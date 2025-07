Willem Dafoe in trattative per unirsi a Werwulf di Robert Eggers

È un sodalizio che si rinnova quello tra il regista Robert Eggers e l’attore Willem Dafoe, che sembrano aver trovato il loro prossimo progetto su cui collaborare. Deadline riporta che il candidato all’Oscar è infatti in trattative per recitare al fianco di Aaron Taylor-Johnson nel prossimo film di Eggers, Werwulf, prodotto da Focus Features. Anche Lily Rose-Depp, che per Eggers ha già recitato nel recente Nosferatu, è in trattative per unirsi al cast. Eggers dirigerà il film e ne ha co-sceneggiato la sceneggiatura con il suo co-sceneggiatore di The Northman, Sjón.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, basandosi sul titolo, il film ruoterà probabilmente attorno al mitico mostro, recentemente riportato sul grande schermo anche dal film Wolf Man. Al momento, non sono stati forniti dettagli su quale ruolo ricopriranno gli attori coinvolti nel film. Sappiamo unicamente che Werwulf uscirà il giorno di Natale del 2026 in Nord America, per cui per le riprese potrebbe volerci ancora un po’ di tempo.

Willem Dafoe e Robert Eggers di nuovo insieme sul set

Se le trattative andassero a buon fine, per Robert Eggers e l’attore Willem Dafoe si tratterebbe della quarta collaborazione. Dafoe è infatti diventato un vero e proprio attore feticcio per il regista, che lo ha voluto nei suoi ultimi tre film: The Lighthouse, The Northman e Nosferatu. I due starebbero anche cercando di collaborare a una nuova versione di A Christmas Carol alla Warner Bros., con Eggers alla regia e Dafoe in trattative preliminari per il ruolo di protagonista.

Per quanto riguarda gli altri progetti a cui Dafoe ha preso parte, l’attore è apparso di recente nel film della A24 The Legend of Ochi e attualmente sta girando Tenzing, prodotto dalla Apple Original Films. Lo vedremo prossimamente in The Man In The Basement e The Birthday Party. Prima ancora, ha avuto un divertente ruolo in Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.