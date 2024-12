Cos’è Milele? Spiegata l’origine delle Terre dell’Orgoglio del Re Leone

Mufasa: Il Re Leone è incentrato sul leone protagonista e suo fratello Taka che cercano di raggiungere la favolosa terra di Milele; tuttavia, non basta il loro arrivo perché il luogo diventi la Pride Lands. Nel 2019, la Disney ha creato un adattamento in live-action del film d’animazione del 1994 Il Re Leone, ottenendo recensioni contrastanti. Piuttosto che adattare semplicemente il film sequel per il grande schermo, la casa di produzione ha creato una storia originale che sposta l’attenzione da Simba, mettendo invece in evidenza l’infanzia di suo padre.

Il percorso di Mufasa da bambino sperduto a re non è semplice, poiché non aveva alcuna pretesa al trono. Tuttavia, il suo arco caratteriale in Mufasa: Il Re Leone dimostra che possedeva tutte le qualità necessarie per comandare molto prima di diventare il monarca regnante delle Terre dell’Orgoglio. Tutto ciò di cui aveva bisogno era una comunità che lo seguisse e un luogo da chiamare casa. Nel prequel, questo prende la forma di Milele.

Cosa significa Milele e dove si trova?

Milele rappresenta stabilità e sicurezza

All’inizio del film, Mufasa chiede a sua madre Afia cosa c’è nell’area in cui la luce tocca la Terra e lei gli dice che è Milele, che canta l’omonima canzone nella colonna sonora di Mufasa: Il Re Leone. La mamma e il papà di Mufasa, Afia e Masego, lo portano a Milele all’inizio del film, prima di separarsi. La parola “Milele” significa “per sempre” in lingua swahili e rappresenta un luogo in cui avranno sicurezza e abbondanza perenni. Afia descrive Milele come un luogo situato nel punto più lontano, oltre il canyon più profondo, dove la luce tocca la terra.

Durante il viaggio verso Milele, Mufasa e Taka – a cui si uniranno in seguito Sarabi, Zazu e Rafiki – attraversano una cascata, un canyon e una catena montuosa. Alla fine trovano Milele, il luogo che diventa le Terre dell’Orgoglio. Quest’area ha bellissime praterie, cascate, un fiume, alberi e molti animali. Tuttavia, Milele non ha la Roccia dell’Orgoglio fino alla fine di Mufasa: Il Re Leone, quando si verifica un terremoto durante la battaglia culminante. Prima di allora, la località presenta semplicemente una collina rocciosa che si erge sul resto dell’area.

Milele è un mito ne Il Re Leone

I leoni sanno dell’esistenza di Milele ma non credono che esista

In base al modo in cui il Mufasa: Il Re Leone parlano di Milele, il luogo sembra un mito di cui tutti i leoni sono a conoscenza, ma in cui nessuno è mai stato. Il mito sfida i confini dei pride, con gruppi diversi che conoscono tutti il luogo leggendario. Mufasa, Afia e Rafiki sono gli unici a credere che il luogo esista se si viaggia abbastanza lontano. Anche Taka e Nala, che viaggiano con lui, sembrano scettici sull’esistenza di Milele, ma assecondano Mufasa perché per lui è importante.

Non è chiaro se i leoni vivessero un tempo a Milele o se si tratti semplicemente di un mito che ha finito per diventare vero. Considerando che la descrizione del luogo coincide con le immagini delle Terre dell’Orgoglio, sembra che i loro antenati abbiano vissuto a Milele e siano emigrati per qualche motivo.

In questo caso, il luogo diventerebbe un mito una volta che sono passate abbastanza generazioni senza che siano tornati nella loro casa, continuando a tramandare la storia orale. Se il franchise del Re Leone dovesse mai aggiungere un altro film originale, sarebbe interessante vedere un prequel che spieghi come e perché i leoni hanno lasciato Milele. Tuttavia, un prequel live-action che non coinvolga i personaggi noti sarebbe un rischio che la Disney probabilmente non vorrebbe correre.

Come Mufasa trasforma Milele nelle Terre dell’Orgoglio

La guida di Mufasa aiuta a creare le Terre dell’Orgoglio in Mufasa: Il Re Leone

Milele e le Terre dell’Orgoglio potrebbero occupare lo stesso spazio, ma non sono la stessa cosa. Milele è la terra su cui è costruito il regno delle Terre dell’Orgoglio, e il primo diventa il secondo solo grazie alla guida e all’ispirazione di Mufasa. Quando Mufasa e il suo gruppo arrivano a Milele, gli animali non vogliono che restino. C’è una divisione tra le specie, ognuna delle quali guarda ai propri interessi.

Tuttavia, tutti temono che i leoni diano la caccia a Mufasa e Taka, sapendo che potrebbero portare scompiglio a Milele. Fortunatamente, Mufasa motiva gli animali a lavorare insieme contro i leoni nemici, spiegando i punti di forza delle diverse specie. Assicura loro che non è migliore di loro solo perché è un leone.

Il momento in cui tutti gli animali si riuniscono per combattere Kiros e il suo gruppo in Mufasa: Il Re Leone è quando Milele diventa le Terre dell’Orgoglio. Sono tutti un’unica comunità, che difende i propri fratelli da nemici violenti. Un danno a uno è un danno a tutti, e non si arrenderanno senza combattere. È semplicemente una formalità quando gli animali decidono di incoronare il personaggio principale come loro re, facendo diventare Le Terre dell’Orgoglio un regno.