente un uomo mentre cercava di proteggere sua moglie. Mentre sta scontando la pena, l’FBI lo contatta e lo recluta per infiltrarsi nella mafia polacca.

Pete diventa un efficiente agente doppio, trafficando fentanil per l’enigmatico boss del crimine noto come il Generale, mentre raccoglie preziose informazioni su di lui per le autorità. The Informer – Tre secondi per sopravvivere è un thriller ben realizzato e ben recitato che mantiene senza sforzo il senso di suspense fondamentale per tutta la sua durata. Diretto dall’italiano Andrea Di Stefano, è un adattamento cinematografico del romanzo del 2009 “Three Seconds” del duo di scrittori svedesi Anders Roslund e Borge Hellström.

La trama di The Informer – Tre secondi per sopravvivere

Il film si apre con quello che dovrebbe essere l’ultimo giorno di Pete Koslow (Joel Kinnaman) come informatore dell’FBI infiltrato nell’organizzazione criminale del Generale (Eugene Lipinski). Negli ultimi anni, ha raccolto prove sufficienti per mettere l’altro uomo dietro le sbarre una volta per tutte. Tutto ciò che deve fare è accompagnare il nipote del Generale, Staszek Cusik (Mateusz Kościukiewicz), all’aeroporto, ritirare diversi chili di droga e consegnarli al Generale. A quel punto i federali entreranno in azione e arresteranno tutti.

Tuttavia, come spesso accade in questi casi nella finzione, c’è un colpo di scena inaspettato. Staszek dichiara improvvisamente di aver trovato un acquirente per la droga e fa una deviazione. Pete capisce subito che l’acquirente è un agente di polizia sotto copertura e cerca di convincerlo ad andarsene, ma Staszek lo uccide. Questo costringe l’FBI a sospendere l’operazione. Secondo il Generale, Pete ha un debito con lui e la sua famiglia, e l’unico modo per ripagarlo è tornare nella stessa prigione in cui era incarcerato prima e trafficare droga lì.

Se Pete non lo farà, sua moglie Sofia (Ana de Armas) e sua figlia Anna (Karma Meyer) ne subiranno le conseguenze insieme a lui. La sua responsabile dell’FBI Erica Wilcox (Rosamund Pike) e il suo capo Montgomery (Clive Owen) credono che il caso che stanno costruendo contro il Generale sia recuperabile e convincono Pete ad accettare il piano del Generale. Ma una volta dentro la prigione, continuerà a raccogliere informazioni sulle attività della mafia polacca.

L’omicidio dell’agente di polizia sotto copertura Daniel Gomez (Arturo Castro) provoca un enorme effetto a catena, influenzando tutte le persone coinvolte. Il superiore di Gomez alla polizia di New York, Edward Grens (Common), inizia a indagare sul caso e scopre dei collegamenti tra l’FBI e Pete. Montgomery va nel panico e ordina a Erica di rivelare informazioni sensibili su Pete ai polacchi, sapendo benissimo che sarà una condanna a morte non solo per lui, ma anche per la sua famiglia.

Il finale di The Informer – Tre secondi per sopravvivere

Pete riesce ad acquisire le informazioni che l’FBI stava cercando, ma quando cerca di consegnarle al direttore del carcere, come dovrebbe, e chiede di essere messo in isolamento, scopre che l’FBI ha dato istruzioni al direttore di non farlo. Inorridito, si rende conto di essere stato tradito. Chiama Erica, ma lei non risponde. Chiede quindi a Sofia di prendere Anna e di allontanarsi il più possibile. Sofia suggerisce di contattare Grens. Ma quando va a recuperare le registrazioni che Pete ha fatto delle sue interazioni con l’FBI, arriva Erica, che ha sentito la loro conversazione. Anche se prende i nastri, lascia lì i soldi e esorta Sofia ad andarsene.

Un disperato tentativo di fuga

Il polacco aveva precedentemente fornito a Pete un piccolo coltello per la sua sicurezza personale. Ma dopo che la sua copertura è saltata, scopre che è sparito. L’inevitabile attacco arriva poco dopo, ma lui riesce a sopraffare il suo aggressore. Quando gli agenti vedono cosa è successo, l’intera prigione viene allertata. Nel caos che ne segue, Pete prende in ostaggio Slewitt (Sam Spruell), un agente corrotto, e si barrica in una stanza sul tetto della prigione. Durante il suo periodo nell’esercito, era un cecchino delle forze speciali.

Segna con cura le possibili traiettorie dei proiettili che sa gli arriveranno e sposta due bombole di gas volatile in posizioni strategiche. A casa sua, Grens aiuta Sofia a eliminare Staszek e il suo complice, che erano stati probabilmente mandati dal generale per uccidere Sofia e Anna per il tradimento di Pete. Avendo saputo che anche Pete ha raccolto prove contro di lui, Montgomery vuole ucciderlo prima che tutto sfugga di mano. Arriva sulla scena e prende il comando. Quando Pete inganna il cecchino dell’FBI facendogli sparare a Slewitt e provocando l’esplosione, Montgomery crede davvero che l’unico pericolo per il suo potere e la sua influenza sia stato eliminato.

Erica cambia schieramento

Una delle sottotrame del film ruota attorno al conflitto morale di Erica. Alla fine lei si rende conto che, lavorando per Montgomery, le sue azioni sono diventate discutibili e al limite della legalità. Capisce che il modo in cui trattano Pete non li rende migliori dei polacchi. Quando ottiene i nastri da Sofia, li ascolta uno dopo l’altro e ricorda le promesse che gli ha fatto. Affronta questo dilemma etico e alla fine emerge dalla parte giusta. Dopo aver visto che Pete è sopravvissuto all’esplosione, sale sulla stessa ambulanza con lui. Gran parte di ciò che accade dopo rimane ambiguo.

Probabilmente lei e Pete hanno convenuto che finché Montgomery sarà lì, ricoprendo una posizione importante nel governo federale, Pete non sarà mai libero. Per questo lei aiuta la task force congiunta dell’FBI e della polizia di New York a smascherare Montgomery. Questo, a sua volta, porta a un’indagine sulla corruzione all’interno dell’FBI. L’agenzia si rende conto che Pete, un civile, è al centro di tutto questo pasticcio e mette sotto sorveglianza la sua famiglia, in modo da poterlo arrestare.

Una riunione che non avviene

Quando Pete si presenta in una piazza per incontrare sua moglie e sua figlia, che sono lì con Erica, nota immediatamente diversi agenti di polizia in borghese intorno a loro. Grens gli si avvicina, gli dà un passaporto e un biglietto aereo e gli trasmette il messaggio di Erica che lo esorta a mantenere un profilo basso. È un finale agrodolce. Sebbene Pete sia ora libero dalle grinfie sia dell’FBI che della mafia polacca, non può ancora stare con la sua famiglia. Il film si conclude con la sua rapida partenza. È probabile che alla fine tornerà e riunirà la sua famiglia, ma per ora devono sopportare la separazione.

